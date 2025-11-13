https://ukraina.ru/20251113/rossiya--libo-imperiya-libo-e-net-krusanov-o-mentalitete-donbassa-i-ideyakh-dlya-rossii-1071568061.html
Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России
Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России - 13.11.2025 Украина.ру
Россия – либо империя, либо её нет: Крусанов о менталитете Донбасса и идеях для России
Павел Крусанов, писатель из Санкт-Петербурга, рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, зачем приехал в Донбасс, как творцы Петербурга... Украина.ру, 13.11.2025
2025-11-13T18:21
2025-11-13T18:21
2025-11-13T18:21
видео
россия
донбасс
санкт-петербург
александр чаленко
украина.ру
восстановление донбасса
русский донбасс
новости донбасса
день освобождения донбасса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071567912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a75dc178a90396f210903dfce4817cf.png
Павел Крусанов, писатель из Санкт-Петербурга, рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, зачем приехал в Донбасс, как творцы Петербурга помогают Донбассу и почему пришло время генерации новых идей и смыслов. *Борис Гребенщиков признан в России иноагентом.
россия
донбасс
санкт-петербург
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071567912_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d8ace25563df4817014bfa00a481f1ea.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, донбасс, санкт-петербург, александр чаленко, украина.ру, восстановление донбасса, русский донбасс, новости донбасса, день освобождения донбасса, видео
Видео, Россия, Донбасс, Санкт-Петербург, Александр Чаленко, Украина.ру, восстановление Донбасса, Русский Донбасс, Новости Донбасса, День освобождения Донбасса