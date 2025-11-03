ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/vsu-atakovali-munitsipalitety-belgorodskoy-oblasti-raneny-mirnye-zhiteli-1071087863.html
ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители - 03.11.2025 Украина.ру
ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, ранены два мирных жителя. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2025-11-03T17:45
2025-11-03T17:45
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_0:30:1984:1145_1920x0_80_0_0_bfabcabd0a5ce5cc5baeeb3db50767be.jpg.webp
"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - сообщил губернатор.В частности, на участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель. В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю - пострадал мужчина. Бойцами самообороны он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. "В городе Шебекино сразу несколько беспилотников атаковали два предприятия. В результате детонации дронов произошло возгорание складского и административного помещений&nbsp;— очаги возгорания ликвидированы, - рассказал Гладков. - Также повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий".Другой украинский дрон сдетонировал возле частного домовладения — осколками посечены легковой и грузовой автомобили, выбиты окна частного дома.В селе Мешковое дроном ВСУ атакован легковой автомобиль — транспортное средство повреждено. В Борисовском районе село Берёзовка было атаковано двумя дронами. В результате атак припаркованный легковой автомобиль и остекление социального объекта. В селе Грузское от удара дрона выбиты окна частного дома и осколками посечён легковой автомобиль, проолжил губернатор. В Валуйском округе в селе Казинка при детонации FPV-дрона выбиты окна двух частных домов. От удара второго дрона повреждены ёмкость и остекление административно-бытового помещения на территории сельхозпредприятия. Дрон ВСУ также атаковал ангар на хуторе Кургашки — повреждены грузовой автомобиль, кровля и ворота. В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара FPV-дрона загорелся гараж на территории предприятия — возгорание ликвидировано. В Белгородском районе посёлок Октябрьский был атакован беспилотником — повреждена крыша частного дома.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
шебекино
белгородская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058538472_209:0:1774:1174_1920x0_80_0_0_0124d04ff0ca9cdc00d278468ec8a2f5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла сегодня, атака бпла, fpv-дрон, дроны, всу, военные преступления, мирные жители
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА сегодня, атака БПЛА, fpv-дрон, дроны, ВСУ, Военные преступления, мирные жители

ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители

17:45 03.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Roman Naumov/Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам дронов ВСУ, ранены два мирных жителя. Об этом 3 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
"Пять муниципалитетов нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя", - сообщил губернатор.
В частности, на участке автодороги Волоконовка — Шебекино в результате атаки дрона на движущийся легковой автомобиль ранен водитель.
В городе Шебекино дрон ударил по грузовому автомобилю - пострадал мужчина. Бойцами самообороны он был доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.
"В городе Шебекино сразу несколько беспилотников атаковали два предприятия. В результате детонации дронов произошло возгорание складского и административного помещений — очаги возгорания ликвидированы, - рассказал Гладков. - Также повреждены кровля, остекление и оборудование предприятий".
Другой украинский дрон сдетонировал возле частного домовладения — осколками посечены легковой и грузовой автомобили, выбиты окна частного дома.
В селе Мешковое дроном ВСУ атакован легковой автомобиль — транспортное средство повреждено. В Борисовском районе село Берёзовка было атаковано двумя дронами. В результате атак припаркованный легковой автомобиль и остекление социального объекта.
В селе Грузское от удара дрона выбиты окна частного дома и осколками посечён легковой автомобиль, проолжил губернатор. В Валуйском округе в селе Казинка при детонации FPV-дрона выбиты окна двух частных домов. От удара второго дрона повреждены ёмкость и остекление административно-бытового помещения на территории сельхозпредприятия.
Дрон ВСУ также атаковал ангар на хуторе Кургашки — повреждены грузовой автомобиль, кровля и ворота.
В селе Дорогощь Грайворонского округа от удара FPV-дрона загорелся гараж на территории предприятия — возгорание ликвидировано. В Белгородском районе посёлок Октябрьский был атакован беспилотником — повреждена крыша частного дома.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияБПЛА сегодняатака БПЛАfpv-дрондроныВСУВоенные преступлениямирные жители
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Британия передала ракеты для атак на Россию, удар по построению. Итоги 3 ноября
18:08"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог
17:45ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
17:36Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
17:18Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
16:36"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
16:23Орбан рассказал о финансировании Украины
16:17ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
16:00Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
15:32Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
15:18Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow
15:02В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
14:15Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
13:55Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
Лента новостейМолния