Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине
В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в... Украина.ру, 06.11.2025
видео
александр кофман
донецкая народная республика
украина
россия
общественная палата
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что должны были сделать эти люди, чтобы украинский оператор БПЛА их не убил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
донецкая народная республика
украина
россия
