"Все задачи по Украине будут достигнуты": эксперт о стратегии, которая лишит Запад интереса к войне

Лишение Запада возможности зарабатывать на войне путем уничтожения украинской логистики заставит его потерять интерес к конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин

"Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — заявил Линин. Он раскрыл механизм, который может оттолкнуть Запад. Военкор уверен, что эта стратегия приведет к успеху. "И если мы будем работать в этом направлении, Запад потеряет к этой войне интерес. И все задачи по Украине будут достигнуты", — подчеркнул Линин.Комментируя заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, эксперт полностью согласился с его позицией. "Абсолютно с ним согласен. Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.

