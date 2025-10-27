Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды - 27.10.2025 Украина.ру
Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды
Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды
ВСУ нанесли ракетно-дроновые удары по плотине Белгородского водохранилища 25-го и 26-го октября — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
2025-10-27T15:25
2025-10-27T15:25
белгород
белгородская область
алексей самойлов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
вс рф
наступление вс рф
волчанск
харьков
харьковская область
О том, какие цели преследует украинское командование, нанося удары по дамбе Белгородского водохранилища, рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
белгород
белгородская область
волчанск
харьков
харьковская область
белгород, белгородская область, алексей самойлов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, вс рф, наступление вс рф, волчанск, харьков, харьковская область, сво
Белгород, Белгородская область, Алексей Самойлов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, наступление ВС РФ, Волчанск, Харьков, Харьковская область, СВО

Украинские боевики хотят оставить Белгород без воды

15:25 27.10.2025
 
ВСУ нанесли ракетно-дроновые удары по плотине Белгородского водохранилища 25-го и 26-го октября — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О том, какие цели преследует украинское командование, нанося удары по дамбе Белгородского водохранилища, рассказал руководитель аналитической службы движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
25 октября, 10:34
ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилищаКиев нанёс ракетный удар по дамбе Белгородского водохранилища. Об этом 25 октября сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны"
БелгородБелгородская областьАлексей СамойловВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВС РФнаступление ВС РФВолчанскХарьковХарьковская областьСВО
 
