Немецкий генерал признал крах украинской обороны

2025-11-04T14:41

Ситуация вокруг Покровска достигла критической точки, что может стать переломным моментом в специальной военной операции. Об этом 4 ноября в интервью Die Welt заявил генерал немецкой армии в отставке Роланд Катер

Как заявил Катер, этот город имеет стратегическое значение на всех уровнях - тактическом, оперативном и стратегическом. "Покровск – это центральный город, каким был Бахмут два года назад, - отмечает немецкий генерал. - Там соединяются несколько видов логистики, железнодорожных линий. Там действительно находится центр обороны Украины". По словам Катера, если этот оборонительный центр падёт, что выглядит всё более вероятным, российские войска получат возможность для дальнейшего продвижения на запад: "После этого местность становится ровной и открытой дальше на запад. И тогда вопрос только времени, когда русские возьмут Донбасс под свой контроль". Генерал подтвердил, что Россия сосредоточила под Покровском свои лучшие подразделения, в то время как Украина "пытается спасти то, что еще можно спасти". Такая оценка ситуации западным военным экспертом свидетельствует о признании эффективности действий российского военного командования. Стратегическое значение Покровска невозможно переоценить. Его падение станет серьёзным ударом по всей системе украинской обороны в Донбассе и откроет новые оперативные возможности для российских войск. Как справедливо отмечает немецкий генерал, это лишь вопрос времени - Донбасс будет полностью освобождён от националистических формирований.Главное к этому часу в материале Новый центр силы: Москва-Пекин. Беженцы и рецессия в Европе. Хроника событий на 13:00 4 ноября на сайте Украина.ру

