Яков Кедми: На Западе пока нет такого вооружения, которое сможет противостоять "Буревестнику"
© Фото : сгенерировано ИИ
Российский комплекс "Буревестник" кардинально меняет расстановку стратегических сил в мире, а западные страны не имеют даже концептуальных решений для противодействия такому оружию. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Ранее в комментарии СМИ аналитик отметил, что испытания новой ракеты "Буревестник" кардинально разрушают стратегические замыслы НАТО по противостоянию с Россией в 2027 году.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что НАТО тоже модернизирует свои армии и вооружения, Кедми отметил, что "Буревестник" уже существует, часть его боевых и технических качеств опробована и доказана.
"Он испытан в полёте и поражении цели, проверена работа его ядерного двигателя. Единственное, что не тестировали (как и у других новых видов ядерного оружия) — это его ядерная боеголовка, то есть её мощность и как она действует", — отметил эксперт.
Во-вторых, по словам аналитика, на Западе пока нет такого вида вооружения, которое даже концептуально сможет противостоять "Буревестнику".
"А с момента разработки концепции по созданию такого оружия и до практической ее реализации (при этом не известно, сможет ли оно поразить "Буревестник") может пройти 5-10 лет", — подытожил собеседник издания.
