Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию

Доброволец из Колумбии с позывным "Максимо" в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, чем отличается СВО от других войн, за что его соотечественники воюют в рядах ВСУ и почему он решил вступить в ряды ВС РФ.