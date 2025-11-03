Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности - 03.11.2025 Украина.ру
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности - 03.11.2025 Украина.ру
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
До 3 января 2026 года продлён срок действия "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующий указ подписал глава республики Вадим Красносельский
2025-11-03T16:00
2025-11-03T16:00
Действующий в ПМР "желтый" уровень террористической опасности указывает на риски терактов. "Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским президентском указе.Указ вступает в силу с 4 ноября.До этого в ПМР действовал "красный" уровень опасности. Он был введён после серии терактов в 2022 году.
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности

16:00 03.11.2025
 
До 3 января 2026 года продлён срок действия "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующий указ подписал глава республики Вадим Красносельский
Действующий в ПМР "желтый" уровень террористической опасности указывает на риски терактов.
"Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским президентском указе.
Указ вступает в силу с 4 ноября.
До этого в ПМР действовал "красный" уровень опасности. Он был введён после серии терактов в 2022 году.
МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
