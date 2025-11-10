https://ukraina.ru/20251110/biznes-na-vzryvchatke-kak-voennye-vsu-prevratili-sluzhbu-v-kriminalnyy-promysel-1071394074.html

"Бизнес на взрывчатке": как военные ВСУ превратили службу в криминальный промысел

В 1-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ задержана преступная группа во главе с полковником, пытавшаяся организовать масштабную продажу оружия и взрывчатки. Об этом 10 ноября пишут украинские СМИ

Вместо участия в боевых действиях военные решили освоить более прибыльное занятие — продажу оружия и взрывчатки. Партия товара включала более 500 кг пластической взрывчатки, десятки килограммов пластида, гранаты и детонирующий шнур общей стоимостью около 88 тысяч долларов.При обысках у предприимчивых "защитников Украины" были обнаружены настоящий арсенал: автомат, пистолет-пулемёт, тысячи патронов, гранатомётные выстрелы и даже контейнер с ракетой. Судя по масштабам изъятого, это была не разовая сделка, а хорошо налаженный бизнес.Данный случай — лишь верхушка айсберга системной коррупции в ВСУ. Когда западное оружие и взрывчатка становятся разменной монетой в руках командиров, это ставит под сомнение не только боеспособность украинской армии, но и безопасность самой Европы. Пока Киев заявляет о "нехватке вооружений", его военные активно торгуют тем, что должно было бы быть на фронте.Такие факты объясняют, почему западные поставки вооружения часто не доходят до "захисников", миллиарды долларов помощи превращаются в источник обогащения для коррумпированных военных, а лозунги о "борьбе за демократию" становятся прикрытием для криминального бизнеса на крови.Итоги дня в материале Война и её тени: коррупция, диверсии и манёвры на фоне успехов российского оружия. Итоги 10 ноября на сайте Украина.ру

