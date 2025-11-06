https://ukraina.ru/20251106/ne-pozhaleli-dazhe-starikov-kofman-o-tom-za-chto-i-pochemu-ubivayut-na-ukraine-1071210151.html

Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине

Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине - 06.11.2025 Украина.ру

Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине

В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в... Украина.ру, 06.11.2025

2025-11-06T20:00

2025-11-06T20:00

2025-11-06T20:00

видео

александр кофман

донецкая народная республика

украина

россия

общественная палата

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071210009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc912f20ad8a4724b70fd35849494d0d.png

В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что должны были сделать эти люди, чтобы украинский оператор БПЛА их не убил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

донецкая народная республика

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, александр кофман, донецкая народная республика, украина, россия, общественная палата, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, видео