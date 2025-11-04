https://ukraina.ru/20251104/tonnel-mezhdu-rf-i-ssha-mogut-postroit-za-7-let-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1071098624.html
Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу
Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу - 04.11.2025 Украина.ру
Тоннель между РФ и США могут построить за 7 лет. Главные новости к этому часу
Телеграм-канал Украина.ру 4 ноября рассказал о главных событиях к этому часу
2025-11-04T11:58
2025-11-04T11:58
2025-11-04T11:58
О других событиях вторника - в материале Гремят взрывы. ВС РФ ударили дронами и ракетами по целям на Украине на сайте Украина.ру.
🟦 Тоннель между Россией и США может быть построен за 7-8 лет, заявил РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин.
"Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", - утончил он.
Недавно ученый рассказывал, что работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 90-х годов.
🟦 США завтра проведут тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд.
🟦 Премьер Японии Санаэ Такаити не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что собирается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
🟦 Администрация США направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года. Согласно документу, полученному Axios, силы получат мандат на управление регионом до конца 2027 года.
🟦 В Китайском городе Гуанчжоу компания XPeng Aridge запустила тестовое производство летающих автомобилей Land Aircraft Carrier, сообщило Xinhua.