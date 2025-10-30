Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/rozhin-proryv-k-dobropolyu-pozvolil-vs-rf-razvit-uspekh-pod-volchanskom-i-kupyanskom-1070865530.html
Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском
Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском - 30.10.2025 Украина.ру
Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском
Прорыв к Доброполью сыграл ключевую роль, заставив ВСУ ослабить другие направления для купирования угрозы, что позволило ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-10-30T04:40
2025-10-30T04:40
новости
россия
волчанск
доброполье
борис рожин
ростислав ищенко
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a79a52ae793cc078f9fb08d7f5c95418.jpg
Как отметил эксперт, именно прорыв ВС РФ к Доброполью заставил ВСУ перебросить резервы, ослабив другие участки фронта. "Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске", — заявил Рожин. По его словам, несмотря на все усилия противника, Добропольский выступ так и не был срезан. По словам Рожина, это напоминает прошлогодние неудачи противника: "Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск". Такая ситуация продолжалось полгода, но ничем хорошим для киевского режима не закончилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251029/nebo-i-kriticheskaya-infrastruktura-alkhin-o-rabote-voennykh-i-dobrovoltsev-po-zaschite-tyla--1070844627.html
россия
волчанск
доброполье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062593207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b080fccfe9f417e7038e85f13828a05b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, доброполье, борис рожин, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт
Новости, Россия, Волчанск, Доброполье, Борис Рожин, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, военный эксперт

Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском

04:40 30.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Прорыв к Доброполью сыграл ключевую роль, заставив ВСУ ослабить другие направления для купирования угрозы, что позволило ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Как отметил эксперт, именно прорыв ВС РФ к Доброполью заставил ВСУ перебросить резервы, ослабив другие участки фронта. "Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске", — заявил Рожин.
По его словам, несмотря на все усилия противника, Добропольский выступ так и не был срезан.
"Там идут встречные бои. Наши войска штурмуют Шахово, ВСУ атакуют у Золотого Колодезя. Фронт там пребывает в кашеобразном состоянии, все вперемешку. Но пока выступ существует, он оттягивает вражеские резервы и облегчает ситуацию на других участках", — пояснил аналитик.
По словам Рожина, это напоминает прошлогодние неудачи противника: "Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск".
Такая ситуация продолжалось полгода, но ничем хорошим для киевского режима не закончилась, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:00
Небо и критическая инфраструктура: Алёхин о работе военных и добровольцев по защите тыла Владимир Путин поддержал предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов. Так Россия сможет защитить критически важные объекты от террористических посягательств в рамках СВО.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолчанскДобропольеБорис РожинРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойна на Украиневоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30К концу СВО Россия будет располагать сильнейшей боевой армией в мире — эксперт
05:15"У ВСУ обвалились фланги": Рожин раскрыл, как освобождение Родинского разрывает украинский фронт
05:00Удары по Лозовой и Павлограду: аналитик о том, как ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику ВСУ
04:50Политолог Павлив: Пропагандисты Зеленского готовят Украину к жесткой мобилизации
04:40Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском
04:39Доктор сказал в морг. Почему ЕС хочет конфисковать российские ЗВР
04:30Киев во тьме! Сводка ударов по Украине к этому часу
04:30Борьба за выживание: Михаил Павлив о физическом и политическом статусе Зеленского
04:15"НАТО не рискнет получить зарядами по Лондону и Парижу": Конончук о надежности ядерного сдерживания
04:03Россия догнала Британию... по числу миллиардеров
04:00Европейцам выгодно продолжение конфликта на Украине: политолог Павлив о мотивах ЕС
03:48Закрыто шесть аэропортов. Отражение атаки на Москву и "красный уровень" угрозы по БПЛА в регионах
03:12"Готовы, но...": Дмитриев высказался о британских политических диссидентах
02:49Боевиков ВСУ оставили без боеприпасов в Днепропетровской области
02:35Подсчитали, сколько молодых мужчин выехали с Украины за два месяца
02:11Передавать недвижимость коррупционеров участникам СВО предложили в Госдуме
01:45Разрешил или приказал? Южная Корея построит свою атомную подводную лодку
01:21Морской брат "Буревестника", стойкость Кубы и дети-убийцы. Информационные итоги 29 октября
00:58ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Запорожском и Харьковском направлениях. Сводка за 29 октября
00:33ЕС предложила "мирный план" по прекращению огня на Украине
Лента новостейМолния