ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители

Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, ранены два мирных жителя. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_bfabcabd0a5ce5cc5baeeb3db50767be.jpg.webp

"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - сообщил губернатор.В частности, на участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель. В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю - пострадал мужчина. Бойцами самообороны он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. "В городе Шебекино сразу несколько беспилотников атаковали два предприятия. В результате детонации дронов произошло возгорание складского и административного помещений — очаги возгорания ликвидированы, - рассказал Гладков. - Также повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий".Другой украинский дрон сдетонировал возле частного домовладения — осколками посечены легковой и грузовой автомобили, выбиты окна частного дома.В селе Мешковое дроном ВСУ атакован легковой автомобиль — транспортное средство повреждено. В Борисовском районе село Берёзовка было атаковано двумя дронами. В результате атак припаркованный легковой автомобиль и остекление социального объекта. В селе Грузское от удара дрона выбиты окна частного дома и осколками посечён легковой автомобиль, проолжил губернатор. В Валуйском округе в селе Казинка при детонации FPV-дрона выбиты окна двух частных домов. От удара второго дрона повреждены ёмкость и остекление административно-бытового помещения на территории сельхозпредприятия. Дрон ВСУ также атаковал ангар на хуторе Кургашки — повреждены грузовой автомобиль, кровля и ворота. В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара FPV-дрона загорелся гараж на территории предприятия — возгорание ликвидировано. В Белгородском районе посёлок Октябрьский был атакован беспилотником — повреждена крыша частного дома.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

