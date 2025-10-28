https://ukraina.ru/20251028/kazhduyu-noch-vycherkivaem-novye-teplovozy-voennyy-ekspert-pro-udary-vs-rf-po-logistike-vsu-1070733264.html

"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУ

Ударные группировки ВСУ терпя поражение на фронте из-за разрушенной логистики, нехватки локомотивов и уничтоженных складов с горючим и боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

Он подробно описал уничтожение логистики ВСУ. "Мы серьезно нарушили железнодорожное сообщение на Украине. У киевского режима почти не осталось локомотивов на электрической тяге – все идет на тепловозах, а тепловозов очень мало. И каждой ночью мы вычеркиваем новые тепловозы из эксплуатации", — пояснил эксперт.Военкор связал это с ситуацией на передовой. "Каждое разбитое депо означает, что какое-то украинское подразделение проседает на линии соприкосновения. Им не приходит подкрепление, горючее и боеприпасы. И резервов не остается", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.

