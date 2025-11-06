https://ukraina.ru/20251106/vtorzhenie-ssha-venesuela-gotovitsya-otmechat-novyy-god-1071211633.html

Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год

Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо призвала Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом... 06.11.2025

Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо призвала Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом свергнуть Мадуро.О том, что сейчас происходит в Венесуэле, рассказал находящийся в Каракасе журналист Украина.ру Дмитрий Штраус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

