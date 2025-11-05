ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье - 05.11.2025 Украина.ру
ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье
ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье - 05.11.2025 Украина.ру
ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье
Армия России обнаружила и поразила законную военную цель в Доброполье. Об этом сообщил передает телеграм-канал "Дневник Десантника".
2025-11-05T08:31
2025-11-05T08:31
ВКС РФ нанесли удар по пункту связи украинской армии в Доброполье. Стали известны подробности: 🟥 Вчера ВКС РФ ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции (УМПК) нанесли удар по зданию Добропольской общеобразовательной школы на улице Комсомольская, 30, которую ВСУ переоборудовали под пункт управления и связи, обслуживавший подразделения, переброшенные из района Константиновки; 🟥 В здании находились полевой узел связи, система цифровой радиопередачи и склад боеприпасов к стрелковому вооружению, а также пункт дислокации группы оперативного реагирования 24-й бригады; 🟥 В результате ударов здание получило критические повреждения, уничтожено радиотехническое оборудование связи и несколько единиц электрооборудования, применявшихся в штабе противника, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов, уничтожено два автомобиля, использовавшихся для перевозки личного состава; 🟥 Жертв среди гражданского населения нет. По данным источников, в момент удара на объекте находились не менее 30 военнослужащих ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВКС РФ поразили школьный пункт связи ВСУ в Доброполье

08:31 05.11.2025
 
© Фото : Дневник десантникаВКС РФ нанесли удар по пункту связи ВСУ в Доброполье
ВКС РФ нанесли удар по пункту связи ВСУ в Доброполье - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Дневник десантника
Армия России обнаружила и поразила законную военную цель в Доброполье. Об этом сообщил передает телеграм-канал "Дневник Десантника".
ВКС РФ нанесли удар по пункту связи украинской армии в Доброполье. Стали известны подробности:
🟥 Вчера ВКС РФ ФАБ-250 с модулями планирования и коррекции (УМПК) нанесли удар по зданию Добропольской общеобразовательной школы на улице Комсомольская, 30, которую ВСУ переоборудовали под пункт управления и связи, обслуживавший подразделения, переброшенные из района Константиновки;
🟥 В здании находились полевой узел связи, система цифровой радиопередачи и склад боеприпасов к стрелковому вооружению, а также пункт дислокации группы оперативного реагирования 24-й бригады;
🟥 В результате ударов здание получило критические повреждения, уничтожено радиотехническое оборудование связи и несколько единиц электрооборудования, применявшихся в штабе противника, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов, уничтожено два автомобиля, использовавшихся для перевозки личного состава;
🟥 Жертв среди гражданского населения нет. По данным источников, в момент удара на объекте находились не менее 30 военнослужащих ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
