"Каждую ночь вычеркиваем новые тепловозы": военный эксперт про удары ВС РФ по логистике ВСУ
Ударные группировки ВСУ терпя поражение на фронте из-за разрушенной логистики, нехватки локомотивов и уничтоженных складов с горючим и боеприпасами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"[Главком ВСУ Александр] Сырский сейчас очень стеснен в резервах. У него очень плохо с логистикой. Наши авиабомбы пролетают уже до 200 километров и разрушают врагу склады с горючим и боеприпасами", — заявил Линин.
Он подробно описал уничтожение логистики ВСУ. "Мы серьезно нарушили железнодорожное сообщение на Украине. У киевского режима почти не осталось локомотивов на электрической тяге – все идет на тепловозах, а тепловозов очень мало. И каждой ночью мы вычеркиваем новые тепловозы из эксплуатации", — пояснил эксперт.
Военкор связал это с ситуацией на передовой. "Каждое разбитое депо означает, что какое-то украинское подразделение проседает на линии соприкосновения. Им не приходит подкрепление, горючее и боеприпасы. И резервов не остается", — констатировал собеседник издания.
