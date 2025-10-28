https://ukraina.ru/20251028/vragi-rossii-khotyat-e-podelit-podchinit-i-ekspluatirovat---shoygu-1070778673.html

Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу

Россия переживает внешнее давление и попытки расколоть её изнутри, однако попытки эти тщетны. Об этом в опубликованной 28 октября статье заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Сейчас на Россию, на всё её общество оказывается агрессивное внешнее давление, констатировал Шойгу в статье, опубликованной на сайте aif.ru. Он отметил, что развёрнута мощнейшая антироссийская пропаганда. Не прекращаются атаки на российскую историю, культуру, духовные ценности. Предпринимаются попытки вбить клин в согласие, братство народов России и стран СНГ."Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России — это её уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас, - заявил Шойгу. - Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонацио­нального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям". ИШойгу уверен, что именно единение позволяет России свободно и полноценно развиваться."Запад представляет Российскую империю и Советский Союз в роли "оккупанта" и "колонизатора", который якобы эксплуатировал в своих интересах ресурсы национальных регионов и препятствовал развитию государственности и самобытности их народов. Однако эти попытки не выдерживают никакой научной критики и опровергаются самой историей", - констатировал он. Шойгу напомнил, что новые земли, как правило, объединялись с Россией в связи с необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, а также стремясь вместе вернуть ранее захваченные у них территории."При этом особенностью Российской империи являлось положение государствообразующего русского народа — русские не имели каких-либо преимущественных прав перед другими этносами, и в стране господствовала атмосфера национальной и религиозной терпимости. Многие иностранцы отмечали, что русским всегда были чужды национальное высокомерие и кичливость, свойственные западным нациям", - обратил внимание Шойгу.Он также напомнил, что у абсолютного большинства этносов, вошедших в состав России, наблюдались не сокращение и деградация, но противоположные явления - рост численности населения и ускорение экономического и культурного развития. Сегодня основой Российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей."В современном мире Россия является образцом нацио­нальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для других государств", - заявил Шойгу.Он обратил внимание: Россия - это не американский "плавильный котёл", который уничтожает уникальность народов. И это и не империя, несущая "цивилизацию" - как в случае Британии, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным."Россия — это страна, где все свои, какими бы разными мы ни были. Поэтому важнейшими задачами национальной политики остаются защита и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и языкового многообразия народов нашей страны", - подчеркнул глава Совбеза РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

