Атаман Хмара: исторический "позывной" петлюровского бандита

7 ноября 1990 года радикальный националист Степан Хмара напал на сотрудника милиции в центре Киева. Говорили, что это была "провокация". Ему повезло – мирно умер в 2024 году в возрасте 86 лет, дожив до реализации своей мечты – войны против России. 7 ноября 1924 года другой Хмара – атаман Семён Васильевич Харченко, был просто расстрелян

Харченко, как подобает украинскому патриоту времён Гражданской войны, успел повоевать за царя против немцев, за Петлюру против Деникина, за поляков против красных и, наоборот, за красных против поляков, считая, что воюет за Украину.Родился он в 1886 году на Подолье в селе Мордин (в настоящее время Прилужное) Летичевского уезда Подольской губернии. Родители его были обычными украинскими селянами, которые смогли скопить достаточные средства, чтобы выучить своего сына на учителя.После окончания Винницкой учительской семинарии молодой Семён учительствовал в родном уезде в селе Гнатовцы, женился на селянке, завёл хозяйство.Как и большинство представителей украинской сельской интеллигенции, Семёна раздражал запрет царских властей на преподавание "малороссийского наречия" и социальная несправедливость. В 1912 году он вступил в Киевскую организацию Украинской партии социалистов-революционеров.Вскоре началась Первая мировая война, Харченко мобилизовали в армию. Его послали учиться в 1-е Киевское военное училище, которое он окончил в октябре 1915 года. К октябрю 1917-го Семён успел стать Георгиевским кавалером 2-й степени, заслужил орден Святого Станислава и звание штабс-капитана.До февраля 1919 года в событиях Гражданской войны Харченко не участвовал. После демобилизации он вернулся к учительству, одновременно организовывая селянские союзы – "спилки", членом ЦК одной из которых стал сам. С приходом к власти гетмана Скоропадского работал в продовольственной управе военного ведомства. Однако с распространением боевых действий в Подолье он присоединился к армии Петлюры.Первоначально он получил звание есаула и должность адъютанта командира куреня Запорожского корпуса. С февраля по март это подразделение вело ожесточённые бои против красных в районе Винницы, Проскурова и Житомира. В первой половине апреля противник отрезал "запорожцев" от основных сил и вынудил отступить на территорию Румынии. Румынские войска их разоружили и вытолкали взашей в польскую Галицию. Отсюда сильно поредевший корпус отправился на Волынь, оттуда на Подолье, где присоединился к остальным частям действующей армии."Запорожцев" привели в порядок, заново вооружили, переименовали в Запорожскую группу Армии УНР и снова бросили на красных. В этот раз подразделение действовало успешней – основным противником большевиков в этот период времени были войска Деникина, на сдерживание "петлюровцев" сил не хватало.30 августа войска УНР и союзная Галицкая армия вошли в Киев. Однако уже 31 августа произошло вооружённое столкновение, в результате которого малочисленный белогвардейский корпус вышвырнул из города в шесть раз превышавший его по численности украинский контингент… Петлюровцы начали воевать против белых.Тут "запорожцам" снова не повезло, в октябре их разгромила Цветковская группировка ВСЮР. Подразделение Харченко фактически дезертировало с фронта, а сам Семён угодил к "деникинцам" в плен, в Винницкую тюрьму, откуда уже во время ноябрьского наступления Красной армии ему удалось бежать в Польшу.В отличие от Галицкой армии, которая заключила с Деникиным союз, Петлюра пошёл на соглашение с заклятыми врагами галичан – поляками.Начиная с декабря 1919 года в рейд по тылам красных отправилась группа подразделений УНР численностью в 3 000 штыков и сабель, в современной украинской историографии гордо называемая армией Зимнего похода. Её целью было дезорганизовать советский тыл и облегчить вторжение Войска Польского. Этот замысел полностью удался, уже в мае 1920 года поляки захватили Киев.В армии Зимнего похода Харченко стал сотником 3-го конного полка 3-й Железной стрелецкой дивизии. Однако союзничество с поляками его не радовало. Став свидетелем пыток польскими жолнерами простых селян, он заступился за земляков, за что его посадили под арест.Семён бежал, пробрался в родные места и создал там 1-й Летичевский партизанский отряд, взяв себе звучный псевдоним атаман Хмара ("Туча"). После нескольких недель самостоятельных действий он ненадолго присоединился к Красной армии, чтобы вместе с ними громить ненавистных поляков. Однако вскоре Польская война закончилась, и ему стал угрожать арест, связанный с его недавним петлюровским прошлым. С 1921 года Летичевский отряд присоединяется к украинским повстанцам.Подписав в марте 1921 года с РСФСР, УССР и БССР Рижский мирный договор, поляки избрали новую тактику борьбы с советскими республиками. Они терроризировали их приграничные районы, забрасывая и финансируя различные диверсионные отряды и банды.По заданию "Центрального штаба" эмигрантской организации УНР Хмара перешёл границу и отправился в Летичевский уезд. Здесь он вошёл в Повстанческий комитет, который приступил к подготовке вооружённого выступления, запланированного на осень 1921 года синхронно со Вторым Зимним походом войск УНР.В октябре во главе отряда в 10 человек Хмара начал боевые действия в Войтовецкой волости. С получением известий, что 26 октября границу перешла Подольская группа полковника Михаила Палия, атаман мобилизовал подполье и двинулся на соединение с группой. По дороге он разгромил волостные исполкомы в Женишковцах и Зиньковцах.Отрядам удалось соединиться, да только их это не спасло.Уже 1 ноября группа Палия вступила в бой с кавалерией и пехотой красных. За несколько дней боёв её полностью разгромили, а Палия тяжело ранили. Вместе с остатками группы Хмара переправился через пограничную реку Збруч. Какое-то время жил в городе Калиш в лагере №10 для интернированных "петлюровцев".В мае 1922 года Хмара вновь переправился через Збруч и пробрался в родной Летичевский район, распространяя информацию, что является "загальным атаманом" (т.е. общим, главным атаманом) Подолья. Перед отправкой у него было несколько бесед с Петлюрой и генерал-хорунжим Юрием Тютюнником, начальником Партизанско-Повстанческого штаба УНР, так что полномочиями он действительно обладал. Но это не понравилось другому атаману – Якову Гальчевскому "Орлу", который действовал в этом регионе с конца 1919 года и был официально избран и утверждён "загальным атаманом" на съезде представителей повстанческих организаций Подолья.У Хмары не было ни достаточного количества людей, ни коня, ни даже нормальной одежды… и он посчитал за лучшее стать в Подольской повстанческой группе атамана Орла комендантом 4-го конного отдела (отряда). Под начало Хмары передали 55 казаков с 4 ручными пулемётами: всего группа Гальчевского, состоявшая из 4 отделов, насчитывала 260 сабель и 10 "льюисов".Орёл отправился в длительный рейд по территории современных Винницкой, Черкасской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. В каждом отряде у него оставались надёжные люди, которые "присматривали" за атаманами, и когда Гальчевский вернулся на Подолье, доложили ему об их "поведении".За Хмарой следил сотник Николай Карабачевский – бывший русский офицер, сын царского генерала. Он доложил Орлу:"Грабительских и насильственных случаев в отделе не было. Атаман неосторожен, на постой выбирает несоответствующие места. Ночью Хмара очень плохо ориентируется в незнакомой для себя местности и часто блудит".Факт, что Семён Харченко не давал своим подчинённым грабить, подтверждают и документы противоположной стороны: "Хмара – идейный руководитель бандитизма в Летичевском уезде… Банда хорошо обходится с населением и не грабит". Однако при этом все партийные активисты Хмарой уничтожались безжалостно.Гальчевский оставил воспоминания о внешности и характере Хмары:"Роста был среднего, с украинскими длинными вусами, ходил всё время в бараньей сивой шапке, а на одной щеке имел большую родинку, но, тем не менее, выглядел, как тот казак с картины Репина… Хмара был мечтателем, влюблённым в традиции ушедшего казачества. У него была склонность к зауми. Был немного хвастуном, любил и хорошо выпить… Был патриотом, готовым на смерть. Был отважным и при этом товарищеским… Жил скорее чувствами, чем рассудительностью".Против группы Орла красные бросили крупные войсковые силы. Атаман предложил своим казакам эмигрировать. 75 человек "казацкой" старшины согласились, остальные 89 бойцов решили остаться на родине и попытаться встроиться в мирную жизнь. 2 сентября сводный отдел Орла и Хмары переправился через Збруч.5 марта 1923 года Галчевский назначил Хмару командующим Подольской повстанческой группы, после чего на советскую территорию переправились его отряд и отряд атамана Голюка. До осени Хмара действовал на территории Жмеринского района. Осенью отряд разгромили, и он вернулся обратно в Польшу.Следующая попытка пробраться на Украину, осуществлённая весной 1924 года, оказалась последней.15 марта 1924 года в Каменец-Подольском Хмару выдал завербованный ОГПУ агент М. Остапчук. Дело Харченко вёл начальник контрразведки Подольського губотдела ГПУ Галицкий. Чекист пытался перетянуть Семёна на свою сторону, но тщетно. К чести бывшего сельского учителя, он не захотел изменять своим хоть и призрачным, но идеалам.Во время судебного разбирательства Харченко произнёс характерную фразу: "я его не убивал, потому что он украинец". На что судья резонно заметил: "значит, если б не украинец, то можно убить?.."2 ноября 1924 года Семёна Харченко приговорили к расстрелу сразу по трём статьям. В своём последнем слове он сказал: "Я селянин, который знает историю закабаления украинского народа. Мне Украина дорога, какой бы она ни была. Хоть бы и монархической… Я человек, который не заслужил расстрел". По свидетельству его сокамерника Юрия Горлис-Горского, когда к Харченко и ещё двум приговорённым пришли, чтобы отвести на расстрел, заключённые отбивались кирпичами из разобранной ими накануне печки, пока конвоиры их не убили.В августе 1998 года Генеральная прокуратура Украины при пересмотре дела Семёна Харченко в реабилитации ему отказала.

