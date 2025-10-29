Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске - 29.10.2025 Украина.ру
Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске
Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске - 29.10.2025 Украина.ру
Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске
Отказ Киева вывести войска с территорий ДНР ведет к неминуемому военному разгрому ВСУ, однако Зеленский готов жертвовать армией, чтобы не признавать российские территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-10-29T06:00
2025-10-29T06:00
Политолог подчеркнул, что это требование имеет очень важное значение. "И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель", — констатировал эксперт.Несмотря на неминуемое поражение, украинское командование отказывается выводить войска. "И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда", — сказал Ищенко."Можно говорить о том, что Зеленский не хочет терять укрепленные позиции в Славянске. Это последняя укрепленная линия Украины. Но Украина теряет уже сейчас эти позиции. Более того, она может потерять их вместе с войсками, которые там находятся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
новости, славянск, украина, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, днр, новости днр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, всу, потери всу
Новости, Славянск, Украина, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ДНР, новости ДНР, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, ВСУ, потери ВСУ

Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске

06:00 29.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Отказ Киева вывести войска с территорий ДНР ведет к неминуемому военному разгрому ВСУ, однако Зеленский готов жертвовать армией, чтобы не признавать российские территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Россия требует признания определенных территорий. Если не юридически, то фактически. Путем вывода украинских войск за пределы ДНР", — заявил Ищенко.
Политолог подчеркнул, что это требование имеет очень важное значение. "И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель", — констатировал эксперт.
Несмотря на неминуемое поражение, украинское командование отказывается выводить войска. "И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда", — сказал Ищенко.
"Можно говорить о том, что Зеленский не хочет терять укрепленные позиции в Славянске. Это последняя укрепленная линия Украины. Но Украина теряет уже сейчас эти позиции. Более того, она может потерять их вместе с войсками, которые там находятся", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.
О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.
