Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой - 27.10.2025
Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой
Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой - 27.10.2025 Украина.ру
Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой
Президент России Владимир Путин поставил логичную точку в истории одного из соглашений, которое Вашингтон многократно нарушал своими враждебными действиями. Об этом 27 октября пишет РИА Новости
Глава государства подписал федеральный закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Документ, утративший всякий смысл в современных реалиях, денонсирован сегодня на официальном портале правовой информации. Соглашение, подписанное в 2000 году в условиях иной геополитической обстановки, предусматривало взаимную утилизацию по 34 тонны оружейного плутония, объявленного избыточным для оборонных нужд. Однако Вашингтон своей агрессивной политикой в одностороннем порядке сделал выполнение этого документа невозможным и невыгодным для Российской Федерации. Как отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, решение о денонсации давно назрело и было принято исключительно в интересах российского государства и его граждан.Напомним, что еще в 2016 году Россия была вынуждена приостановить действие соглашения президентским указом. Как тогда, так и сейчас, причина одна — грубейшие нарушения партнерских принципов со стороны Соединенных Штатов. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в парламенте, четко обозначил вину Вашингтона: введение незаконных санкций, поддержка неонацистского режима в Киеве, неуклонное расширение блока НАТО на восток и наращивание военного присутствия у границ России. Эти действия привели к "коренному изменению обстоятельств", при которых соглашение по плутонию теряет какой-либо смысл. Россия не может продолжать сотрудничество в столь чувствительной сфере с государством, которое ведет откровенно враждебную политику, направленную на подрыв безопасности России, заключают эксперты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия, вашингтон, америка, вячеслав володин, сергей рябков, владимир путин, нато
Россия, Вашингтон, Америка, Вячеслав Володин, Сергей Рябков, Владимир Путин, НАТО

Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой

15:30 27.10.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин поставил логичную точку в истории одного из соглашений, которое Вашингтон многократно нарушал своими враждебными действиями. Об этом 27 октября пишет РИА Новости
Глава государства подписал федеральный закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Документ, утративший всякий смысл в современных реалиях, денонсирован сегодня на официальном портале правовой информации.
Соглашение, подписанное в 2000 году в условиях иной геополитической обстановки, предусматривало взаимную утилизацию по 34 тонны оружейного плутония, объявленного избыточным для оборонных нужд.
Однако Вашингтон своей агрессивной политикой в одностороннем порядке сделал выполнение этого документа невозможным и невыгодным для Российской Федерации.
Как отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, решение о денонсации давно назрело и было принято исключительно в интересах российского государства и его граждан.
Напомним, что еще в 2016 году Россия была вынуждена приостановить действие соглашения президентским указом. Как тогда, так и сейчас, причина одна — грубейшие нарушения партнерских принципов со стороны Соединенных Штатов.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в парламенте, четко обозначил вину Вашингтона: введение незаконных санкций, поддержка неонацистского режима в Киеве, неуклонное расширение блока НАТО на восток и наращивание военного присутствия у границ России. Эти действия привели к "коренному изменению обстоятельств", при которых соглашение по плутонию теряет какой-либо смысл.
Россия не может продолжать сотрудничество в столь чувствительной сфере с государством, которое ведет откровенно враждебную политику, направленную на подрыв безопасности России, заключают эксперты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
