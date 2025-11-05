https://ukraina.ru/20251105/vs-rf-nanosyat-udary-ataki-dronov-porazhenie-infrastruktury-i-boi-na-fronte-1071157401.html

ВС РФ наносят удары: атаки дронов и поражение инфраструктуры

В течение последних часов российские войска активизировали удары по территории Украины, о чем свидетельствуют сводки с разных направлений. Их 5 ноября представляет телеграм-канал Украина.ру

Как сообщают мониторинговые Telegram-каналы, в сторону северных и восточных областей Украины движутся несколько групп ударных дронов-камикадзе типа "Герань".Целями вероятных атак названы Сумская, Черниговская, Харьковская и Полтавская области. Одновременно местные власти Черниговской области сообщили о поражении объекта критической инфраструктуры в результате атаки. Подробности и последствия удара уточняются. Тем временем на фронте продолжаются интенсивные бои. Военный обозреватель Анатолий Радов в своем телеграм-канале пишет об уничтожении подразделений Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Родинское на Донецком направлении. Ситуация в указанных регионах остается напряженной, объявлена воздушная тревога.Итоги дня в материале Россия готова к ответным ядерным испытаниям. Агония ВСУ в Красноармейске и под Купянском. Итоги 5 ноября на сайте Украина.ру

