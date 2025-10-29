Последняя линия обороны: Ищенко рассказал, как Зеленский теряет укрепленные позиции в Славянске
Отказ Киева вывести войска с территорий ДНР ведет к неминуемому военному разгрому ВСУ, однако Зеленский готов жертвовать армией, чтобы не признавать российские территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
"Россия требует признания определенных территорий. Если не юридически, то фактически. Путем вывода украинских войск за пределы ДНР", — заявил Ищенко.
Политолог подчеркнул, что это требование имеет очень важное значение. "И это очень серьезный момент, потому что все прекрасно понимают, что украинские войска будут оттуда выбиты. И что это дело максимум пары месяцев, а то и нескольких недель", — констатировал эксперт.
Несмотря на неминуемое поражение, украинское командование отказывается выводить войска. "И, тем не менее, Зеленский говорит, мы не уйдем. Они в любом случае уйдут оттуда. Их просто вышвырнут оттуда", — сказал Ищенко.
"Можно говорить о том, что Зеленский не хочет терять укрепленные позиции в Славянске. Это последняя укрепленная линия Украины. Но Украина теряет уже сейчас эти позиции. Более того, она может потерять их вместе с войсками, которые там находятся", — заключил собеседник издания.
