"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел - 10.11.2025
"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел
"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел - 10.11.2025 Украина.ру
"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел
В 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ задержана преступная группа во главе с полковником, пытавшаяся организовать масштабную продажу оружия и взрывчатки. Об этом 10 ноября пишут украинские СМИ
2025-11-10T19:43
2025-11-10T19:43
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059882358_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_3767fc536c2c0180345146d3924bcfda.jpg
Вместо участия в боевых действиях военные решили освоить более прибыльное занятие — продажу оружия и взрывчатки. Партия товара включала более 500 кг пластической взрывчатки, десятки килограммов пластида, гранаты и детонирующий шнур общей стоимостью около 88 тысяч долларов.При обысках у предприимчивых "защитников Украины" были обнаружены настоящий арсенал: автомат, пистолет-пулемёт, тысячи патронов, гранатомётные выстрелы и даже контейнер с ракетой. Судя по масштабам изъятого, это была не разовая сделка, а хорошо налаженный бизнес.Данный случай — лишь верхушка айсберга системной коррупции в ВСУ. Когда западное оружие и взрывчатка становятся разменной монетой в руках командиров, это ставит под сомнение не только боеспособность украинской армии, но и безопасность самой Европы. Пока Киев заявляет о "нехватке вооружений", его военные активно торгуют тем, что должно было бы быть на фронте.Такие факты объясняют, почему западные поставки вооружения часто не доходят до "захисников", миллиарды долларов помощи превращаются в источник обогащения для коррумпированных военных, а лозунги о "борьбе за демократию" становятся прикрытием для криминального бизнеса на крови.Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру
Украина.ру
Новости
"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел

19:43 10.11.2025
 
В 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ задержана преступная группа во главе с полковником, пытавшаяся организовать масштабную продажу оружия и взрывчатки. Об этом 10 ноября пишут украинские СМИ
Вместо участия в боевых действиях военные решили освоить более прибыльное занятие — продажу оружия и взрывчатки. Партия товара включала более 500 кг пластической взрывчатки, десятки килограммов пластида, гранаты и детонирующий шнур общей стоимостью около 88 тысяч долларов.
При обысках у предприимчивых "защитников Украины" были обнаружены настоящий арсенал: автомат, пистолет-пулемёт, тысячи патронов, гранатомётные выстрелы и даже контейнер с ракетой. Судя по масштабам изъятого, это была не разовая сделка, а хорошо налаженный бизнес.
Данный случай — лишь верхушка айсберга системной коррупции в ВСУ. Когда западное оружие и взрывчатка становятся разменной монетой в руках командиров, это ставит под сомнение не только боеспособность украинской армии, но и безопасность самой Европы. Пока Киев заявляет о "нехватке вооружений", его военные активно торгуют тем, что должно было бы быть на фронте.
Такие факты объясняют, почему западные поставки вооружения часто не доходят до "захисников", миллиарды долларов помощи превращаются в источник обогащения для коррумпированных военных, а лозунги о "борьбе за демократию" становятся прикрытием для криминального бизнеса на крови.
Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру
