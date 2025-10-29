https://ukraina.ru/20251029/chto-meshaet-dogovoritsya-o-mire-i-pochemu-nichego-ne-zakonchitsya-dazhe-posle-razgroma-ukrainy--ischenko-1070830950.html

Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал шансы на мир, позицию западных "ястребов", евродиссидентство Венгрии, испытания "Буревестника", а также ожесточение общества в ходе боевых действий:

2025-10-29T09:22

украина

венгрия

чехия

ростислав ищенко

00:19 – Возможен ли мир? 05:02 – Разгром Украины и западные "ястребы".07:58 – Объединение Венгрии, Чехии и Словакии.13:40 – Испытания "Буревестника" и противостояние сверхдержав.20:12 – Боевые действия и ожесточение в обществе.

