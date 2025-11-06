Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/vtorzhenie-ssha-venesuela-gotovitsya-otmechat-novyy-god-1071211633.html
Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год
Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год - 06.11.2025 Украина.ру
Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год
Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо призвала Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом... Украина.ру, 06.11.2025
2025-11-06T18:10
2025-11-06T18:10
видео
венесуэла
украина
сша
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071211492_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_393a245f66e862f428d78aeca9847500.png
Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо призвала Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом свергнуть Мадуро.О том, что сейчас происходит в Венесуэле, рассказал находящийся в Каракасе журналист Украина.ру Дмитрий Штраус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венесуэла
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071211492_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9745f4924a4ee7e205bda7bbb4a73a73.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, венесуэла, украина, сша, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру, видео
Видео, Венесуэла, Украина, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру

Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год

18:10 06.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Лауреат Нобелевской премии мира, венесуэльская оппозиционерка Мария Мачадо призвала Трампа к "военной эскалации", поскольку считает это единственным способом свергнуть Мадуро.
О том, что сейчас происходит в Венесуэле, рассказал находящийся в Каракасе журналист Украина.ру Дмитрий Штраус.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоВенесуэлаУкраинаСШАДональд ТрампНиколас МадуроУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:40Удар "Гераней", санкции Зеленского и польская мобилизация: главное к вечеру
18:19ВСУ возрождают звания гитлеровских коллаборационистов
18:15Харьковские партизаны предупреждают нацистов: "Ночь темна и полна ужасов"
18:10Вторжение США? Венесуэла готовится отмечать Новый год
18:01Украина замерзает по расписанию: отопление включили не всем, газа всё меньше
18:00Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября
17:59Российская ПВО за пять часов уничтожила 14 украинских дронов над четырьмя регионами
17:55Немецкий политик проиграл битву с дронами, даже не успев ее начать
17:43Сомнительный "герой" в Польше: ветеран ВСУ со свастикой лечится за счет европейских налогоплательщиков
17:38Коронованная финка. Шведская королева, чей сын мог укрепить Московское царство
17:38Экологический скандал в Дании: права бабочки оказались важнее нужд ВСУ
17:23"Тебе предстоит это уладить". Трамп и украинский конфликт
17:22Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича
16:50Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть
16:44Армия России на Гуляйпольском направлении контролирует Сладкое
16:40Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай
16:29СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима
16:28Заслуженное возмездие: СК предъявил обвинения 75 высшим руководителям Украины за преступления в Донбассе
16:25Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
16:22ВСУ репрессируют жителей Купянска, отказавшихся от эвакуации
Лента новостейМолния