ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры - 05.11.2025
ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры
ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры
В течение последних часов российские войска активизировали удары по территории Украины, о чем свидетельствуют сводки с разных направлений. Их 5 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T19:52
2025-11-05T19:54
Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, в сторону северных и восточных областей Украины движутся несколько групп ударных дронов-камикадзе типа "Герань".Целями вероятных атак названы Сумская, Черниговская, Харьковская и Полтавская области. Одновременно местные власти Черниговской области сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в результате атаки. Подробности и последствия удара уточняются. Тем временем на фронте продолжаются интенсивные бои. Военный обозреватель Анатолий Радов в своем телеграм-канале пишет об уничтожении подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Родинское на Донецком направлении. Ситуация в указанных регионах остается напряженной, объявлена воздушная тревога.Итоги дня в материале Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября на сайте Украина.ру
ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры

19:52 05.11.2025 (обновлено: 19:54 05.11.2025)
 
В течение последних часов российские войска активизировали удары по территории Украины, о чем свидетельствуют сводки с разных направлений. Их 5 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру
Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, в сторону северных и восточных областей Украины движутся несколько групп ударных дронов-камикадзе типа "Герань".
Целями вероятных атак названы Сумская, Черниговская, Харьковская и Полтавская области. Одновременно местные власти Черниговской области сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в результате атаки.
Подробности и последствия удара уточняются.
Тем временем на фронте продолжаются интенсивные бои. Военный обозреватель Анатолий Радов в своем телеграм-канале пишет об уничтожении подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Родинское на Донецком направлении.
Ситуация в указанных регионах остается напряженной, объявлена воздушная тревога.
Итоги дня в материале Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября на сайте Украина.ру
