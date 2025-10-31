https://ukraina.ru/20251031/1071000306.html

Богдан Безпалько: Испытав "Буревестник" и "Посейдон", Россия показала США и Европе, что ей нечего терять

Если США после заявлений Трампа действительно проведут ядерные испытания, у нас тоже могут их провести. Пусть американцы почувствуют легкое землетрясение, свечение в ионосфере и осознают, что ядерная война реально. Россию можно уничтожить, но только вместе с самими собой. И только тогда начнется реальный переговорный процесс по Украине

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.- Богдан, ранее в России провели испытания "Буревестника" и "Посейдона", также анонсировано развертывание "Сармата". И Владимир Путин говорил, что мы готовы к повышению ставок. Чем ответят на это США и Запад? До каких пор они готовы к это играть?- То, что мы продемонстрировали сейчас – это "Сармат" в обнимку с "Посейдоном", над которыми гордо реет "Буревестник" - ядерная установка, способная преодолевать 14 тысяч километров.Конечно, мы готовы к любому повышению ставок, потому что нам терять нечего. Это оппоненту есть, что терять. Готов ли среднестатистический американский гражданин как в фильмах про холодную войну прятаться в бункерах и сражаться в качестве партизана со злобными русскими десантниками? Тогда это было частью их сознания. И в 1991 году, когда началась разрядка и стало понятно, что ядерной войны не будет, американцы восприняли это с облегчением, потому что в школе они каждый месяц тренировались, как прятаться под партами и куда бежать в случае ядерных бомбардировок.Готов ли человек, который, даже если он нищий, считает себя членом привилегированного сообщества только потому, что у него американский паспорт, снова впустить в себя этот страх и бояться: "В России, конечно, все плохо. Но вдруг они как шибанут "Посейдоном", "Сарматом" и "Буревестником", и придется прятаться".Проблема для нас в том, что западники до сих пор не верят в то, что мы реально можем пойти на повышение ставок и нанести какой-то удар. Мы ведем себя очень деликатно и дипломатично. И то, что мы испытали новые виды стратегических вооружений – это мера если не запоздалая, то очень долго ожидавшаяся.Вообще провести ядерные испытания предлагали еще в 2022 году. Не как угрозу, но как хорошее предупреждение. Когда Хрущев проводил испытание "Царь-Бомбу" на севере, ударная волна обогнула землю три или четыре раза. Это все очень хорошо почувствовали. Все хорошо поняли, что может сделать Советский Союз.И если США после заявлений Трампа действительно проведут ядерные испытания, у нас тоже могут их провести. Пусть американцы почувствуют легкое землетрясение, свечение в ионосфере и осознают, что ядерная война реально. Россия – это не Югославия. Ее можно уничтожить, но только вместе с самими собой. И только тогда начнется реальный переговорный процесс по Украине.Западники скажут: "Вопрос украинской государственности неактуален. Давайте проведем на этих территориях референдум. Мы прочитали учебник истории. Оказывается, там же русские живут. Левобережье плюс Одесса могут войти в состав России. А на западной Украине ради безопасности мы готовы обустроить совместные российско-европейские базы и полицейские силы".Пока же с их стороны мы видим только давление. Желание принудить нас к каким-то уступкам, после которого последуют новые требования и новые уступки. Для этого используются в том числе экономические методы.Трамп пытается охаживать Китай. Россия и Китай – стратегические партнеры. Вместе их не просто нельзя победить – им можно с треском проиграть. Китай показал, что умеет защищать свои интересы и не будет прогибаться – даже без всякой дипломатии. Хотя это несвойственно восточным народам, которые в высшей степени церемониальные.- Как вы в связи с этим оцениваете встречу Си Цзиньпина и Дональда Трампа?- Китай четко и жестко заявил, что не будет поддаваться давлению и отказываться от закупок российской нефти. "Мы не будем идти на уступки несмотря на то, что вы дважды ввели против нас тарифы. Но обсудить какие-то меры Си Цзиньпин может". То есть обе стороны прощупывали друг друга на предмет компромиссов временного характера, и они действительно были достигнуты.Что американцы ожидали от Китая? Закупок американской сои, окончательного урегулирования по вопросу покупке "Тик-Тока" и ослабление контроля Китая по экспорту редкоземельных металлов, поскольку Китай сейчас почти монополист по их производству и переработке. Вопрос российской нефти даже не обсуждался. И Китай никогда не откажется от контроля над редкоземельными металлами, потому что это реальный рычаг воздействия США и на весь мир.Геополитическое столкновение США и Китая неизбежно. Два слона в одной посудной лавке не уживутся.У США геополитические амбиции появились после того, как они стали выгодоприобретателями от Второй мировой войны. Они стали мощной державой. СССР достойно сопротивлялся, но после распада СССР они остались единственным полюсом. А Китай вырос за это время. Американцы фактически вскормили Китай.Точнее, создал Китай СССР. У Сталина были возможности согласиться, чтобы разделить Китай на два-три государства. Но он настоял на том, чтобы Китай был один. Направлял туда специалистов и технологии. Просто Китай тогда был еще не настолько мощный. Но когда США отрывали Китай от СССР, они сами его создали, подключив к собственной экономике.Повторюсь, два глобальных лидера могут существовать только в постоянном противостоянии друг с другом. Это противостояние будет выражаться в экономических и даже в прокси-войнах.Для нас это еще интересно тем, что политика Трампа наглядно подтверждает крах идеи свободного рынка и преимущества западной цивилизации. Какие это преимущества, если США приходится чуть ли не с дубиной в руках добиваться, чтобы Китай у них сою покупал? Очень высокотехнологичный товар.- Вернемся к теме эскалации. Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Есть ли у Европы еще возможности поднимать ставки, учитывая, что мы до этого обсуждали "Буревестники" и "Посейдоны"?- Есть.Во-первых, европейцы могут попытаться атаковать наш нефтяной флот, который формально к России не относится. Уже были попытки захватывать суда. Иногда это было успешно, как это делала Эстония. Иногда вдруг там появлялся российский военный корабль, после чего им приходилось ретироваться. Тем не менее, конфисковать или даже потопить наши танкеры они могут.Во-вторых, никуда не исчез вопрос о конфискации российских вкладов в "Евроклир" в Бельгии. Сами европейцы этому сопротивляются, потому что это нанесет удар по евро и репутации Европы. Тем не менее, Нидерланды в свое время экспроприировали китайскую компанию Nexperia. Поэтому крахи наших активов исключать нельзя.В-третьих, вступление в военный конфликт с нами. Оно может быть в разной степени. Макрон вслух мечтает направить на Украину контингент из 2000 человек. Будут ли они развлекаться во Львове или пойдут на фронт сражаться – неважно. Это уже шаг к эскалации. Еще Запад может увеличить поставки оружия. Поставят они киевскому режиму 50 "Таурусов" и попытаются ими нанести удар по Кремлю или Крымскому мосту. Это тоже будет шаг к эскалации.А Калининграду вообще будет сложно. В случае Европы он первым подвергнется нападению. Проблема только в том, что у европейцев нет ядерного зонтика. Если бы Трамп сказал: "Вперед, до Урала. Если вдруг Россия начнет ядерную эскалацию, я за вас впишусь" — это одно. Но американцы этого делать не спешат. Они как рады тому, что европейцы повышают градус эскалации.И даже если вдруг будет локальный ядерный конфликт Европы и России, Трамп всегда на руинах Берлина сможет сказать: "Володя, они же дураки были. Я их не поддерживал. Но ты имей в виду, что у меня ядерное оружие посерьезнее. Давай встретимся в Швейцарии и заключим реальный компромисс на развалинах Европы". США это полностью устраивает, потому что экономического и политического конкурента не будет.Это вариант катастрофический. Но если постоянно поднимать градус эскалации, рано или поздно до этого может дойти.

