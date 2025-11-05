ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах - 05.11.2025 Украина.ру
ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах
ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах - 05.11.2025 Украина.ру
ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Сумской области, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-05T07:20
2025-11-05T07:22
Кроме того, россияне бьют по объектам противника в Николаеве. В городе звучат взрывы, жалуются местные СМИ.Ранним утром в украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Накануне российские военные ударили "Геранями" по целям в оккупированных Славянске и Краматорске, а также в Павлограде, в Измаиле Одесской области, а Харьковской области. Кроме прочего, они нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
ВС РФ бьют по объектам противника в украинских регионах

07:20 05.11.2025 (обновлено: 07:22 05.11.2025)
 
Российские военные в ночь на среду нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины в Сумской области, передает 5 ноября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, россияне бьют по объектам противника в Николаеве. В городе звучат взрывы, жалуются местные СМИ.
Ранним утром в украинской столице объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Накануне российские военные ударили "Геранями" по целям в оккупированных Славянске и Краматорске, а также в Павлограде, в Измаиле Одесской области, а Харьковской области. Кроме прочего, они нанесли ракетный удар по целям в Сумской области.
О других успехах российских военных и жалобах ВСУ - в материале ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ на сайте Украина.ру.
