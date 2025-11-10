Зеленский препятствует миру - украинский парламентарий - 10.11.2025 Украина.ру
Зеленский препятствует миру - украинский парламентарий
США должны признать свою ответственность за приход к власти Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
Находясь в киевском СИЗО, украинский нардеп узнал, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что перед завершением вооружённого конфликта на Украине “сторонам надо выпустить пар”. "На самом деле, не надо ничего выпускать, потому что “спуск” происходит за счет рядовых украинцев и их жизней. США должны признать свою ответственность за приход к власти Зеленского, являющегося основным препятствием к миру, а также в гарантировании его легитимности за пределами демократического мандата. Устранение этой проблемы станет самым быстрым способом достижения мира", - заметил Дубинский по этому поводу. По мнению украинского нардепа, в этой связи уместно обращение к опыту Венесуэлы, где "пример Мадуро перед глазами".Тем временем стало известно, что На Украине будут отключение света до 12 часов несколько недель — две ТЭС не работают Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости, Украина, США, Венгрия, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Александр Дубинский, СИЗО, Украина.ру, когда будет мир, будет ли мир между Россией и Украиной, Война и мир, мир с Украиной, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, завершение СВО, переговоры по Украине 2025, ситуация на Украине, Венесуэла, Виктор Орбан, Николас Мадуро

09:20 10.11.2025 (обновлено: 09:36 10.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
США должны признать свою ответственность за приход к власти Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский
Находясь в киевском СИЗО, украинский нардеп узнал, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что перед завершением вооружённого конфликта на Украине “сторонам надо выпустить пар”.
"На самом деле, не надо ничего выпускать, потому что “спуск” происходит за счет рядовых украинцев и их жизней. США должны признать свою ответственность за приход к власти Зеленского, являющегося основным препятствием к миру, а также в гарантировании его легитимности за пределами демократического мандата. Устранение этой проблемы станет самым быстрым способом достижения мира", - заметил Дубинский по этому поводу.
По мнению украинского нардепа, в этой связи уместно обращение к опыту Венесуэлы, где "пример Мадуро перед глазами".
Тем временем стало известно, что На Украине будут отключение света до 12 часов несколько недель — две ТЭС не работают
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
