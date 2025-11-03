Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/italiya-pomozhet-rezhimu-zelenskogo-12-m-paketom-1071086961.html
Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом - 03.11.2025 Украина.ру
Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
Италия анонсировала 12-й пакет военной помощи режиму Зеленского. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Гуидо Крозетто.
2025-11-03T17:36
2025-11-03T17:36
новости
италия
украина
рим
владимир зеленский
трамп и зеленский
минобороны
мвф
украина.ру
фрг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065024198_89:0:1565:830_1920x0_80_0_0_ef7b727780bd5481ac99913872f44927.png
Глава минобороны Италии заявил о неизменности позиции официального Рима по украинской проблеме."Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто.Комментируя отправку Германией систем ПВО Patriot на Украину, сообщает РИА Новости, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить"."Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил глава Минобороны Италии. По информации информагентства "Блумберг", в 12-й пакет итальянской помощи для режима Зеленского войдут боеприпасы и ракеты для ракетной системы SAMP-T. Пакет может быть готов к концу 2025 года.Италия ранее передала защитникам режима Зеленского две батареи ПВО Samp-T и 400 старых бронетранспортеров M-113 производства США.Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
италия
украина
рим
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065024198_273:0:1380:830_1920x0_80_0_0_5f115627e43ef52d542ecfc8cc79ab7f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, италия, украина, рим, владимир зеленский, трамп и зеленский, минобороны, мвф, украина.ру, фрг, пво, зрк patriot, сво, новости сво, всу, нато, украина-нато
Новости, Италия, Украина, Рим, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Минобороны, МВФ, Украина.ру, ФРГ, ПВО, ЗРК Patriot, СВО, новости СВО, ВСУ, НАТО, Украина-НАТО

Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом

17:36 03.11.2025
 
© Фото : скриншотЗеленский обнимает премьер-министра Италии Джорджию Мелони
Зеленский обнимает премьер-министра Италии Джорджию Мелони - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : скриншот
Читать в
ДзенTelegram
Италия анонсировала 12-й пакет военной помощи режиму Зеленского. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Гуидо Крозетто.
Глава минобороны Италии заявил о неизменности позиции официального Рима по украинской проблеме.
"Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто.
Комментируя отправку Германией систем ПВО Patriot на Украину, сообщает РИА Новости, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить".
"Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил глава Минобороны Италии.
По информации информагентства "Блумберг", в 12-й пакет итальянской помощи для режима Зеленского войдут боеприпасы и ракеты для ракетной системы SAMP-T. Пакет может быть готов к концу 2025 года.
Италия ранее передала защитникам режима Зеленского две батареи ПВО Samp-T и 400 старых бронетранспортеров M-113 производства США.
Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИталияУкраинаРимВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийМинобороныМВФУкраина.руФРГПВОЗРК PatriotСВОновости СВОВСУНАТОУкраина-НАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:32Британия передала ракеты для атак на Россию, удар по построению. Итоги 3 ноября
18:08"Минска-3 не будет. Цель России – всё Левобережье" - украинский политолог
17:45ВСУ атаковали муниципалитеты Белгородской области: ранены мирные жители
17:36Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
17:18Православного митрополита госпитализировали во время суда в Днепре
16:45ЮНЕСКО представила предвзятый доклад о ситуации на Украине
16:36Киев в агонии. Киселев о том, как война до последнего украинца перестала быть метафорой
16:36"КрасноЛиманский Фронт" доложил об успехах ВС РФ
16:23Орбан рассказал о финансировании Украины
16:17ВСУ отводятся из Покровска в Мирноград
16:00Приднестровье продлило "желтый" уровень террористической опасности
15:32Катар предупредил ЕС о прекращении поставок СПГ, ракета прилетела на награждение ВСУ. Главное к 15.30
15:18Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow
15:02В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
14:15Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
13:55Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
Лента новостейМолния