https://ukraina.ru/20251103/pridnestrove-prodlilo-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1071084522.html
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности - 03.11.2025 Украина.ру
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
До 3 января 2026 года продлён срок действия "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующий указ подписал глава республики Вадим Красносельский
2025-11-03T16:00
2025-11-03T16:00
2025-11-03T16:00
новости
приднестровье
пмр
кишинёв
вадим красносельский
сбу
обсе
приднестровская молдавская республика
украина
бывший ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/55/1021205586_0:21:1705:980_1920x0_80_0_0_99059cfbbc79b17795adfc5eb46fd134.jpg
Действующий в ПМР "желтый" уровень террористической опасности указывает на риски терактов. "Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого "желтого" уровня террористической опасности на 60 суток", - говорится в подписанном Красносельским президентском указе.Указ вступает в силу с 4 ноября.До этого в ПМР действовал "красный" уровень опасности. Он был введён после серии терактов в 2022 году. Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
приднестровье
пмр
кишинёв
приднестровская молдавская республика
украина
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102120/55/1021205586_360:0:1705:1009_1920x0_80_0_0_8613c8cc4d5d218cef212f41abbbd71b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приднестровье, пмр, кишинёв, вадим красносельский, сбу, обсе, приднестровская молдавская республика, украина, бывший ссср, теракт, терроризм, национальная безопасность
Новости, Приднестровье, ПМР, Кишинёв, Вадим Красносельский, СБУ, ОБСЕ, Приднестровская Молдавская Республика, Украина, бывший СССР, теракт, терроризм, национальная безопасность
Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
До 3 января 2026 года продлён срок действия "желтого" уровня террористической опасности в Приднестровской Молдавской Республике. Соответствующий указ подписал глава республики Вадим Красносельский