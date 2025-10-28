https://ukraina.ru/20251028/glavy-mid-rf-i-belorussii-obsudili-protivodeystvie-agressii-zapada-1070782026.html

Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада

Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада - 28.10.2025 Украина.ру

Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили противодействие агрессии Запада

Вопросы двустороннего сотрудничества и межмидовского взаимодействия обсудили 27 октября "на полях" третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Об этом сообщает МИД РФ.

2025-10-28T11:03

2025-10-28T11:03

2025-10-28T11:03

новости

белоруссия

запад

минск

сергей лавров

мид

россия

украина.ру

сво

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059141052_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_887e1c65a2f088ccd10f21e08cdf2e6f.jpg

Особое внимание министрами было уделено тематике дипломатического сопровождения интеграционных процессов в рамках Союзного государства с акцентом на формировании общего гуманитарного пространства и обеспечении равных прав граждан России и Белоруссии."С совпадающих позиций министры обменялись оценками по ряду международных сюжетов. Было условлено продолжать взаимную поддержку на многосторонних площадках и тесную внешнеполитическую координацию, в том числе по противодействию санкционной и юридической агрессии "коллективного Запада", - сказано в официальном сообщении.Главы МИД подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, а также белорусской идеи, ставшей совместным проектом, по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке".Накануне глава российской дипломатии поблагодарил Северную Корею за помощь в освобождении Курской области по пути в другую часть Союзного государства, где организована конференция по евразийской безопасности. Подробности в публикации Россия благодарна КНДР, ВС РФ продвинулись между Красным Лиманом и Ямполем. Главное к 12:00 Также в новостях: Враги России хотят её поделить, подчинить и эксплуатировать - Шойгу Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белоруссия

запад

минск

россия

евразия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, запад, минск, сергей лавров, мид, россия, украина.ру, сво, санкции, многополярный мир, евразия, союзное государство, союзники, мид рф, мид белоруссии, международные отношения, международная политика, международная помощь, бывший ссср