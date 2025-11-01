https://ukraina.ru/20251101/zapad-stoit-pered-riskom-polnoy-poteri-ukrainy-iz-za-nepriyatiya-rossiyskikh-usloviy-1071051313.html

Запад стоит перед риском полной потери Украины из-за неприятия российских условий

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон выступил с сенсационным заявлением, предупредив западные страны о катастрофических последствиях отказа от принятия российских условий урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил 1 ноября телеграм-канал Украина.ру

В эксклюзивном интервью подкасту Дэвида Дэвиса американский эксперт изложил вероятный сценарий дальнейшей эскалации, согласно которому российские войска могут занять Киев в течение ближайшего года при сохранении текущей деструктивной позиции Запада.Согласно анализу Джонсона, ключевыми пунктами неизбежного урегулирования должны стать признание территориальной целостности России в её новых конституционных границах, полный вывод украинских войск с этих территорий, проведение свободных выборов для решения проблемы неонацистских формирований на Западной Украине и гарантированный отказ от расширения НАТО (Организации Североатлантического договора) в сторону российских границ. Эксперт подчеркивает, что альтернативой такому соглашению станет продолжение российского наступления на ключевые украинские города — Днепропетровск, Сумы, Полтаву, Харьков и Одессу, что в конечном итоге приведет к взятию Киева и полной потере украинской государственности в её нынешнем виде. Текущая стратегия западных стран, основанная на бесконечной поставке оружия и поддержке конфликта, оценивается как прямой путь к тотальному поражению, а не к сохранению статус-кво.Ранее уведомлялось о значительном укреплении международной поддержки российской позиции, что демонстрирует растущее понимание мировым сообществом необходимости политического урегулирования. Молодые дипломаты из 20 стран, собравшиеся в Мариуполе, единогласно осудили военные преступления киевского режима и выразили солидарность с требованиями России о демилитаризации и денацификации Украины. Эта важная дипломатическая инициатива совпала с углублением внутреннего раздора в Вооруженных силах Украины (ВСУ), где участились случаи неподчинения приказам и конфликты между военнослужащими, что свидетельствует о моральном разложении украинской армии под воздействием непрекращающегося военного давления со стороны России. Нарастающая изоляция киевского режима на международной арене и прогрессирующая деградация его военного потенциала создают объективные предпосылки для скорого завершения специальной военной операции и установления справедливого мира в регионе - Молодые дипломаты 20 стран против курса Вашингтона и Киева. Краткий обзор новостей к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

