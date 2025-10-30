Рожин: Прорыв к Доброполью позволил ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском
Прорыв к Доброполью сыграл ключевую роль, заставив ВСУ ослабить другие направления для купирования угрозы, что позволило ВС РФ развить успех под Волчанском и Купянском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Как отметил эксперт, именно прорыв ВС РФ к Доброполью заставил ВСУ перебросить резервы, ослабив другие участки фронта. "Без добропольского прорыва не было бы нашего успешного продвижения в Волчанске и в Купянске", — заявил Рожин.
По его словам, несмотря на все усилия противника, Добропольский выступ так и не был срезан.
"Там идут встречные бои. Наши войска штурмуют Шахово, ВСУ атакуют у Золотого Колодезя. Фронт там пребывает в кашеобразном состоянии, все вперемешку. Но пока выступ существует, он оттягивает вражеские резервы и облегчает ситуацию на других участках", — пояснил аналитик.
По словам Рожина, это напоминает прошлогодние неудачи противника: "Сейчас попытки ВСУ срезать Добропольский выступ напоминают наступление Сырского на Клещеевку летом 2023 года, когда он пытался ее занять и прорваться к дорогам на Артемовск".
Такая ситуация продолжалось полгода, но ничем хорошим для киевского режима не закончилась, резюмировал собеседник издания.
