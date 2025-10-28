Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу - 28.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251028/vragi-rossii-khotyat-e-podelit-podchinit-i-ekspluatirovat---shoygu-1070778673.html
Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу
Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу - 28.10.2025 Украина.ру
Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу
Россия переживает внешнее давление и попытки расколоть её изнутри, однако попытки эти тщетны. Об этом в опубликованной 28 октября статье заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
2025-10-28T09:23
2025-10-28T09:23
новости
россия
запад
сергей шойгу
снг
российская империя
совбез
украина.ру
национальная безопасность
национальные интересы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037716094_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_7a9644af27646b99e183ad6f83526775.jpg
Сейчас на Россию, на всё её общество оказывается агрессивное внешнее давление, констатировал Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru. Он отметил, что развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Не прекращаются атаки на российскую историю, культуру, духовные ценности. Предпринимаются попытки вбить клин в согласие, братство народов России и стран СНГ."Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России — это её уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас, - заявил Шойгу. - Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонацио­нального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям". ИШойгу уверен, что именно единение позволяет России свободно и полноценно развиваться."Запад представляет Российскую империю и Советский Союз в роли "оккупанта" и "колонизатора", который якобы эксплуатировал в своих интересах ресурсы национальных регионов и препятствовал развитию государственности и самобытности их народов. Однако эти попытки не выдерживают никакой научной критики и опровергаются самой историей", - констатировал он. Шойгу напомнил, что новые земли, как правило, объединялись с Россией в связи с необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, а также стремясь вместе вернуть ранее захваченные у них территории."При этом особенностью Российской империи являлось положение государствообразующего русского народа — русские не имели каких-либо преимущественных прав перед другими этносами, и в стране господствовала атмосфера национальной и религиозной терпимости. Многие иностранцы отмечали, что русским всегда были чужды национальное высокомерие и кичливость, свойственные западным нациям", - обратил внимание Шойгу.Он также напомнил, что у абсолютного большинства этносов, вошедших в состав России, наблюдались не сокращение и деградация, но противоположные явления - рост численности населения и ускорение экономического и культурного развития. Сегодня основой Российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей."В современном мире Россия является образцом нацио­нальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств", - заявил Шойгу.Он обратил внимание: Россия - это не американский "плавильный котёл", который уничтожает уникальность народов. И это и не империя, несущая "цивилизацию" - как в случае Британии, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным."Россия — это страна, где все свои, какими бы разными мы ни были. Поэтому важнейшими задачами национальной политики остаются защита и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и языкового многообразия народов нашей страны", - подчеркнул глава Совбеза РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
запад
российская империя
бывший ссср
ссср
британия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037716094_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_286f81879c543904387e10284fe5dd0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, сергей шойгу, снг, российская империя, совбез, украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, бывший ссср, история ссср, ссср, война, британия, сша, этносы, нация, государство, государственность
Новости, Россия, Запад, Сергей Шойгу, СНГ, Российская империя, Совбез, Украина.ру, национальная безопасность, национальные интересы, бывший СССР, история СССР, СССР, война, Британия, США, этносы, нация, государство, государственность

Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу

09:23 28.10.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкX Московская конференция по международной безопасности
X Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия переживает внешнее давление и попытки расколоть её изнутри, однако попытки эти тщетны. Об этом в опубликованной 28 октября статье заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Сейчас на Россию, на всё её общество оказывается агрессивное внешнее давление, констатировал Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru. Он отметил, что развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда.
Не прекращаются атаки на российскую историю, культуру, духовные ценности. Предпринимаются попытки вбить клин в согласие, братство народов России и стран СНГ.
"Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России — это её уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас, - заявил Шойгу. - Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонацио­нального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям". И
Шойгу уверен, что именно единение позволяет России свободно и полноценно развиваться.
"Запад представляет Российскую империю и Советский Союз в роли "оккупанта" и "колонизатора", который якобы эксплуатировал в своих интересах ресурсы национальных регионов и препятствовал развитию государственности и самобытности их народов. Однако эти попытки не выдерживают никакой научной критики и опровергаются самой историей", - констатировал он.
Шойгу напомнил, что новые земли, как правило, объединялись с Россией в связи с необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, а также стремясь вместе вернуть ранее захваченные у них территории.
"При этом особенностью Российской империи являлось положение государствообразующего русского народа — русские не имели каких-либо преимущественных прав перед другими этносами, и в стране господствовала атмосфера национальной и религиозной терпимости. Многие иностранцы отмечали, что русским всегда были чужды национальное высокомерие и кичливость, свойственные западным нациям", - обратил внимание Шойгу.
Он также напомнил, что у абсолютного большинства этносов, вошедших в состав России, наблюдались не сокращение и деградация, но противоположные явления - рост численности населения и ускорение экономического и культурного развития. Сегодня основой Российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей.
"В современном мире Россия является образцом нацио­нальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств", - заявил Шойгу.
Он обратил внимание: Россия - это не американский "плавильный котёл", который уничтожает уникальность народов. И это и не империя, несущая "цивилизацию" - как в случае Британии, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным.
"Россия — это страна, где все свои, какими бы разными мы ни были. Поэтому важнейшими задачами национальной политики остаются защита и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и языкового многообразия народов нашей страны", - подчеркнул глава Совбеза РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападСергей ШойгуСНГРоссийская империяСовбезУкраина.рунациональная безопасностьнациональные интересыбывший СССРистория СССРСССРвойнаБританияСШАэтносынациягосударствогосударственность
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Путин подписал закон, Трамп заявил о третьем сроке, в Алма-Ате предотвратили теракт. Главное к этому часу
10:26Ситуация на фронте к утру 28 октября
10:19Спецслужбы Украины соблазнили 19-летнего жителя Крыма
10:06Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 октября
10:03ЕК уверена, что убедит Бельгию конфисковать активы России для кредитования режима Зеленского
09:59Правительство РФ направит больше миллиарда рублей пострадавшим от ВСУ жителям ЛНР
09:35Новый вид бабочки в США назван в память об Ирине Заруцкой
09:26ВС РФ ударили по обученному в Британии спецназу ВСУ в Полтавской области
09:23Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу
09:00Маск запустил свою электронную энциклопедию с данными об СВО
09:00"Антиукраинский блок" в ЕС, последствия санкций и секрет НАСА. Хроника событий на утро 28 октября
08:38Сумское направление: ВС РФ громит бронетехнику ВСУ
08:30Венгрия блокируется с Чехией и Словакией, ВС РФ громят ВСУ в Сумской области. Новости к этому часу
08:21Экс-генсек НАТО рассказал об отказе Зеленскому
08:10Мирошник рассказал о жертвах атак ВСУ на гражданские объекты
08:00110 лет Лутугинскому тоннелю: сквозь скалы Донецкого кряжа
07:41Угроза столице, раненый в Брянской области: ПВО расправилась с украинскими дронами над Россией
07:20Российские военные поражают цели в Полтавской области
06:50Позывной "Крисмас": Если ты спасла бойца от смерти, он благодарен тебе все жизнь. На гражданке не так
06:40Борис Рожин: Россия дробит украинскую энергетику на части и готовит ответ за удар по Белгородской дамбе
Лента новостейМолния