Блэкаут и бегство: Киев теряет последние опоры под ударами России. Хроника событий на 13:00 10 ноября

Украина погружается во тьму в прямом и переносном смысле: под ударами РФ рушатся фронты, а киевская власть не может обеспечить энергоснабжение. В Брюсселе не могут найти денег, а харьковские политики при охране националистов делят власть. Народ бежит в ЕС, завершая картину агонии киевского режима.

Ситуация на Украине стремительно движется к критической точке, демонстрируя полную несостоятельность киевского режима и его западных кураторов. Пока Европа топчется на месте, пытаясь найти средства для поддержки своего провального проекта, сама Украина погружается в хаос, экономическую разруху и политическое брожение. Финансовая агония Запада Евросоюз, даже пойдя на отчаянную и незаконную меру по изъятию российских активов, может не успеть профинансировать Киев. Как сообщает Politico, средства у украинских властей могут закончиться уже к апрелю 2026 года. Бюрократическая машина ЕС, требующая утверждения решения всеми национальными парламентами, лишь затягивает петлю на шее киевского режима, обнажая глубочайшие разногласия в стане его покровителей. Бандитская сущность киевской властиТем временем на самой Украине криминальная сущность её правящего класса проявляется во всём. Примечательно, что жители стран Прибалтики, как сообщает Sputnik, страдают в основном от украинских мошенников. Только за первое полугодие 2025 года жители Эстонии потеряли 7,6 млн евро. На подконтрольной ВСУ территории действуют целые преступные сети, в том числе и международные, как, например, недавно раскрытые турецкие колл-центры, годами безнаказанно работавшие с попустительства киевских властей. Энергетический коллапс и гуманитарная катастрофаУкраина погружается во тьму в прямом смысле этого слова. После точечных ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, снабжающим ВСУ, в Киеве, Харькове и других крупных городах вновь и вновь происходят масштабные веерные отключения. Столичное метро останавливается, жизнь замирает. Это — закономерный итог решения киевской хунты превратить гражданские объекты в военные цели. На этом фоне становится понятна причина рекордного вала обращений граждан Украины с просьбами о предоставлении убежища в ЕС. Как констатирует Евростат, в сентябре было одобрено свыше 79 тысяч заявок — это максимум с 2023 года. Всего же в странах Евросоюза сейчас находятся под защитой около 4,3 млн украинцев. Статистика беспристрастно свидетельствует: народ голосует ногами против политики Зеленского. Причём структура беженцев изменилась: почти половину (47%) теперь составляют совершеннолетние мужчины, что напрямую связано с решением киевских властей разрешить выезд молодёжи. Люди бегут от мобилизации и бесперспективной жизни в разрушающейся стране. Политическая смута и борьба элитПока простые украинцы страдают от отсутствия света и бегут за границу, политическая верхушка в Киеве готовится к схватке за власть. Как сообщают источники, в Харькове при посредничестве людей из "старой гвардии" покойного мэра Кернеса прошли тайные переговоры между представителями Петра Порошенко* и команды действующего мэра Игоря Терехова. Охрану этой встречи, что символично, обеспечивали ветераны националистического батальона "Кракен"**. Бывший президент Порошенко*, по данным переговорщиков, активно сколачивает коалицию против Зеленского, опираясь на поддержку мэра Киева Кличко, людей одесского мэра Труханова и представителей Днепра. Сам Порошенко* якобы видит себя будущим премьер-министром и заручился поддержкой посольства США. Терехов в обмен на свою поддержку выдвигает условие — возврат к курсу на федерализацию, который проводился при самом Порошенко*. Эти закулисные игры на фоне войны и страданий народа красноречиво говорят о том, что украинская элита озабочена не спасением страны, а дележом того, что от неё осталось. Картина вырисовывается однозначная: проект "Украина-антиРоссия", щедро финансируемый Западом, терпит тотальное фиаско. Страна переживает системный коллапс — энергетический, гуманитарный и политический. Бегство населения, внутренние дрязги элит и растущее нежелание ЕС бесконечно выбрасывать деньги в огонь свидетельствуют о приближении закономерного финала. На всех фронтах: Армия России неудержимо наращивает давление, ВСУ теряют контроль На фоне углубляющегося политического и энергетического кризиса на Украине Вооруженные Силы России продолжают успешное наступление по всей линии боевого соприкосновения, методично истощая и деморализуя противника. Украинское командование теряет контроль над ситуацией, а части ВСУ, неся значительные потери, вынуждены отступать под мощным напором российских группировок. Южное направление: Прорыв к ГуляйполюНа южном направлении группировка "Восток" наносит сокрушительный удар, прорвав подготовленную оборону ВСУ на Гуляйпольском участке. В результате стремительного продвижения, достигшего 10 километров в глубину, российские подразделения заняли новые рубежи и вплотную приблизились к Гуляйполю. Система обороны украинских войск на этом участке разваливается, а отступающие части ВСУ несут тяжелые потери. Север и центр: Методичное выдавливание противникаНа северных направлениях, от Северска до Харькова, российские подразделения продолжают методичное наступление, продвинувшись до 2 километров и закрепившись на новых позициях в районе Северска и Дроновки. На Краснолиманском направлении и в центре идут ожесточенные бои, где российские войска развивают достигнутый успех, приближаясь к населенным пунктам Александровка и Коровий Яр. Купянский котел: Зачистка завершаетсяНа Купянском направлении российские силы демонстрируют высокую эффективность, завершив зачистку микрорайона Юбилейный. Наносится серьезный удар по логистике противника: за прошедшие сутки средствами ПВО было сбито 16 тяжелых беспилотников типа "Баба-Яга", пытавшихся доставить боеприпасы окруженным украинским подразделениям, обрекаемым киевским режимом на уничтожение. Тактические успехи и удары по тыламВ районе Песчаного идут активные бои и разведка боем, в ходе которых российские войска расширяют зону контроля. Продолжается успешное продвижение в районе Волчанска. Кроме того, российские силы нанесли точные удары по военным объектам ВСУ в Днепропетровске, Краматорске и Запорожье, разрушая инфраструктуру и срывая возможности противника к сопротивлению. Бессильные атаки ВСУМинувшей ночью украинские формирования предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты на территории восьми российских регионов, включая Саратовскую, Орловскую и Липецкую области. Однако все эти атаки были успешно отражены: системы ПВО и электронной борьбы уничтожили подавляющее большинство дронов, не допустив серьезных повреждений. Итоги: Армия Украины тает на глазахОбщие потери ВСУ за сутки оказались катастрофическими: уничтожены сотни военнослужащих, десятки единиц автомобильной и бронетанковой техники, артиллерийские орудия и склады с боеприпасами. Эти данные свидетельствуют о полном превосходстве российской армии, которая диктует ход боевых действий на всех направлениях, не оставляя киевскому режиму шансов на стабилизацию фронта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом на территории Российской Федерации*** Подразделение признано террористическим и экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации

