Резервисты, Трамп и Киркоров: час новостей в зеркале западной демократии

В то время как Госдума принимает закон о защите критической инфраструктуры, в ЕС нарастают противоречия по вопросам военного производства, а Киев пытается отрицать очевидные провалы на приднестровском направлении. Обзор новостей вечера 28 октября представляет телеграм-канал Украина.ру

🟦 Госдума приняла закон, предусматривающий возможность направления резервистов на спецсборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры на территории своего региона; 🟦 Посол Украины в Молдове заявил, что Украина не рассматривала и не рассматривает возможность военных действий в Приднестровье. Паун Роговей говорит, что Киеву удалось удержать "ситуацию под контролем"; 🟦 Стремление Евросоюза увеличить производство боеприпасов натолкнулось на политическое сопротивление в Италии — власти острова Сардиния выступают против расширения производственных линий на местном заводе взрывчатых веществ немецкого оборонного холдинга Rheinmetall, пишет Financial Times; 🟦 США исключат "дочки" "Роснефти" под управлением Германии из санкций, потому что их активы больше не находятся под контролем РФ, заявила министр экономики Германии Райхе; 🟦 Трамп в ходе визита в Японию назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки "небольшим конфликтом": Забавно, что с Японией у нас произошёл небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом. Но после столь ужасающего события наши две страны остаются самыми близкими друзьями и партнёрами, каких вы только можете себе представить. 🟦 Филиппу Киркорову на Украине заочно предъявили обвинение из-за выступлений в Крыму и ДНР, сообщил офис украинского генпрокурора. Артисту вменяют "неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

