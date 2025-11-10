https://ukraina.ru/20251110/zelenskiy-prepyatstvuet-miru---ukrainskiy-parlamentariy-1071349087.html

Зеленский препятствует миру - украинский парламентарий

США должны признать свою ответственность за приход к власти Владимира Зеленского, который препятствует миру на Украине. Об этом 10 ноября заявил украинский парламентарий Александр Дубинский

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/05/1071135153_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_b2a913560193cd9bcea98292e07996c8.jpg

Находясь в киевском СИЗО, украинский нардеп узнал, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что перед завершением вооружённого конфликта на Украине “сторонам надо выпустить пар”. "На самом деле, не надо ничего выпускать, потому что “спуск” происходит за счет рядовых украинцев и их жизней. США должны признать свою ответственность за приход к власти Зеленского, являющегося основным препятствием к миру, а также в гарантировании его легитимности за пределами демократического мандата. Устранение этой проблемы станет самым быстрым способом достижения мира", - заметил Дубинский по этому поводу. По мнению украинского нардепа, в этой связи уместно обращение к опыту Венесуэлы, где "пример Мадуро перед глазами".Тем временем стало известно, что На Украине будут отключение света до 12 часов несколько недель — две ТЭС не работают Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

