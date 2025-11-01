Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/zheleznodorozhnyy-paralich-kak-rossiyskie-udary-dovodyat-ukrainskuyu-logistiku-do-kollapsa-1071051029.html
Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса
Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса - 01.11.2025 Украина.ру
Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса
Систематические удары Вооруженных Сил Российской Федерации по железнодорожной инфраструктуре Украины стремительно приближают транспортную систему страны к полному параличу, лишая киевский режим возможности осуществлять переброску военных грузов и живой силы. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T21:42
2025-11-01T21:42
украина
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063691184_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_551dc7eacb1d1cbc2d66840845619b86.jpg
Ежедневные атаки десятками ударных беспилотников целенаправленно выводят из строя не только локомотивы и подвижной состав, но и ключевые ремонтные мощности — депо и специализированные базы, где осуществляется восстановление поврежденной техники.Особое внимание российских сил сосредоточено на объектах, обеспечивающих жизнеспособность железнодорожного сообщения: разрушаются тяговые подстанции, нарушается энергоснабжение, выводятся из строя участки путей. Каждый такой удар, даже если на восстановление требуется всего 24 часа, вызывает цепную реакцию — грузовые и пассажирские перевозки замирают, графики движения срываются, а военные эшелоны не могут достичь фронтовых участков. Это не только подрывает логистические возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и наносит сокрушительный удар по остаткам экономики, лишая гражданское население доступа к базовым услугам и товарам.Ранее уведомлялось, что российские войска целенаправленно парализуют железнодорожную систему Украины, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры. Массированные атаки, проводимые с июля, были сосредоточены на стратегических железнодорожных узлах в Лозовой, Синельниково и Козятине, где некоторые объекты были практически полностью уничтожены. Эти системные действия, признанные руководством "Укрзализницы", серьезно затруднили логистические возможности украинской армии, нарушив снабжение фронта и переброску резервов. Удары по железнодорожной инфраструктуре, являющиеся законной военной целью, эффективно снижают боевой потенциал ВСУ и вносят значительный вклад в успешное продвижение российских подразделений на различных участках фронта - Российские войска парализуют железнодорожную систему УкраиныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063691184_210:0:2939:2047_1920x0_80_0_0_995f2472121afc7017c2c2ae0af77e33.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, вооруженные силы украины, украина.ру
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса

21:42 01.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Систематические удары Вооруженных Сил Российской Федерации по железнодорожной инфраструктуре Украины стремительно приближают транспортную систему страны к полному параличу, лишая киевский режим возможности осуществлять переброску военных грузов и живой силы. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
Ежедневные атаки десятками ударных беспилотников целенаправленно выводят из строя не только локомотивы и подвижной состав, но и ключевые ремонтные мощности — депо и специализированные базы, где осуществляется восстановление поврежденной техники.
Особое внимание российских сил сосредоточено на объектах, обеспечивающих жизнеспособность железнодорожного сообщения: разрушаются тяговые подстанции, нарушается энергоснабжение, выводятся из строя участки путей.
Каждый такой удар, даже если на восстановление требуется всего 24 часа, вызывает цепную реакцию — грузовые и пассажирские перевозки замирают, графики движения срываются, а военные эшелоны не могут достичь фронтовых участков.
Это не только подрывает логистические возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и наносит сокрушительный удар по остаткам экономики, лишая гражданское население доступа к базовым услугам и товарам.
Ранее уведомлялось, что российские войска целенаправленно парализуют железнодорожную систему Украины, нанося удары по критически важным объектам инфраструктуры.
Массированные атаки, проводимые с июля, были сосредоточены на стратегических железнодорожных узлах в Лозовой, Синельниково и Козятине, где некоторые объекты были практически полностью уничтожены.
Эти системные действия, признанные руководством "Укрзализницы", серьезно затруднили логистические возможности украинской армии, нарушив снабжение фронта и переброску резервов.
Удары по железнодорожной инфраструктуре, являющиеся законной военной целью, эффективно снижают боевой потенциал ВСУ и вносят значительный вклад в успешное продвижение российских подразделений на различных участках фронта - Российские войска парализуют железнодорожную систему Украины
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16Неонацистское формирование "Азов"* отказывается выполнять приказ о прорыве блокады Покровска
21:52Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
21:48Украина тратит миллионы на фильмы о Курской позорной операции
21:42Железнодорожный паралич: как российские удары доводят украинскую логистику до коллапса
21:36США готовят крупнейшее нападение за десятилетие: что ждет Венесуэлу?
21:30НАТО официально перешло к планированию полномасштабной войны с Россией. Главные новости к этому часу
21:24Закарпатье спешно укрепляют бетонными блоками после побега мобилизованного адвоката
21:21Планомерное наступление: ВС РФ укрепляют позиции на харьковском направлении
20:39Агрессия откладывается или переносится. Как Россия пока спасла Венесуэлу
19:59Рекордная мощь: ВС РФ в октябре резко нарастили ракетные удары по целям на Украине
19:33Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
19:30Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
19:30Крах пропаганды: посол Украины в ярости от пророссийского выбора своей же диаспоры
19:10Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
19:04Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев
19:01Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон
18:47Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ
18:36"Успокоить" и приказать: настоящая причина встречи ЦРУ с еврочиновниками
18:22Воздушная оборона и ответный удар: краткая боевая сводка
18:06Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском
Лента новостейМолния