Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском

Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском

Прорыв к Доброполью сыграл ключевую роль, заставив ВСУ ослабить другие направления для купирования угрозы, что позволило ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

россия

волчанск

доброполье

борис рожин

ростислав ищенко

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

Как отметил эксперт, именно прорыв ВС РФ к Доброполью заставил ВСУ перебросить резервы, ослабив другие участки фронта. "Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске", — заявил Рожин. По его словам, несмотря на все усилия противника, Добропольский выступ так и не был срезан. По словам Рожина, это напоминает прошлогодние неудачи противника: "Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск". Такая ситуация продолжалось полгода, но ничем хорошим для киевского режима не закончилась, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров на сайте Украина.ру.

