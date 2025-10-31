Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца" - 31.10.2025 Украина.ру
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца" - 31.10.2025 Украина.ру
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"
Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости
"На мой взгляд, существование этого сайта — это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, её беззубости, её слабости", — сказала Кузнецова.Помещение же на сайт "Миротворца" детей демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности."Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьёзные вопросы", — добавила вице-спикер.С 9 сентября 2016 по 29 сентября 2021 года Кузнецова работала Уполномоченным по защите прав ребёнка при президенте РФ.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов (в том числе иностранных), ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.Создатели сайта также вносят в свою базу данные о маленьких детях, якобы "угрожающих территориальной целостности Украины" и "полностью осознающих" это. Подробнее в публикации Двухлетняя девочка признана "угрозой безопасности" Украины и внесена в базу сайта "Миротворец".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Не могут уберечь даже детей: в Госдуме прокомментировали существование "Миротворца"

03:28 31.10.2025 (обновлено: 03:33 31.10.2025)
 
Сам факт существования скандально известного украинского сайта "Миротворец", тем более помещение туда детей, является приговором для международной системы права. Об этом со ссылкой на вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову 31 октября сообщает РИА Новости
"На мой взгляд, существование этого сайта — это такой диагноз и приговор международной системе права... Создали ООН для того, чтобы можно было выходить из этих конфликтов, не доводить до таких страшных ситуаций, до страшных войн, а учиться договариваться. Эта организация должна предотвращать подобные конфликты. Так она не может справиться даже с сайтом. И вот этот диагноз, то, что до сих пор "Миротворец" существует и его может увидеть каждый, на мой взгляд, вот и есть этот приговор системе, её беззубости, её слабости", — сказала Кузнецова.
Помещение же на сайт "Миротворца" детей демонстрирует не просто неуважение к международным структурам, а ощущение безнаказанности.
"Они продолжат свою преступную деятельность, будут вести преступные действия, и им ничего не будет. И вот это ощущение безнаказанности сегодня привело к ощущению абсолютной бессмысленности существования тех международных правовых инструментов, которые были созданы для того, чтобы решать очень серьёзные вопросы", — добавила вице-спикер.
С 9 сентября 2016 по 29 сентября 2021 года Кузнецова работала Уполномоченным по защите прав ребёнка при президенте РФ.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов (в том числе иностранных), ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Создатели сайта также вносят в свою базу данные о маленьких детях, якобы "угрожающих территориальной целостности Украины" и "полностью осознающих" это. Подробнее в публикации Двухлетняя девочка признана "угрозой безопасности" Украины и внесена в базу сайта "Миротворец".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
