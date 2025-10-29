https://ukraina.ru/20251029/poslednyaya-liniya-oborony-ischenko-rasskazal-kak-zelenskiy-teryaet-ukreplennye-pozitsii-v-slavyanske--1070796041.html

Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске

Отказ Киева вывести войска с территорий ДНР ведет к неминуемому военному разгрому ВСУ, однако Зеленский готов жертвовать армией, чтобы не признавать российские территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

2025-10-29T06:00

Политолог подчеркнул, что это требование имеет очень важное значение. "И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель", — констатировал эксперт.Несмотря на неминуемое поражение, украинское командование отказывается выводить войска. "И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда", — сказал Ищенко."Можно говорить о том, что Зеленский не хочет терять укрепленные позиции в Славянске. Это последняя укрепленная линия Украины. Но Украина теряет уже сейчас эти позиции. Более того, она может потерять их вместе с войсками, которые там находятся", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Если Украина сама не уйдет из Славянска, то потеряет и армию, и шанс для переговоров" на сайте Украина.ру.О нарастающем кризисе между украинской армией и обществом: "Сын за отца. Дети российских генералов гибнут на СВО, а украинских - прячутся от войны" на сайте Украина.ру.

