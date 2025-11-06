Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине - 06.11.2025 Украина.ру
Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине
Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине - 06.11.2025 Украина.ру
Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине
В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в... Украина.ру, 06.11.2025
2025-11-06T20:00
2025-11-06T20:00
В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что должны были сделать эти люди, чтобы украинский оператор БПЛА их не убил.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Не пожалели даже стариков: Кофман о том, за что и почему убивают на Украине

20:00 06.11.2025
 
В ночь на 4 ноября Вооружённые силы Украины убили двух мирных жителей, которые шли с белым флагом к российским позициям. Пожилые люди двигались по дороге в сторону российских военных, когда внезапно налетели украинские БПЛА и несколько раз ударили по мирным жителям с белым флагом. Они скончались на месте.

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что должны были сделать эти люди, чтобы украинский оператор БПЛА их не убил.
