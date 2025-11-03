https://ukraina.ru/20251103/italiya-pomozhet-rezhimu-zelenskogo-12-m-paketom-1071086961.html
Италия поможет режиму Зеленского 12-м пакетом
Италия анонсировала 12-й пакет военной помощи режиму Зеленского. Об этом заявил журналистам министр обороны страны Гуидо Крозетто.
Глава минобороны Италии заявил о неизменности позиции официального Рима по украинской проблеме."Что касается Украины, позиция Италии не меняется. Мы продолжаем помогать Украине тем, чем можем. Поэтому, вероятно, да, я подготовлю новый пакет помощи..., который представлю в ближайшее время", - заявил Крозетто.Комментируя отправку Германией систем ПВО Patriot на Украину, сообщает РИА Новости, он заявил, что эта страна "имеет их и может отправить"."Мы отправили то, что могли отправить, как вы знаете, наша помощь засекречена. Мы отправили все, что могли, не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже ослаблена", - добавил глава Минобороны Италии. По информации информагентства "Блумберг", в 12-й пакет итальянской помощи для режима Зеленского войдут боеприпасы и ракеты для ракетной системы SAMP-T. Пакет может быть готов к концу 2025 года.Италия ранее передала защитникам режима Зеленского две батареи ПВО Samp-T и 400 старых бронетранспортеров M-113 производства США.Больше новостей дня представлено в обзоре МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.