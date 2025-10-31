https://ukraina.ru/20251031/ne-mogut-uberech-dazhe-detey-v-gd-nazvali-suschestvovanie-mirotvortsa-prigovorom-mezhdunarodnomu-pravu-1070953646.html

Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"

Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца" - 31.10.2025 Украина.ру

Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"

Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости

2025-10-31T03:28

2025-10-31T03:28

2025-10-31T03:33

новости

госдума

россия

оон

международное право

украина

миротворец

украина.ру

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/19/1047550465_0:0:2775:1562_1920x0_80_0_0_11363505ac42429febad0207940d15af.jpg

"На мой взгляд, существование этого сайта — это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, её беззубости, её слабости", — сказала Кузнецова.Помещение же на сайт "Миротворца" детей демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности."Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьёзные вопросы", — добавила вице-спикер.С 9 сентября 2016 по 29 сентября 2021 года Кузнецова работала Уполномоченным по защите прав ребёнка при президенте РФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов (в том числе иностранных), ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.Создатели сайта также вносят в свою базу данные о маленьких детях, якобы "угрожающих территориальной целостности Украины" и "полностью осознающих" это. Подробнее в публикации Двухлетняя девочка признана "угрозой безопасности" Украины и внесена в базу сайта "Миротворец".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251030/poseydon-nadezhdy-obschey-tramp-i-ssha-prikryvayutsya-mirom-no-korrektiruyut-voynu-1070913242.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госдума, россия, оон, международное право, украина, миротворец, украина.ру, дети