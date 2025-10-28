https://ukraina.ru/20251028/ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-tom-chto-mozhet-vyzvat-na-ukraine-vosstanie-protiv-vlasti-1070735567.html

Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти

Украинские эксперты и политики о том, что может вызвать на Украине восстание против власти

В украинском экспертном сообществе обсуждают, возможно ли организованное сопротивление нацистскому режиму в условиях, когда десятки тысяч оппозиционеров брошены в тюрьмы.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070736302_0:0:850:479_1920x0_80_0_0_60f1d73da41a32eed65c65f38016cca0.jpg.webp

Украинский политолог и военный эксперт Юрий Дудкин отметил, что ему самому трудно ответить себе на вопрос, к чему идёт война, поскольку она идёт совсем не так, как шли прежние войны. Комментируя в эфире канала журналиста Александра Шелеста* действия ТЦК, он отметил, что даже в нацистской Германии так не применялось насилие в отношении собственного населения, как в сегодняшней Украине — там шли служить добровольно.Эксперт согласился с мнением журналиста, предположившего, что мы живём в эпоху постправды — раньше, по его словам, враги вели себя куда откровеннее по отношению к тем, кого они сами считали своим врагом."США сегодня настолько заврались, говоря даже о том же мире на Украине, уже сколько было сказано-пересказано американскими чиновниками, президентами, что они здесь не при чём, вот они не при чём — на Украине это всё возникло только лишь потому, что туда вторглась РФ...", - сказал Дудкин. Он добавил, что тот, кто не помнит, что происходило в начале нулевых, что происходило в 2014 году на Украине — тот, может быть, и поверит этому.Дудкин подчеркнул, что он пока не видит оснований для прекращения войны. По его мнению, Америку более всего беспокоит сейчас перспектива сближения РФ, Китая и КНДР — а это три ядерные державы.Что до Украины, то мир там может наступить только тогда, когда оттуда уйдут американцы - "вот они как туда лапами зашли всеми четырьмя, как свиньи в корыто, вот так они там и распоряжаются, и остаются"."А вот этот кровавый мальчик с бородой бегает по всему миру и только лишь выпрашивает оружие", - сказал политолог, пояснив, что Зеленскому нужно выполнять задачи, поставленные Вашингтоном и Лондоном. Если он не будет этого делать — лишится власти. И пока не видно, чтобы мы приблизились к миру.По словам Дудкина, никакой заморозки конфликта теперь уже (после срывов прежних договорённостей) быть не может, одна из сторон должна проиграть."Я не знаю, кто победит, хотя надеюсь, что киевский режим падёт, нацистский режим", - сказал он. Но когда это будет?Комментируя заявление главного раввина Днепра (бывшего Днепропетровска) и области Шмуэля Каминецкого о том, что война закончится до 15 января 2026 года, и он "готов за это спорить", об этом-де ему сказали "большие люди" из США и Европы, Дудкин отметил, что раввину надо бы быть повнимательнее."Я боюсь, как бы нынешний режим, поскольку боевые действия затягиваются ещё на несколько лет, не принялся уничтожать не только русских, но и не принялся рассматривать еврейский вопрос, а это вполне вероятно", - заявил Дудкин.А вот экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв написал в своём телеграм-канале, что "Каминецкий имеет основания говорить о том, что знает мнение "больших людей" США и Европы" и отметил, что это мнение совпадает с тем, что говорила недавно экс-премьер Украины Юлия Тимошенко (а та заявляла, будто ей "известна определенная информация, что конец войны не за горами").Аналитик подчеркнул, что Каминецкий - "духовный лидер украинского движения Хабад и один из самых влиятельных раввинов страны, которого называют "серым кардиналом" украинского еврейства".Судя по всему, это человек действительно весьма осведомлённый."В Днепропетровске во время Майдана мне высокопоставленные прихожане нашей синагоги "Золотая Роза" сразу заявили о том, что я принял не ту сторону. По их словам, по информации с запада Майдан победит и будут тяжелые времена для России. Это не изменить. Поэтому они мне советовали поменять позицию и не ставить на ту сторону, которая заведомо проиграет. Я ответил, что если и когда России будет сложно, то я тем более должен быть с Россией", - рассказал Царёв, добавив, что делает это для того, чтобы было понимание, почему к словам Шмуэля Каминецкого он относится серьезно.В то же время Зеленский сказал премьеру Польши Дональду Туску (а тот рассказал об этом в интервью The Sunday Times), что Украина готова сражаться ещё два-три года."Ну всего-то. Готовы, да? Зеленский, его друзья и семья", - с сарказмом прокомментировал это заявление покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий.Сохранится ли в течение этого времени сам Зеленский — это вопрос. Как полагает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский, цель российского лидера по послевоенному устройству Украины ясна - "одна из его ключевых задач - устранение зеленского (нардеп пишет фамилию своего бывшего соратника с маленькой буквы — ред.), как символа антироссийскости, и недопущение к власти его деривативов"."При выполнении этого условия - все остальные у Путина - обсуждаемы (т.к условие про язык и УПЦ вместе с отстранением зеленского выполнятся почти автоматически)", - написал Дубинский в своём блоге.По мнению политика, Трамп возражать не станет, поскольку Зеленский его раздражает, и потому "решение вопроса зеленского при общих равных может быть не за горами".В свою очередь, Дудкин высказал предположение, что восстание против режима Зеленского может произойти не почему-нибудь: но именно из-за бесчинств ТЦК. Он добавил, что удивлён тем, что украинцы, имея на руках большое количество незарегистрированного оружия, терпят такой беспредел и до сих пор не сопротивляются организованно — неужели ждут человечка из Госдепа с печеньками, как это было на Майдане в 2014 году?"Люди, оглянитесь!.. Куда уж дальше? Вы ждёте, сидите в своей квартире, пока начнут вламываться в ваши квартиры — а это скоро будет, поверьте мне", - сказал политолог. При этом он признал, что организованное сопротивление сегодня затруднено тем, что его, собственно, некому организовать - на Украине "все оппозиционеры давно сидят по тюрьмам — их десятки тысяч".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Катастрофа ближе, чем вы думаете". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"

