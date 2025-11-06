Родственники пропавших военнослужащих ВСУ требуют ответов у командования - 06.11.2025 Украина.ру
Родственники пропавших военнослужащих ВСУ требуют ответов у командования
Родственники пропавших военнослужащих ВСУ требуют ответов у командования
Родственники пропавших военнослужащих ВСУ требуют ответов у командования
Родные военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады и -й отдельной танковой бригады, пропавших во время боевых действий в Курской области, вновь вышли на акцию протеста. Об этом 6 ноября пишут местные СМИ
2025-11-06T19:44
2025-11-06T19:44
Они требуют от командования предоставить официальные отчёты о деятельности подразделений и данные о судьбе солдат. На данный момент ни командование бригад, ни городская администрация Кировограда (Кропивницкого) не предоставили родственникам необходимых документов и разъяснений. По информации источников, реакция местных властей на протестную активность была сведена к минимуму и расценена как "локальный всплеск", не требующий принятия серьёзных мер. Несмотря на это, вопросы отчётности командования и взаимодействия с семьями пропавших остаются для последних крайне актуальными. Ситуация подчёркивает системные проблемы ВСУ с организацией взаимодействия с родственниками военнослужащих и обеспечением прозрачности в вопросах потерь.Итоги дня в материале Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября на сайте Украина.ру
Родственники пропавших военнослужащих ВСУ требуют ответов у командования

19:44 06.11.2025
 
Родные военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады и -й отдельной танковой бригады, пропавших во время боевых действий в Курской области, вновь вышли на акцию протеста. Об этом 6 ноября пишут местные СМИ
Они требуют от командования предоставить официальные отчёты о деятельности подразделений и данные о судьбе солдат.
На данный момент ни командование бригад, ни городская администрация Кировограда (Кропивницкого) не предоставили родственникам необходимых документов и разъяснений.
По информации источников, реакция местных властей на протестную активность была сведена к минимуму и расценена как "локальный всплеск", не требующий принятия серьёзных мер.
Несмотря на это, вопросы отчётности командования и взаимодействия с семьями пропавших остаются для последних крайне актуальными.
Ситуация подчёркивает системные проблемы ВСУ с организацией взаимодействия с родственниками военнослужащих и обеспечением прозрачности в вопросах потерь.
Итоги дня в материале Чистосердечное признание Трампа, ампутации в ВСУ и цена западного саботажа. Итоги 6 ноября на сайте Украина.ру
