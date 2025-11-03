Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/defitsit-zhivoy-sily-pavliv-raskryl-pochemu-oblavy-stali-strategicheskoy-neobkhodimostyu-dlya-vsu-1070854844.html
Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ - 03.11.2025 Украина.ру
Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
Ситуация с комплектованием ВСУ продолжает стремительно ухудшаться, а начиная с лета 2025 года Киев испытывает катастрофический дисбаланс в людском ресурсе из-за больших потерь и дезертирства. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-11-03T05:00
2025-11-03T05:00
новости
киев
украина
михаил павлив
украина.ру
вооруженные силы украины
нацгвардия
тероборона
всу
плен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_07d0cdf50198d79d97b9dc8d76e78ff4.jpg
"Ситуация с комплектованием вооружённых сил Украины продолжает стремительно ухудшаться", — констатирует эксперт, при этом детализируя масштабы проблем.По его словам, "дебет с кредитом" пополнения сил украинской армии — ВСУ, Нацгвардии и теробороны — носит стабильно отрицательный характер, при этом дефицит живой силы постоянно нарастает. Эта ситуация вынуждает киевский режим к радикальным мерам."Это означает, что масштабные облавы, ограничение прав граждан и насильственные методы призыва теперь становятся для украинского руководства не временной мерой, а стратегической необходимостью", — резюмировал собеседник издания.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250922/1069007226.html
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061893502_123:0:1147:768_1920x0_80_0_0_f1a8a1f3d10540b0e90f717f6b5afbac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, михаил павлив, украина.ру, вооруженные силы украины, нацгвардия, тероборона, всу, плен, пленные, сво, новости сво, спецоперация, новости украины, мобилизация на украине, мобилизация
Новости, Киев, Украина, Михаил Павлив, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, тероборона, ВСУ, плен, Пленные, СВО, новости СВО, Спецоперация, Новости Украины, мобилизация на Украине, мобилизация

Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ

05:00 03.11.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Ситуация с комплектованием ВСУ продолжает стремительно ухудшаться, а начиная с лета 2025 года Киев испытывает катастрофический дисбаланс в людском ресурсе из-за больших потерь и дезертирства. Об этом пишет в своей статье политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Ситуация с комплектованием вооружённых сил Украины продолжает стремительно ухудшаться", — констатирует эксперт, при этом детализируя масштабы проблем.
"Начиная с лета 2025 года Киев испытывает катастрофический дисбаланс в людском ресурсе: высокий уровень погибших, тяжелораненых, попавших в плен и систематические случаи дезертирства и самовольных уходов из подразделений", — перечисляет Павлив.
По его словам, "дебет с кредитом" пополнения сил украинской армии — ВСУ, Нацгвардии и теробороны — носит стабильно отрицательный характер, при этом дефицит живой силы постоянно нарастает. Эта ситуация вынуждает киевский режим к радикальным мерам.
"Это означает, что масштабные облавы, ограничение прав граждан и насильственные методы призыва теперь становятся для украинского руководства не временной мерой, а стратегической необходимостью", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украину ждет пиршество людоловов" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Украине — в материале "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 22.09.2025
22 сентября, 14:28
В Харькове сняли на видео мобилизацию работника местных теплосетейОчевидцы в Немышлянском районе Харькова сняли на видео мобилизацию работника местных теплосетей, кадры публикует телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаМихаил ПавливУкраина.руВооруженные силы УкраиныНацгвардиятероборонаВСУпленПленныеСВОновости СВОСпецоперацияНовости Украинымобилизация на Украинемобилизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дефицит живой силы: Павлив раскрыл, почему облавы стали "стратегической необходимостью" для ВСУ
04:45"Должна быть альтернатива": эксперт призвал создавать собственный контур торговли энергоресурсами
04:30Санкции Запада усилят движение стран Глобального юга в сторону ШОС и БРИКС — Иванов
04:15"Их может обнаружить только живой человек": военный эксперт о методах борьбы с БПЛА
04:00Политолог о ситуации на Ближнем Востоке: После Сирии Иран утратил свое "стратегическое предполье"
18:00"Снова многих парней положит этот мясник": Сырский стягивает резервы. Итоги 2 ноября
17:06Раскулаченный олигарх. Где сейчас на самом деле находится Игорь Коломойский*
16:00Между первой и второй перерывчик небольшой. 70 лет назад началась Вторая Индокитайская война
15:58ВС РФ вернули контроль на Красно-Лиманском направлении
15:50Группировка "Восток" наращивает давление на Южно-Донецком направлении
15:39Пропали бойцы 125-й мехбригады ВСУ. Новости к этому часу
15:33На Украине массово закрываются аптеки
15:28Октябрь стал рекордным месяцем для армии России по продвижению
15:17На Рубцовском направлении ВС РФ освободили часть Яровой
15:09Военкор Котенок сообщил об обстановке на Запорожском направлении
14:50Военкоры уточнили ситуацию на фронте в Днепропетровской области
14:27Стало известно о пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
13:53ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области. Новости к этому часу
13:38Минобороны: в Чёрном море ликвидированы шесть украинских беспилотных катеров
13:22В ДНР сорвали больше 300 атак украинских БПЛА за неделю
Лента новостейМолния