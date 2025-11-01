https://ukraina.ru/20251101/kolumbiytsy-po-obe-storony-fronta-maksimo-o-tom-pochemu-on-vybral-rossiyu-1071026297.html
Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию
Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию - 01.11.2025 Украина.ру
Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию
Доброволец из Колумбии с позывным "Максимо" в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, чем отличается СВО от других войн, за что его соотечественники воюют в рядах ВСУ и почему он решил вступить в ряды ВС РФ.
2025-11-01T14:04
2025-11-01T14:04
2025-11-01T14:04
россия
колумбия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
вс рф
пятнашка
доброволец
добровольцы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071026103_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_75f2a0ca7dc711f4b4c1ce5bca313e21.png
https://ukraina.ru/20251007/kak-kolumbiytsy-voyuyut-za-rossiyu-i-kogo-esch-obedinila-brigada-pyatnashka--zamkomandira-bliznets-1069752660.html
россия
колумбия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071026103_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_583702dae74f0fdab677ce348e02aa67.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, колумбия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, вс рф, пятнашка, доброволец, добровольцы, сво
Россия, Колумбия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ВС РФ, Пятнашка, доброволец, Добровольцы, СВО
Колумбийцы по обе стороны фронта: "Максимо" о том, почему он выбрал Россию
Доброволец из Колумбии с позывным "Максимо" в интервью журналисту Украина.ру Александру Чаленко рассказал, чем отличается СВО от других войн, за что его соотечественники воюют в рядах ВСУ и почему он решил вступить в ряды ВС РФ.