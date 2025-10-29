https://ukraina.ru/20251029/chto-meshaet-dogovoritsya-o-mire-i-pochemu-nichego-ne-zakonchitsya-dazhe-posle-razgroma-ukrainy--ischenko-1070830950.html
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко - 29.10.2025 Украина.ру
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал шансы на мир, позицию западных "ястребов", евродиссидентство Венгрии, испытания "Буревестника", а также ожесточение общества в ходе боевых действий:
2025-10-29T09:22
2025-10-29T09:22
2025-10-29T09:22
украина
венгрия
чехия
ростислав ищенко
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070830818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba32c46852e8e4f2026148169c55f80c.png
00:19 – Возможен ли мир? 05:02 – Разгром Украины и западные "ястребы".07:58 – Объединение Венгрии, Чехии и Словакии.13:40 – Испытания "Буревестника" и противостояние сверхдержав.20:12 – Боевые действия и ожесточение в обществе.
украина
венгрия
чехия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1d/1070830818_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b36233ec2ac28795b45dfe465b758a53.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, венгрия, чехия, ростислав ищенко, видео, видео
Украина, Венгрия, Чехия, Ростислав Ищенко, Видео
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал шансы на мир, позицию западных "ястребов", евродиссидентство Венгрии, испытания "Буревестника", а также ожесточение общества в ходе боевых действий:
05:02 – Разгром Украины и западные "ястребы".
07:58 – Объединение Венгрии, Чехии и Словакии.
13:40 – Испытания "Буревестника" и противостояние сверхдержав.
20:12 – Боевые действия и ожесточение в обществе.