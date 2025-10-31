"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times - 31.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251031/beskompromissnaya-pozitsiya-lavrov-porazila-ssha-vo-vremya-vstrechi-s-rubio--financial-times-1070973156.html
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times - 31.10.2025 Украина.ру
"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
Жесткая и непримиримая позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в сентябре поразила Вашингтон. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники
2025-10-31T13:25
2025-10-31T13:28
новости
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
марко рубио
financial times
мид
мид рф
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_4225417b4729781fc1e91dea5c631e86.jpg
Как передают собеседники издания, "бескомпромиссные" заявления Лаврова, касающиеся ситуации на Украине, заставили Вашингтон усомниться в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по вопросу урегулирования.Источники также отметили, что последовавший в середине октября телефонный разговор между Лавровым и Рубио был напряженным. После этого Вашингтон принял решение отложить запланированный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.Как уточняет FT, после беседы с Лавровым Рубио доложил президенту США что Москва не проявляет готовности к переговорам, в ответ Трамп заявил, что "не был впечатлен их [России] позицией".Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало беспокойство у европейских союзников. Отмечалось, что американский лидер теперь демонстрирует гораздо меньше стремления помогать Киеву или добиваться прекращения конфликта.Договоренность о встрече в Будапеште была достигнута Трампом и Путиным во время телефонного разговора 16 октября. Однако уже спустя неделю американский президент объявил об отмене саммита в Венгрии. "Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", — пояснил он.Как заявил один из собеседников Financial Times, президент США по-прежнему сохраняет готовность встретиться с российским лидером, "когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс".Больше новостей дня в публикации: "Секретная встреча" коалиции желающих, США готовят удары по Венесуэле. Главные новости на 12:30.
https://ukraina.ru/20251028/1070792894.html
сша
россия
будапешт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061167879_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c62e50e49c1e5f19500c3fc6cd11c23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, марко рубио, financial times, мид, мид рф, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, будапешт, саммит
Новости, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Марко Рубио, Financial Times, МИД, МИД РФ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, Будапешт, саммит

"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times

13:25 31.10.2025 (обновлено: 13:28 31.10.2025)
 
© Фото : Мария Захарова / Telegram
- РИА Новости, 1920, 31.10.2025
© Фото : Мария Захарова / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Жесткая и непримиримая позиция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем США Марко Рубио в сентябре поразила Вашингтон. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на свои источники
Как передают собеседники издания, "бескомпромиссные" заявления Лаврова, касающиеся ситуации на Украине, заставили Вашингтон усомниться в продуктивности дальнейших переговоров с Москвой по вопросу урегулирования.
Источники также отметили, что последовавший в середине октября телефонный разговор между Лавровым и Рубио был напряженным. После этого Вашингтон принял решение отложить запланированный саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Как уточняет FT, после беседы с Лавровым Рубио доложил президенту США что Москва не проявляет готовности к переговорам, в ответ Трамп заявил, что "не был впечатлен их [России] позицией".
Ранее стало известно, что Трамп пересмотрел свой подход к поддержке Украины, что вызвало беспокойство у европейских союзников. Отмечалось, что американский лидер теперь демонстрирует гораздо меньше стремления помогать Киеву или добиваться прекращения конфликта.
Договоренность о встрече в Будапеште была достигнута Трампом и Путиным во время телефонного разговора 16 октября. Однако уже спустя неделю американский президент объявил об отмене саммита в Венгрии. "Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем", — пояснил он.
Как заявил один из собеседников Financial Times, президент США по-прежнему сохраняет готовность встретиться с российским лидером, "когда и где, по его [Трампа] мнению, может быть достигнут прогресс".
Больше новостей дня в публикации: "Секретная встреча" коалиции желающих, США готовят удары по Венесуэле. Главные новости на 12:30.
Неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 14:46
Лаврова удивила смена позиции Трампа по Украине. Заявления главы МИДМинистр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удивительной смену позиции американского лидера Дональда Трампа по Украине, передает 28 октября телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияСергей ЛавровДональд ТрампМарко РубиоFinancial TimesМИДМИД РФпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныБудапештсаммит
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58"Столько погибших ради картинки я ещё не видел". Киеву придётся признать провал под Покровском
14:53Трамп отменил саммит с Россией из-за "жёстких" условий по Украине и сдал позиции по санкциям
14:47‼ СБУ уничтожило «Орешник» еще до того, как мир узнал об этом оружии – Зеленский щедро «отсыпал» Малюку, после чего тот пустился в роскошные воспоминания
14:45Военная диктатура: украинцев лишают остатков прав человека
14:40Два "Мерседеса" и призывы к убийствам: лицо современной украинской власти
14:39Деньги заканчиваются. Стало известно, когда Украина останется без финансирования
14:34"Хитрый план" накануне военного и финансового коллапса. Что говорят на Украине о "12 пунктах Зеленского"
14:20Крах украинской группировки: ВСУ в панике покидают восток Красноармейска
14:18Провал украинской стратегии "фестунгов"
14:05Оперативная сводка за 31 октября: успешное наступление ВС РФ и предотвращение теракта
13:57Побег с компроматом: прорвавшийся в Венгрию солдат – ключевой свидетель против киевского режима
13:40Курорт для избранных: пока Донбасс залит кровью, "западенцы" строят горнолыжный рай
13:31Хаос в тылу и поражения на фронте: как Украина теряет контроль над ситуацией
13:30Как Европа будет финансировать Украину, мы узнаем только к концу декабря
13:25"Бескомпромиссная" позиция Лавров поразила США во время встречи с Рубио — Financial Times
13:24Дезертир из ВСУ на автомобиле прорвался в Венгрию: видео
13:00Испанская встреча, зерновой скандал в ЕС, 400 миллиардов на войну. Хроника событий на 13:00 31 октября
12:47Угольная шахта "Белореченская" в ЛНР получила инвестиционный кредит на модернизацию
12:39"Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений
12:30"Секретная встреча" коалиции желающих, США готовят удары по Венесуэле. Главные новости на 12:30
Лента новостейМолния