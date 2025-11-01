https://ukraina.ru/20251101/zapad-stoit-pered-riskom-polnoy-poteri-ukrainy-iz-za-nepriyatiya-rossiyskikh-usloviy-1071051313.html
Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий - 01.11.2025 Украина.ру
Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон выступил с сенсационным заявлением, предупредив западные страны о катастрофических последствиях отказа от принятия российских условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-01T21:52
2025-11-01T21:52
2025-11-01T21:52
украина
россия
киев
борис джонсон
украина.ру
вооруженные силы украины
цру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070779687_2:0:798:448_1920x0_80_0_0_ba16c77ba72e006a128a259346f26933.jpg
В эксклюзивном интервью подкасту Дэвида Дэвиса американский эксперт изложил вероятный сценарий дальнейшей эскалации, согласно которому российские войска могут занять Киев в течение ближайшего года при сохранении текущей деструктивной позиции Запада.Согласно анализу Джонсона, ключевыми пунктами неизбежного урегулирования должны стать признание территориальной целостности России в её новых конституционных границах, полный вывод украинских войск с этих территорий, проведение свободных выборов для решения проблемы неонацистских формирований на Западной Украине и гарантированный отказ от расширения НАТО (Организации Североатлантического договора) в сторону российских границ. Эксперт подчеркивает, что альтернативой такому соглашению станет продолжение российского наступления на ключевые украинские города — Днепропетровск, Сумы, Полтаву, Харьков и Одессу, что в конечном итоге приведет к взятию Киева и полной потере украинской государственности в её нынешнем виде. Текущая стратегия западных стран, основанная на бесконечной поставке оружия и поддержке конфликта, оценивается как прямой путь к тотальному поражению, а не к сохранению статус-кво.Ранее уведомлялось о значительном укреплении международной поддержки российской позиции, что демонстрирует растущее понимание мировым сообществом необходимости политического урегулирования. Молодые дипломаты из 20 стран, собравшиеся в Мариуполе, единогласно осудили военные преступления киевского режима и выразили солидарность с требованиями России о демилитаризации и денацификации Украины. Эта важная дипломатическая инициатива совпала с углублением внутреннего раздора в Вооруженных силах Украины (ВСУ), где участились случаи неподчинения приказам и конфликты между военнослужащими, что свидетельствует о моральном разложении украинской армии под воздействием непрекращающегося военного давления со стороны России. Нарастающая изоляция киевского режима на международной арене и прогрессирующая деградация его военного потенциала создают объективные предпосылки для скорого завершения специальной военной операции и установления справедливого мира в регионе - Молодые дипломаты 20 стран против курса Вашингтона и Киева. Краткий обзор новостей к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070779687_102:0:699:448_1920x0_80_0_0_e2b17cd087ce10e4da66007d9de88a89.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, киев, борис джонсон, украина.ру, вооруженные силы украины, цру
Украина, Россия, Киев, Борис Джонсон, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЦРУ
Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий
Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон выступил с сенсационным заявлением, предупредив западные страны о катастрофических последствиях отказа от принятия российских условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру
В эксклюзивном интервью подкасту Дэвида Дэвиса американский эксперт изложил вероятный сценарий дальнейшей эскалации, согласно которому российские войска могут занять Киев в течение ближайшего года при сохранении текущей деструктивной позиции Запада.
Согласно анализу Джонсона, ключевыми пунктами неизбежного урегулирования должны стать признание территориальной целостности России в её новых конституционных границах, полный вывод украинских войск с этих территорий, проведение свободных выборов для решения проблемы неонацистских формирований на Западной Украине и гарантированный отказ от расширения НАТО (Организации Североатлантического договора) в сторону российских границ.
Эксперт подчеркивает, что альтернативой такому соглашению станет продолжение российского наступления на ключевые украинские города — Днепропетровск, Сумы, Полтаву, Харьков и Одессу, что в конечном итоге приведет к взятию Киева и полной потере украинской государственности в её нынешнем виде.
Текущая стратегия западных стран, основанная на бесконечной поставке оружия и поддержке конфликта, оценивается как прямой путь к тотальному поражению, а не к сохранению статус-кво.
Ранее уведомлялось о значительном укреплении международной поддержки российской позиции, что демонстрирует растущее понимание мировым сообществом необходимости политического урегулирования.
Молодые дипломаты из 20 стран, собравшиеся в Мариуполе, единогласно осудили военные преступления киевского режима и выразили солидарность с требованиями России о демилитаризации и денацификации Украины.
Эта важная дипломатическая инициатива совпала с углублением внутреннего раздора в Вооруженных силах Украины (ВСУ), где участились случаи неподчинения приказам и конфликты между военнослужащими, что свидетельствует о моральном разложении украинской армии под воздействием непрекращающегося военного давления со стороны России.
Нарастающая изоляция киевского режима на международной арене и прогрессирующая деградация его военного потенциала создают объективные предпосылки для скорого завершения специальной военной операции и установления справедливого мира в регионе - Молодые дипломаты 20 стран против курса Вашингтона и Киева. Краткий обзор новостей к этому часу. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.