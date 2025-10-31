https://ukraina.ru/20251031/ne-mogut-uberech-dazhe-detey-v-gd-nazvali-suschestvovanie-mirotvortsa-prigovorom-mezhdunarodnomu-pravu-1070953646.html
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца" - 31.10.2025 Украина.ру
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"
Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости
2025-10-31T03:28
2025-10-31T03:28
2025-10-31T03:33
новости
госдума
россия
оон
международное право
украина
миротворец
украина.ру
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/19/1047550465_0:0:2775:1562_1920x0_80_0_0_11363505ac42429febad0207940d15af.jpg
"На мой взгляд, существование этого сайта — это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, её беззубости, её слабости", — сказала Кузнецова.Помещение же на сайт "Миротворца" детей демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности."Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьёзные вопросы", — добавила вице-спикер.С 9 сентября 2016 по 29 сентября 2021 года Кузнецова работала Уполномоченным по защите прав ребёнка при президенте РФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов (в том числе иностранных), ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.Создатели сайта также вносят в свою базу данные о маленьких детях, якобы "угрожающих территориальной целостности Украины" и "полностью осознающих" это. Подробнее в публикации Двухлетняя девочка признана "угрозой безопасности" Украины и внесена в базу сайта "Миротворец".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251030/poseydon-nadezhdy-obschey-tramp-i-ssha-prikryvayutsya-mirom-no-korrektiruyut-voynu-1070913242.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/19/1047550465_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e3e5e89b63e457860d384dcd6a88d7f1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдума, россия, оон, международное право, украина, миротворец, украина.ру, дети
Новости, Госдума, Россия, ООН, международное право, Украина, Миротворец, Украина.ру, дети
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"
03:28 31.10.2025 (обновлено: 03:33 31.10.2025)
Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости
"На мой взгляд, существование этого сайта — это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, её беззубости, её слабости", — сказала Кузнецова.
Помещение же на сайт "Миротворца" детей демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности.
"Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьёзные вопросы", — добавила вице-спикер.
С 9 сентября 2016 по 29 сентября 2021 года Кузнецова работала Уполномоченным по защите прав ребёнка при президенте РФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов (в том числе иностранных), ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Создатели сайта также вносят в свою базу данные о маленьких детях, якобы "угрожающих территориальной целостности Украины" и "полностью осознающих" это. Подробнее в публикации Двухлетняя девочка признана "угрозой безопасности" Украины и внесена в базу сайта "Миротворец". Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.