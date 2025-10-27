Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области - 27.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251027/vyyasnilis-poteri-vsu-pri-popytke-kontrataki-v-sumskoy-oblasti-1070722972.html
Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области
Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области - 27.10.2025 Украина.ру
Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области
Тяжёлые потери понесла украинская армия в попытке контратаковать ВС РФ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
2025-10-27T09:24
2025-10-27T09:24
Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Сумской области, понеся большие потери. "Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник российского информагентства.В публикации отмечено, что на этом направлении, а также в Харьковской области действует российская войсковая группировка "Север". Она поразила украинские позиции в нескольких населенных пунктах течение суток - потери ВСУ превысили 190 солдат.Армия России создала в Сумской области зону безопасности глубиной 8-12 километров. Владимир Путин отметил, что это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин известил Запад о полном контроле ситуации в Донбассе. Новости к утру 27 октября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Выяснились потери ВСУ при попытке контратаки в Сумской области

09:24 27.10.2025
 
Тяжёлые потери понесла украинская армия в попытке контратаковать ВС РФ в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Штурмовики ВСУ провалили контратаку в Сумской области, понеся большие потери.
"Для проведения контратаки ВСУ задействовали подразделения 225-го отдельного штурмового. В ходе отражения атаки уничтожено до 80 процентов штурмовой группы врага, остальные отступили на сходные позиции", — сказал собеседник российского информагентства.
В публикации отмечено, что на этом направлении, а также в Харьковской области действует российская войсковая группировка "Север". Она поразила украинские позиции в нескольких населенных пунктах течение суток - потери ВСУ превысили 190 солдат.
Армия России создала в Сумской области зону безопасности глубиной 8-12 километров. Владимир Путин отметил, что это стало результатом нападения Украины на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров. Он подчеркнул, что у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Путин известил Запад о полном контроле ситуации в Донбассе. Новости к утру 27 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
