Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию
Доброволец из Колумбии с позывным "Максимо" в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, чем отличается СВО от других войн, за что его соотечественники воюют в рядах ВСУ и почему он решил вступить в ряды ВС РФ.
Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию

14:04 01.11.2025
 
Доброволец из Колумбии с позывным "Максимо" в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, чем отличается СВО от других войн, за что его соотечественники воюют в рядах ВСУ и почему он решил вступить в ряды ВС РФ.
7 октября, 15:08
Как колумбийцы воюют за Россию и кого ещё объединила бригада "Пятнашка" — замкомандира "Близнец"
