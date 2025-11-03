https://ukraina.ru/20251103/gruppirovka-tsentr-dobivaet-vsu-v-krasnoarmeyske-svodka-1071083395.html

Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка

Подразделения российской группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО. Об этом 3 ноября сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Центр" за минувшие сутки нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии Украины. События происходили в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Сергеевка, Вольное, Котлино Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. "В населенном пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог ДНР", - рассказали в Минобороны. Там также сообщили , что группировкой "Центр" отражены 10 атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта Красноармейск ДНР с целью выхода из окружения. "Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого "Интернационального легиона теробороны Украины", а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР. Противник потерял более 50 боевиков", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров (ДНР). Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения украинской группировки с востока. "За сутки в данном районе уничтожено до 225 военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап, - констатировали в Минобороны РФ. - Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие".Тем временем ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

