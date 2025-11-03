https://ukraina.ru/20251103/defitsit-zhivoy-sily-pavliv-raskryl-pochemu-oblavy-stali-strategicheskoy-neobkhodimostyu-dlya-vsu-1070854844.html

Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ

Ситуация с комплектованием ВСУ продолжает стремительно ухудшаться, а начиная с лета 2025 года Киев испытывает катастрофический дисбаланс в людском ресурсе из-за больших потерь и дезертирства. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

"Ситуация с комплектованием вооружённых сил Украины продолжает стремительно ухудшаться", — констатирует эксперт, при этом детализируя масштабы проблем.По его словам, "дебет с кредитом" пополнения сил украинской армии — ВСУ, Нацгвардии и теробороны — носит стабильно отрицательный характер, при этом дефицит живой силы постоянно нарастает. Эта ситуация вынуждает киевский режим к радикальным мерам."Это означает, что масштабные облавы, ограничение прав граждан и насильственные методы призыва теперь становятся для украинского руководства не временной мерой, а стратегической необходимостью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.

