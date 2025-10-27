https://ukraina.ru/20251027/vyyasnilis-poteri-vsu-pri-popytke-kontrataki-v-sumskoy-oblasti-1070722972.html

Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области

Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области - 27.10.2025 Украина.ру

Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области

Тяжёлые потери понесла украинская армия в попытке контратаковать ВС РФ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

2025-10-27T09:24

2025-10-27T09:24

2025-10-27T09:24

новости

сумская область

россия

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

владимир путин

сво

дзен новости сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059842940_0:0:650:367_1920x0_80_0_0_1cd9c94bcf585d95999e06ad769d6c5c.jpg

Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Сумской области, понеся большие потери. "Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник российского информагентства.В публикации отмечено, что на этом направлении, а также в Харьковской области действует российская войсковая группировка "Север". Она поразила украинские позиции в нескольких населенных пунктах течение суток - потери ВСУ превысили 190 солдат.Армия России создала в Сумской области зону безопасности глубиной 8-12 километров. Владимир Путин отметил, что это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин известил Запад о полном контроле ситуации в Донбассе. Новости к утру 27 октября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сумская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, россия, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, владимир путин, сво, дзен новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, кто, всу, потери всу