https://ukraina.ru/20251030/zapad-v-shoke-strategicheskiy-proryv-pod-limanom-otkryvaet-dorogu-na-slavyansk-shturmoviki-uzhe-v-1070930115.html
Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове
Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове - 30.10.2025 Украина.ру
Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове
Стратегическое наступление ВС РФ набирает обороты: подразделения ворвались в Красный Лиман и завязали уличные бои, одновременно взяв под контроль ключевые подступы к Димитрову. Об этом и других продвижениях на линии фронта 30 октября рассказывает телеграм-канал Украина.ру
2025-10-30T16:59
2025-10-30T16:59
2025-10-30T16:59
новости
россия
красный лиман
запад
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328451_0:271:2962:1937_1920x0_80_0_0_9eba0f5558254cd80a9f2fdaee204f07.jpg
На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ совершили стратегический прорыв, войдя в район Масляковка и завязав бои в центре населенного пункта. Одновременно штурмовики, продвинувшись через лесной массив, вышли к восточной окраине Красного Лимана и взяли под контроль важнейшую транспортную развязку.Диверсионно-разведывательные группы успешно действуют в районе железнодорожных терминалов станции "Лиман". Как отмечает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, российские войска также вошли в Димитров (Мирноград) с юга и северо-востока, что подтверждает успешное развитие наступления на нескольких оперативных направлениях.Системы ПВО продолжают надежно прикрывать тыловые территории, уничтожив за 4 часа 30 украинских беспилотников. Эти успехи демонстрируют скоординированное наступление, создающее условия для полного освобождения Донбасса. Промежуточные итоги дня в материале "Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
красный лиман
запад
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328451_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_abd7d9a1586bd4a2b45e8514bdd2206b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, красный лиман, запад, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Красный Лиман, Запад, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия
Запад в шоке: стратегический прорыв под Лиманом открывает дорогу на Славянск, штурмовики уже в Димитрове
Стратегическое наступление ВС РФ набирает обороты: подразделения ворвались в Красный Лиман и завязали уличные бои, одновременно взяв под контроль ключевые подступы к Димитрову. Об этом и других продвижениях на линии фронта 30 октября рассказывает телеграм-канал Украина.ру
На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ совершили стратегический прорыв, войдя в район Масляковка и завязав бои в центре населенного пункта.
Одновременно штурмовики, продвинувшись через лесной массив, вышли к восточной окраине Красного Лимана и взяли под контроль важнейшую транспортную развязку.
Диверсионно-разведывательные группы успешно действуют в районе железнодорожных терминалов станции "Лиман".
Как отмечает немецкий военный эксперт Юлиан Рёпке, российские войска также вошли в Димитров (Мирноград) с юга и северо-востока, что подтверждает успешное развитие наступления на нескольких оперативных направлениях.
Системы ПВО продолжают надежно прикрывать тыловые территории, уничтожив за 4 часа 30 украинских беспилотников.
Эти успехи демонстрируют скоординированное наступление, создающее условия для полного освобождения Донбасса.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.