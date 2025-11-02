https://ukraina.ru/20251102/tramp-ne-pozvolit-pobedit-razocharovanie-v-zelenskom-khronika-sobytiy-na-utro-2-noyabrya-1071061217.html

Трамп не позволит победить, разочарование в Зеленском. Хроника событий на утро 2 ноября

Британское издание The Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп последовательно принимает направленные против Украины решения. Западные партнёры всё сильнее разочаровываются во Владимире Зеленском

Президент США Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева, сообщила британская газета The Telegraph."На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи", — отмечалось в публикации издания.По информации The Telegraph, президент США хочет, чтобы Европа взяла на себя львиную долю расходов на поддержку Украины, а американское оружие будет продано Киеву на коммерческих условиях, а не отправлено в дар.Экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пожаловался, что Трамп оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет."Он (Трамп. — Ред.) оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании", — заявил Хант в комментарии The Telegraph.Как заявил в комментарии РИА Новости бывший помощник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, президент США не хочет, чтобы его политика по Украине завершилась провалом дипломатических усилий."Я не думаю, что Дональд Трамп хочет видеть себя как президента, потерпевшего неудачу в дипломатии или политике. Я просто не вижу этого", — сказал Флинн.Флинн также сослался на слова военного теоретика Клаузевица, напомнив, что "война — это продолжение политики, а значит — признак провала дипломатии".Ранее, 31 октября, американский телеканал Fox News сообщил, что президент Трамп пересмотрел позицию по поддержке Украины, вызвав беспокойство среди союзников в Европе.Согласно Fox News, что недавние действия главы Белого дома, включая отзыв американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают смятение у европейских союзников, которые не могут предугадать его следующий шаг.Ранее Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.Как отметил в беседе с РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, Трамп вряд ли одобрит передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, так как иначе отношения с Россией могут "уйти в пике""Принятие такого решения скажется на российско-американских отношениях, они войдут совсем в другую плоскость. Наши отношения и так находятся на самой низкой точке взаимодействия, а так они вообще уйдут в пике. Таким образом, я убежден, что Трамп такого решения не примет", —сказал Гусев.По мнению эксперта, ракеты Tomahawk "погоды на поле боя не сделают", но их передача Киеву может оказать ощутимое влияние на российско-американские отношения.Тем временем украинские СМИ сообщают о назревших претензиях к Зеленскому со стороны уже европейских партнёров."МИД Украины уже отрицает, что следующее заседание "коалиции желающих" в Испании будет "секретным", как написала западная пресса. Мол всё по плану. Мы же добавим, что вопросы остались прежние у сторон. От спонсоров: Зеленский должен ужесточить мобилизацию и призвать срочно 500 тысяч дополнительных солдатиков для мясорубок. От Украины: деньги, много денег на жизнь и войну; ПВО; открытие в Европе цехов по производству дронов, где все заработают; Киев будет требовать отдать им замороженные активы РФ; санкции против РФ", — отмечалось в публикации телеграм-канала "Легитимный" от 31 октября.При этом авторы канала указали, что Украине скорее всего дадут "крохи" из того, что она требует."Есть ещё информация, что спонсоры недовольны ситуацией на фронте и будут Зеленского нагибать. Ему срочно необходим пиар изменение на фронте. Вот почему будут удары по РФ и бросят все силы в Покровскую (Красноармейскую — Ред.) воронку и купянский узел", — отмечалось в публикации.Также "Легитимный" со ссылкой на источник сообщил, что западные партнёры сильно недовольны Зеленским."Наш источник дополняет, что спонсоры недовольны Зеленским и его результатами. Даже его попытки втянуть их в бизнес долю заработка на войне, уже не работают как ранее. Ему будут намекать на уход с "золотым парашютом" и почестями, но он должен передать власть, чтобы спонсоры могли перезапустить кейс войны и затянуть его. Иначе существует риск полного краха", — указывалось в публикации канала.Причин недовольства много. Источник назвал основные пять."Армия его не любит. Уровень ненависти к Зеленскому, Ермаку и его окружению, почти 80%. Военные не хотят умирать за диктаторскую Зе-Украину", — отмечал источник.Кроме того, растёт антирейтинг Зеленского."Уровень ненависти населения в адрес Зе власти - 90%. Европейцам уже не заходят купленные абсурдные социологические замеры украинских рейтингов агентств, которые себя дискредитировали нарисованными опросами", — писал "Легитимный".Сказывается и усталость народа Украины от боевых действий."Народ не хочет воевать. Ситуация кардинально отличается от 2022 года. Возможно, скоро украинцы будут воспринимать русских, как освободителей от этого идиотизма, а вся вина ляжет на ЗеЕрмака, как на Саакашвили за войну 08.08.08 года. Разочарование в обществе 96%", — отметил источник.Также Зеленского винят в провале мобилизации."Зеленский кинул спонсоров, обещая привлечь миллион крепостных в кейсе мобилизации. Ловят много, убегает 50-60%, на фронте они масса, а не войско. Боевой дух на нуле. Он так и не ужесточил мобилизацию, а наоборот выпустил ошибочно молодняк, потенциальных крепостных", — указывалось в публикации.И, наконец, указали авторы канала, "Зе стратегия войны полностью провалилась"."Кстати лобби Зеленского теряет власть в ЕС и Британии, а значит его крыша начала "протекать", а с "трампистами" он так и не подружился. Они помнят его кидок в 2020 году, который чуть не обошёлся Трампу - свободы и всего капитала", — указал источник "Легитимного".Таким образом, дела у Зеленского на Западе обстоят не очень.О том, каким эксперты видят будущее Украины — в статье Сергея Зуева "Живые позавидуют мёртвым. Эксперты и политики о том, что ждёт Украину".

