https://ukraina.ru/20251104/tonnel-mezhdu-rf-i-ssha-mogut-postroit-za-7-let-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1071098624.html

Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу

Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу - 04.11.2025 Украина.ру

Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу

Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о главных событиях к этому часу

2025-11-04T11:58

2025-11-04T11:58

2025-11-04T11:58

новости

сша

россия

чукотка

дональд трамп

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/72/1033107287_0:0:1489:837_1920x0_80_0_0_ea424e63cf786bbfd52e789d12dd8ec8.jpg

🟦 Тоннель между Россией и США может быть построен за 7-8 лет, заявил РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин. Недавно ученый рассказывал, что работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 90-х годов.🟦 США завтра проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.🟦 Премьер Японии Санаэ Такаити не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что собирается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.🟦 Администрация США направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года. Согласно документу, полученному Axios, силы получат мандат на управление регионом до конца 2027 года.🟦 В Китайском городе Гуанчжоу компания XPeng Aridge запустила тестовое производство летающих автомобилей Land Aircraft Carrier, сообщило Xinhua.О других событиях вторника - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.

сша

россия

чукотка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, чукотка, дональд трамп, оон