Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко - 29.10.2025
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко - 29.10.2025 Украина.ру
Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал шансы на мир, позицию западных "ястребов", евродиссидентство Венгрии, испытания "Буревестника", а также ожесточение общества в ходе боевых действий:
2025-10-29T09:22
2025-10-29T09:22
украина
венгрия
чехия
ростислав ищенко
видео
00:19 – Возможен ли мир? 05:02 – Разгром Украины и западные "ястребы".07:58 – Объединение Венгрии, Чехии и Словакии.13:40 – Испытания "Буревестника" и противостояние сверхдержав.20:12 – Боевые действия и ожесточение в обществе.
украина
венгрия
чехия
украина, венгрия, чехия, ростислав ищенко, видео, видео
Украина, Венгрия, Чехия, Ростислав Ищенко, Видео

Что мешает договориться о мире и почему ничего не закончится даже после разгрома Украины — Ищенко

09:22 29.10.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" прокомментировал шансы на мир, позицию западных "ястребов", евродиссидентство Венгрии, испытания "Буревестника", а также ожесточение общества в ходе боевых действий:
00:19 – Возможен ли мир?
05:02 – Разгром Украины и западные "ястребы".
07:58 – Объединение Венгрии, Чехии и Словакии.
13:40 – Испытания "Буревестника" и противостояние сверхдержав.
20:12 – Боевые действия и ожесточение в обществе.
УкраинаВенгрияЧехияРостислав ИщенкоВидео
 
