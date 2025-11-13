https://ukraina.ru/20251113/rossiya--libo-imperiya-libo-e-net-krusanov-o-mentalitete-donbassa-i-ideyakh-dlya-rossii-1071568061.html

Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России

Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России - 13.11.2025 Украина.ру

Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России

Павел Крусанов, писатель из Санкт-Петербурга, рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, зачем приехал в Донбасс, как творцы Петербурга... Украина.ру, 13.11.2025

2025-11-13T18:21

2025-11-13T18:21

2025-11-13T18:21

видео

россия

донбасс

санкт-петербург

александр чаленко

украина.ру

восстановление донбасса

русский донбасс

новости донбасса

день освобождения донбасса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071567912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a75dc178a90396f210903dfce4817cf.png

Павел Крусанов, писатель из Санкт-Петербурга, рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, зачем приехал в Донбасс, как творцы Петербурга помогают Донбассу и почему пришло время генерации новых идей и смыслов. *Борис Гребенщиков признан в России иноагентом.

россия

донбасс

санкт-петербург

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, донбасс, санкт-петербург, александр чаленко, украина.ру, восстановление донбасса, русский донбасс, новости донбасса, день освобождения донбасса, видео