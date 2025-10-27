https://ukraina.ru/20251027/ukrainskie-boeviki-khotyat-ostavit-belgorod-bez-vody-1070745387.html

Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды

ВСУ нанесли ракетно-дроновые удары по плотине Белгородского водохранилища 25-го и 26-го октября — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О том, какие цели преследует украинское командование, нанося удары по дамбе Белгородского водохранилища, рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.

