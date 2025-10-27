"Все задачи по Украине будут достигнуты": эксперт о стратегии, которая лишит Запад интереса к войне - 27.10.2025 Украина.ру
Лишение Запада возможности зарабатывать на войне путем уничтожения украинской логистики заставит его потерять интерес к конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — заявил Линин. Он раскрыл механизм, который может оттолкнуть Запад. Военкор уверен, что эта стратегия приведет к успеху. "И если мы будем работать в этом направлении, Запад потеряет к этой войне интерес. И все задачи по Украине будут достигнуты", — подчеркнул Линин.Комментируя заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, эксперт полностью согласился с его позицией. "Абсолютно с ним согласен. Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.
Лишение Запада возможности зарабатывать на войне путем уничтожения украинской логистики заставит его потерять интерес к конфликту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения "Народного фронта" в Ивановской области Евгений Линин
"Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — заявил Линин. Он раскрыл механизм, который может оттолкнуть Запад.
"Если мы лишим их возможность зарабатывать деньги на этой войне, Запад вмешиваться не будет. У них есть экономические соображения, зачем эту войну поддерживать. И уничтожение украинской логистики – это удар по западной экономике. Они передают оружие, оно не доезжает до передка, его эффективность стремится к нулю", — пояснил эксперт.
Военкор уверен, что эта стратегия приведет к успеху. "И если мы будем работать в этом направлении, Запад потеряет к этой войне интерес. И все задачи по Украине будут достигнуты", — подчеркнул Линин.
Комментируя заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, эксперт полностью согласился с его позицией. "Абсолютно с ним согласен. Мы должны использовать все ресурсы, которыми располагает наша армия, чтобы любое сопротивление Украины было подавлено, а любая западная помощь приносила Западу убытки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Линин: Если Россия продолжит выносить энергетику и железные дороги, ВСУ придется уходить за Днепр" на сайте Украина.ру.
Читайте также: Командир штурмового взвода: Противник уже действительно не готов стоять насмерть.
Лента новостейМолния