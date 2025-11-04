Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт - 04.11.2025 Украина.ру
Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт
О бизнес-климате в новых регионах, развитии логистики, грузопотоке, а также о помощи фронту, проблемах, решениях и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал Роман Самохвалов — генеральный директор компании "Грузовая почта Новороссии", входящей в группу компаний Федеральной транспортной компании "КИТ"
— Роман Эдуардович, как давно ваша компания работает в ДНР?— О, мы работаем не только в ДНР. Мы осваиваем рынки всех новых регионов с 2023 года. В ЛНР у нас открыты склады в Луганске, Алчевске, Краснодоне, Лисичанске. Если говорить о ДНР, то мы, в принципе, представлены чуть ли не в каждом городе: Харцызск, Макеевка, Донецк, Мариуполь, а также все города, в которые можно доставлять грузы адресно. Всюду, где безопасно, мы работаем.Кроме того, мы работаем в Запорожской области. Это Бердянск и Мелитополь. В Херсонской — это Геническ. Такова наша сеть в данный момент.— С какими проблемами сталкиваются "федералы", когда заходят в новые регионы?— Давайте сразу оговоримся: мы не федералы. Я являюсь партнером федеральной транспортной компании. То есть мы отдельная организация, которая занимается развитием новых территорий.Что же до основных проблем, то в 2023 году было очень трудно находить помещения. Склад есть, а собственника нужно еще отыскать. Дальше — стабильный интернет. Его качество тогда оставляло желать лучшего. Ну и коммунальные вопросы. С электричеством, к примеру. Где-то, кстати, эта проблема осталась.— Как складывались отношения с региональными властями? Не возникало проблем, связанных с переходным периодом?— С органами власти проблем не было вовсе. Муниципалитеты ведь и сами заинтересованы в появлении такой сети, как наша. Мы ведь предоставляем логистику, а потому в некоторых регионах исполнительная власть даже помощь оказывала.А вот переходный период — это да. В 2023 и 2024 годах тяжело было, поскольку законодательство разное. Но к 2025 году, в принципе, ситуация нормализовалась и сегодня мы работаем уже в рамках нашего общего российского законодательства. Проблем нет никаких.— То есть работа в новых регионах в целом идет стабильно?— В данный момент нам пока некуда расширяться. Ждем освобождения новых городов, чтобы идти дальше. А пока работаем на внутренние процессы. В первую очередь — это скорость доставки. К примеру, в ключевые города, вроде Луганска и Донецка, груз из Москвы доставляем в течение двух суток. При условии, что груз в столице на центральный узел был сдан. Прочие города — это плюс еще день. То есть пока работаем над качеством обслуживания клиентов.— Фактор войны влияет на работу?— На сегодняшний день исторические регионы являются регионами-потребителями. Основная масса грузопотока идет именно сюда, поскольку местное производство находится на этапе перезапуска. Но потенциал тут большой и в дальнейшем, думаю, ситуация изменится. Соотношение будет меняться, товар будет расходиться по всей России, по всем нашим городам.— А вопросы безопасности? Два года назад сюда и средний бизнес трудно было затащить, да и сегодня, как видите, по тем же торговым центрам периодически что-нибудь прилетает.— Вопросы безопасности — это в том смысле, что может прилететь? Ну так все мы под Богом ходим. Тут не угадаешь: прилетит или не прилетит? Знаете, я большую часть времени здесь нахожусь, но когда езжу домой — в Ханты-Мансийский округ, мне там почему-то страшнее.Здесь ведь границу пересек и ты уже насторожен, ты все контролируешь. Все чувства у тебя обостряются. А туда выехал, расслабился и не понимаешь, что происходит. Безопасность — понятие немного абстрактное. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Тем более, что все наши грузы застрахованы. Тут никаких проблем возникнуть не должно.— Вы же, насколько я знаю, помогаете фронту. Расскажете об этом?— После начала СВО собственник компании "КИТ" Михаил Михайлович Попов решил, что все волонтерские грузы в зону проведения спецоперации мы будем возить бесплатно. И вот уже три года фонды, которые состоят в отечественном реестре НКО, могут обращаться к нам за помощью. Из любого региона в любой регион на новых территориях гуманитарный груз мы доставим бесплатно. Ограничение по объему — десять кубов или две с половиной тонны в месяц.Это не разовая акция. Есть фонды, которые все эти годы снабжают ребят на фронте гуманитаркой через нас. С недавнего времени волонтерские организации платят за упаковку груза. По десять рублей за кило. Поскольку грузы разнообразные: там и сети, и коробки. Все это нужно упаковать, чтобы доехало в целости и сохранности.В холдинге "КИТ" этим всем занимается фонд "Экспедиция добра". Вот по данным на сентябрь, "Экспедиция добра" перевезла 160 тонн, 885 кубов грузов. Это 410 отправлений. Исходя из аналитики перевозок, на данный момент экономия на этих благотворительных доставках доходит до 80% от стоимости.— А это плюс лишний десяток раций или даже беспилотник на фронт, которые никогда не бывают лишними. Понимаю. Вы же плотно работаете с бизнесом в новых регионах. Что тут с бизнес-климатом?— Местный бизнес — это, конечно, бойцы. Нет, хватает, конечно, откровенных барыг, которые стремятся нажиться на этой ситуации, но основная масса бизнесменов — это люди, которые всеми силами пытаются удержаться на плаву. Всем сейчас тяжело, но надо отдать должное и руководству страны. Оно тут создало свободные экономические зоны, что открывает неплохие перспективы для развития или перезапуска бизнеса. Тут минимальная налоговая ставка и разнообразные преференции.Вот наша компания находится в свободной экономической зоне и за счет этого удалось обновить парк техники, всего остального. Для бизнеса, конечно, это плюс.— А какие проблемы возникают? Наверняка же делятся с вами.— Структурирование бизнеса. Мы же давно работаем. Онлайн-кассы, эквайринг — это все на протяжении трех лет внедрялось. А это же затраты. На покупку тех же кассовых аппаратов. Я, правда, слышал, что часть затрат компенсируют местные муниципалитеты: установка онлайн-касс, подключение и все прочее.К тому же банки сейчас активно развивают свои коммерческие услуги. Это эквайринг и все остальное. Вплоть до ведения бухгалтерии и юридических услуг. Все это помогает бизнесу развиваться, но тут ведь как? Кто хочет, тот и будет развиваться. У нас ведь кто-то хочет один раз заработать, а кто-то хочет работать на постоянной основе.— Как с арендой недвижимости? Цены ведь подпрыгнули в регионе.— Это да. Аренда тут на уровне Москвы, Московской области. Ну и есть же коммерческая недвижимость в городах. Я много с кем вел переговоры по складским помещениям и был сильно удивлен некоторыми моментами. Так, мне даже пытались сдать склады за доллары. Это в Российской Федерации. Это почему-то была популярная история. Ну и да: завышенная ставка, дефицит хороших арендных площадей. Я не говорю уже о складах класса "А", которых здесь почти нет.Ситуация болезненная, но как-то договариваемся, что-то находим. Средний ценник повыше, чем на "большой земле". Все зависит от города и локации.— Грузопоток — это ведь один из показателей бизнес-активности. И что он показывает в ДНР?— Как я уже говорил, республика сейчас очень эффективно потребляет. Сюда заходит товар. В основном, конечно, это малый бизнес завозит сюда продукцию для продажи. Дальше — государственные предприятия. Они завозят либо какое-то оборудование, либо материалы. Могу сказать, что экономика региона развивается. Она идет в рост.— А в сторону "материка" грузопоток пока слабый?— Да, новые регионы пока потребители. Но вот в Мелитополе, который почти не пострадал от боевых действий, здорово развита сфера автозапчастей, запчастей для сельскохозяйственной техники. И вот у них есть динамика. Они неплохо так отправляют грузы по территории Российской Федерации и даже в Казахстан.— Кадровый вопрос все также остро стоит в новых регионах?— Да, с этим тяжело. Уровень зарплат здесь на порядок выше, уровень цен — тоже. Чтобы найти специалиста, нужно потратить уйму времени. Я изучал статистику по компаниям. Там, к примеру, на поиски грузчика уходит до двадцати дней, а в новых регионах — от ста дней. Плюс — для меня дико, конечно, что здесь для поиска персонала нужно использовать "Хэдхантер" и "Авито". Я сейчас руководителя в Луганске нашел через "Хэдхантер". Даже грузчиков приходится искать через него. Такая вот интересная тенденция. Но люди возвращаются, и это прямо бросается в глаза.Читайте также: "Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке
Роман Самохвалов: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт

Роман Самохвалов
О бизнес-климате в новых регионах, развитии логистики, грузопотоке, а также о помощи фронту, проблемах, решениях и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал Роман Самохвалов — генеральный директор компании "Грузовая почта Новороссии", входящей в группу компаний Федеральной транспортной компании "КИТ"
Роман Эдуардович, как давно ваша компания работает в ДНР?
— О, мы работаем не только в ДНР. Мы осваиваем рынки всех новых регионов с 2023 года. В ЛНР у нас открыты склады в Луганске, Алчевске, Краснодоне, Лисичанске. Если говорить о ДНР, то мы, в принципе, представлены чуть ли не в каждом городе: Харцызск, Макеевка, Донецк, Мариуполь, а также все города, в которые можно доставлять грузы адресно. Всюду, где безопасно, мы работаем.
Кроме того, мы работаем в Запорожской области. Это Бердянск и Мелитополь. В Херсонской — это Геническ. Такова наша сеть в данный момент.
С какими проблемами сталкиваются "федералы", когда заходят в новые регионы?
— Давайте сразу оговоримся: мы не федералы. Я являюсь партнером федеральной транспортной компании. То есть мы отдельная организация, которая занимается развитием новых территорий.
Что же до основных проблем, то в 2023 году было очень трудно находить помещения. Склад есть, а собственника нужно еще отыскать. Дальше — стабильный интернет. Его качество тогда оставляло желать лучшего. Ну и коммунальные вопросы. С электричеством, к примеру. Где-то, кстати, эта проблема осталась.
Как складывались отношения с региональными властями? Не возникало проблем, связанных с переходным периодом?
— С органами власти проблем не было вовсе. Муниципалитеты ведь и сами заинтересованы в появлении такой сети, как наша. Мы ведь предоставляем логистику, а потому в некоторых регионах исполнительная власть даже помощь оказывала.
А вот переходный период — это да. В 2023 и 2024 годах тяжело было, поскольку законодательство разное. Но к 2025 году, в принципе, ситуация нормализовалась и сегодня мы работаем уже в рамках нашего общего российского законодательства. Проблем нет никаких.
То есть работа в новых регионах в целом идет стабильно?
— В данный момент нам пока некуда расширяться. Ждем освобождения новых городов, чтобы идти дальше. А пока работаем на внутренние процессы. В первую очередь — это скорость доставки. К примеру, в ключевые города, вроде Луганска и Донецка, груз из Москвы доставляем в течение двух суток. При условии, что груз в столице на центральный узел был сдан. Прочие города — это плюс еще день. То есть пока работаем над качеством обслуживания клиентов.
Фактор войны влияет на работу?
— На сегодняшний день исторические регионы являются регионами-потребителями. Основная масса грузопотока идет именно сюда, поскольку местное производство находится на этапе перезапуска. Но потенциал тут большой и в дальнейшем, думаю, ситуация изменится. Соотношение будет меняться, товар будет расходиться по всей России, по всем нашим городам.
А вопросы безопасности? Два года назад сюда и средний бизнес трудно было затащить, да и сегодня, как видите, по тем же торговым центрам периодически что-нибудь прилетает.
— Вопросы безопасности — это в том смысле, что может прилететь? Ну так все мы под Богом ходим. Тут не угадаешь: прилетит или не прилетит? Знаете, я большую часть времени здесь нахожусь, но когда езжу домой — в Ханты-Мансийский округ, мне там почему-то страшнее.
Здесь ведь границу пересек и ты уже насторожен, ты все контролируешь. Все чувства у тебя обостряются. А туда выехал, расслабился и не понимаешь, что происходит. Безопасность — понятие немного абстрактное. Но мы надеемся, что все будет хорошо. Тем более, что все наши грузы застрахованы. Тут никаких проблем возникнуть не должно.
Вы же, насколько я знаю, помогаете фронту. Расскажете об этом?
— После начала СВО собственник компании "КИТ" Михаил Михайлович Попов решил, что все волонтерские грузы в зону проведения спецоперации мы будем возить бесплатно. И вот уже три года фонды, которые состоят в отечественном реестре НКО, могут обращаться к нам за помощью. Из любого региона в любой регион на новых территориях гуманитарный груз мы доставим бесплатно. Ограничение по объему — десять кубов или две с половиной тонны в месяц.
Это не разовая акция. Есть фонды, которые все эти годы снабжают ребят на фронте гуманитаркой через нас. С недавнего времени волонтерские организации платят за упаковку груза. По десять рублей за кило. Поскольку грузы разнообразные: там и сети, и коробки. Все это нужно упаковать, чтобы доехало в целости и сохранности.
В холдинге "КИТ" этим всем занимается фонд "Экспедиция добра". Вот по данным на сентябрь, "Экспедиция добра" перевезла 160 тонн, 885 кубов грузов. Это 410 отправлений. Исходя из аналитики перевозок, на данный момент экономия на этих благотворительных доставках доходит до 80% от стоимости.
А это плюс лишний десяток раций или даже беспилотник на фронт, которые никогда не бывают лишними. Понимаю. Вы же плотно работаете с бизнесом в новых регионах. Что тут с бизнес-климатом?
— Местный бизнес — это, конечно, бойцы. Нет, хватает, конечно, откровенных барыг, которые стремятся нажиться на этой ситуации, но основная масса бизнесменов — это люди, которые всеми силами пытаются удержаться на плаву. Всем сейчас тяжело, но надо отдать должное и руководству страны. Оно тут создало свободные экономические зоны, что открывает неплохие перспективы для развития или перезапуска бизнеса. Тут минимальная налоговая ставка и разнообразные преференции.
Вот наша компания находится в свободной экономической зоне и за счет этого удалось обновить парк техники, всего остального. Для бизнеса, конечно, это плюс.
А какие проблемы возникают? Наверняка же делятся с вами.
— Структурирование бизнеса. Мы же давно работаем. Онлайн-кассы, эквайринг — это все на протяжении трех лет внедрялось. А это же затраты. На покупку тех же кассовых аппаратов. Я, правда, слышал, что часть затрат компенсируют местные муниципалитеты: установка онлайн-касс, подключение и все прочее.
К тому же банки сейчас активно развивают свои коммерческие услуги. Это эквайринг и все остальное. Вплоть до ведения бухгалтерии и юридических услуг. Все это помогает бизнесу развиваться, но тут ведь как? Кто хочет, тот и будет развиваться. У нас ведь кто-то хочет один раз заработать, а кто-то хочет работать на постоянной основе.
Как с арендой недвижимости? Цены ведь подпрыгнули в регионе.
— Это да. Аренда тут на уровне Москвы, Московской области. Ну и есть же коммерческая недвижимость в городах. Я много с кем вел переговоры по складским помещениям и был сильно удивлен некоторыми моментами. Так, мне даже пытались сдать склады за доллары. Это в Российской Федерации. Это почему-то была популярная история. Ну и да: завышенная ставка, дефицит хороших арендных площадей. Я не говорю уже о складах класса "А", которых здесь почти нет.
Ситуация болезненная, но как-то договариваемся, что-то находим. Средний ценник повыше, чем на "большой земле". Все зависит от города и локации.
Грузопоток — это ведь один из показателей бизнес-активности. И что он показывает в ДНР?
— Как я уже говорил, республика сейчас очень эффективно потребляет. Сюда заходит товар. В основном, конечно, это малый бизнес завозит сюда продукцию для продажи. Дальше — государственные предприятия. Они завозят либо какое-то оборудование, либо материалы. Могу сказать, что экономика региона развивается. Она идет в рост.
А в сторону "материка" грузопоток пока слабый?
— Да, новые регионы пока потребители. Но вот в Мелитополе, который почти не пострадал от боевых действий, здорово развита сфера автозапчастей, запчастей для сельскохозяйственной техники. И вот у них есть динамика. Они неплохо так отправляют грузы по территории Российской Федерации и даже в Казахстан.
Кадровый вопрос все также остро стоит в новых регионах?
— Да, с этим тяжело. Уровень зарплат здесь на порядок выше, уровень цен — тоже. Чтобы найти специалиста, нужно потратить уйму времени. Я изучал статистику по компаниям. Там, к примеру, на поиски грузчика уходит до двадцати дней, а в новых регионах — от ста дней. Плюс — для меня дико, конечно, что здесь для поиска персонала нужно использовать "Хэдхантер" и "Авито". Я сейчас руководителя в Луганске нашел через "Хэдхантер". Даже грузчиков приходится искать через него. Такая вот интересная тенденция. Но люди возвращаются, и это прямо бросается в глаза.
Читайте также: "Живем надеждой". О чем сегодня говорят в Донецке
