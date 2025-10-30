https://ukraina.ru/20251030/zapad-v-shoke-strategicheskiy-proryv-pod-limanom-otkryvaet-dorogu-na-slavyansk-shturmoviki-uzhe-v-1070930115.html

Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове

Стратегическое наступление ВС РФ набирает обороты: подразделения ворвались в Красный Лиман и завязали уличные бои, одновременно взяв под контроль ключевые подступы к Димитрову. Об этом и других продвижениях на линии фронта 30 октября рассказывает телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328451_0:271:2962:1937_1920x0_80_0_0_9eba0f5558254cd80a9f2fdaee204f07.jpg

На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ совершили стратегический прорыв, войдя в район Масляковка и завязав бои в центре населенного пункта. Одновременно штурмовики, продвинувшись через лесной массив, вышли к восточной окраине Красного Лимана и взяли под контроль важнейшую транспортную развязку.Диверсионно-разведывательные группы успешно действуют в районе железнодорожных терминалов станции "Лиман". Как отмечает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, российские войска также вошли в Димитров (Мирноград) с юга и северо-востока, что подтверждает успешное развитие наступления на нескольких оперативных направлениях.Системы ПВО продолжают надежно прикрывать тыловые территории, уничтожив за 4 часа 30 украинских беспилотников. Эти успехи демонстрируют скоординированное наступление, создающее условия для полного освобождения Донбасса. Промежуточные итоги дня в материале "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

