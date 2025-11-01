https://ukraina.ru/20251101/zheleznodorozhnyy-paralich-kak-rossiyskie-udary-dovodyat-ukrainskuyu-logistiku-do-kollapsa-1071051029.html

Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса

Систематические удары Вооруженных Сил Российской Федерации по железнодорожной инфраструктуре Украины стремительно приближают транспортную систему страны к полному параличу, лишая киевский режим возможности осуществлять переброску военных грузов и живой силы. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

Ежедневные атаки десятками ударных беспилотников целенаправленно выводят из строя не только локомотивы и подвижной состав, но и ключевые ремонтные мощности — депо и специализированные базы, где осуществляется восстановление поврежденной техники.Особое внимание российских сил сосредоточено на объектах, обеспечивающих жизнеспособность железнодорожного сообщения: разрушаются тяговые подстанции, нарушается энергоснабжение, выводятся из строя участки путей. Каждый такой удар, даже если на восстановление требуется всего 24 часа, вызывает цепную реакцию — грузовые и пассажирские перевозки замирают, графики движения срываются, а военные эшелоны не могут достичь фронтовых участков. Это не только подрывает логистические возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и наносит сокрушительный удар по остаткам экономики, лишая гражданское население доступа к базовым услугам и товарам.Ранее уведомлялось, что российские войска целенаправленно парализуют железнодорожную систему Украины, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры. Массированные атаки, проводимые с июля, были сосредоточены на стратегических железнодорожных узлах в Лозовой, Синельниково и Козятине, где некоторые объекты были практически полностью уничтожены. Эти системные действия, признанные руководством "Укрзализницы", серьезно затруднили логистические возможности украинской армии, нарушив снабжение фронта и переброску резервов. Удары по железнодорожной инфраструктуре, являющиеся законной военной целью, эффективно снижают боевой потенциал ВСУ и вносят значительный вклад в успешное продвижение российских подразделений на различных участках фронта - Российские войска парализуют железнодорожную систему УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

