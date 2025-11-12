https://ukraina.ru/20251112/yakov-kedmi-na-zapade-poka-net-takogo-vooruzheniya-kotoroe-smozhet-protivostoyat-burevestniku-1071436954.html

Яков Кедми: На Западе пока нет такого вооружения, которое сможет противостоять "Буревестнику"

Российский комплекс "Буревестник" кардинально меняет расстановку стратегических сил в мире, а западные страны не имеют даже концептуальных решений для противодействия такому оружию. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

Ранее в комментарии СМИ аналитик отметил, что испытания новой ракеты "Буревестник" кардинально разрушают стратегические замыслы НАТО по противостоянию с Россией в 2027 году.Отвечая на вопрос журналиста о том, что НАТО тоже модернизирует свои армии и вооружения, Кедми отметил, что "Буревестник" уже существует, часть его боевых и технических качеств опробована и доказана. Во-вторых, по словам аналитика, на Западе пока нет такого вида вооружения, которое даже концептуально сможет противостоять "Буревестнику". "А с момента разработки концепции по созданию такого оружия и до практической ее реализации (при этом не известно, сможет ли оно поразить "Буревестник") может пройти 5-10 лет", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.

