Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада - 28.10.2025
Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада
Вопросы двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия обсудили 27 октября "на полях" третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом сообщает МИД РФ.
2025-10-28T11:03
2025-10-28T11:03
Особое внимание министрами было уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства с акцентом на формировании общего гуманитарного пространства и обеспечении равных прав граждан России и Белоруссии."С совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - сказано в официальном сообщении.Главы МИД подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, а также белорусской идеи, ставшей совместным проектом, по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".Накануне глава российской дипломатии поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области по пути в другую часть Союзного государства, где организована конференция по евразийской безопасности.
Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада

11:03 28.10.2025
 
Вопросы двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия обсудили 27 октября "на полях" третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом сообщает МИД РФ.
Особое внимание министрами было уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства с акцентом на формировании общего гуманитарного пространства и обеспечении равных прав граждан России и Белоруссии.
"С совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - сказано в официальном сообщении.
Главы МИД подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, а также белорусской идеи, ставшей совместным проектом, по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".
Накануне глава российской дипломатии поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области по пути в другую часть Союзного государства, где организована конференция по евразийской безопасности. Подробности в публикации Россия благодарна КНДР, ВС РФ продвинулись между Красным Лиманом и Ямполем. Главное к 12:00
Также в новостях: Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния