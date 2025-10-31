https://ukraina.ru/20251031/beskompromissnaya-pozitsiya-lavrov-porazila-ssha-vo-vremya-vstrechi-s-rubio--financial-times-1070973156.html
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times - 31.10.2025 Украина.ру
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
Жесткая и непримиримая позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в сентябре поразила Вашингтон. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники
2025-10-31T13:25
2025-10-31T13:25
2025-10-31T13:28
новости
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
марко рубио
financial times
мид
мид рф
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_4225417b4729781fc1e91dea5c631e86.jpg
Как передают собеседники издания, "бескомпромиссные" заявления Лаврова, касающиеся ситуации на Украине, заставили Вашингтон усомниться в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по вопросу урегулирования.Источники также отметили, что последовавший в середине октября телефонный разговор между Лавровым и Рубио был напряженным. После этого Вашингтон принял решение отложить запланированный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.Как уточняет FT, после беседы с Лавровым Рубио доложил президенту США что Москва не проявляет готовности к переговорам, в ответ Трамп заявил, что "не был впечатлен их [России] позицией".Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало беспокойство у европейских союзников. Отмечалось, что американский лидер теперь демонстрирует гораздо меньше стремления помогать Киеву или добиваться прекращения конфликта.Договоренность о встрече в Будапеште была достигнута Трампом и Путиным во время телефонного разговора 16 октября. Однако уже спустя неделю американский президент объявил об отмене саммита в Венгрии. "Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", — пояснил он.Как заявил один из собеседников Financial Times, президент США по-прежнему сохраняет готовность встретиться с российским лидером, "когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс".Больше новостей дня в публикации: "Секретная встреча" коалиции желающих, США готовят удары по Венесуэле. Главные новости на 12:30.
https://ukraina.ru/20251028/1070792894.html
сша
россия
будапешт
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c62e50e49c1e5f19500c3fc6cd11c23.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, марко рубио, financial times, мид, мид рф, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, будапешт, саммит
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Марко Рубио, Financial Times, МИД, МИД РФ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Будапешт, саммит
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
13:25 31.10.2025 (обновлено: 13:28 31.10.2025)
Жесткая и непримиримая позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в сентябре поразила Вашингтон. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники
Как передают собеседники издания, "бескомпромиссные" заявления Лаврова, касающиеся ситуации на Украине, заставили Вашингтон усомниться в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по вопросу урегулирования.
Источники также отметили, что последовавший в середине октября телефонный разговор между Лавровым и Рубио был напряженным. После этого Вашингтон принял решение отложить запланированный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Как уточняет FT, после беседы с Лавровым Рубио доложил президенту США что Москва не проявляет готовности к переговорам, в ответ Трамп заявил, что "не был впечатлен их [России] позицией".
Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало беспокойство у европейских союзников. Отмечалось, что американский лидер теперь демонстрирует гораздо меньше стремления помогать Киеву или добиваться прекращения конфликта.
Договоренность о встрече в Будапеште была достигнута Трампом и Путиным во время телефонного разговора 16 октября. Однако уже спустя неделю американский президент объявил об отмене саммита в Венгрии. "Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", — пояснил он.
Как заявил один из собеседников Financial Times, президент США по-прежнему сохраняет готовность встретиться с российским лидером, "когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс".