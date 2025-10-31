https://ukraina.ru/20251031/beskompromissnaya-pozitsiya-lavrov-porazila-ssha-vo-vremya-vstrechi-s-rubio--financial-times-1070973156.html

"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times

Жесткая и непримиримая позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в сентябре поразила Вашингтон. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники

Как передают собеседники издания, "бескомпромиссные" заявления Лаврова, касающиеся ситуации на Украине, заставили Вашингтон усомниться в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по вопросу урегулирования.Источники также отметили, что последовавший в середине октября телефонный разговор между Лавровым и Рубио был напряженным. После этого Вашингтон принял решение отложить запланированный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.Как уточняет FT, после беседы с Лавровым Рубио доложил президенту США что Москва не проявляет готовности к переговорам, в ответ Трамп заявил, что "не был впечатлен их [России] позицией".Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало беспокойство у европейских союзников. Отмечалось, что американский лидер теперь демонстрирует гораздо меньше стремления помогать Киеву или добиваться прекращения конфликта.Договоренность о встрече в Будапеште была достигнута Трампом и Путиным во время телефонного разговора 16 октября. Однако уже спустя неделю американский президент объявил об отмене саммита в Венгрии. "Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", — пояснил он.Как заявил один из собеседников Financial Times, президент США по-прежнему сохраняет готовность встретиться с российским лидером, "когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс".Больше новостей дня в публикации: "Секретная встреча" коалиции желающих, США готовят удары по Венесуэле. Главные новости на 12:30.

