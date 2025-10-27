https://ukraina.ru/20251027/konets-yadernoy-sdelke-putin-razorval-soglashenie-s-amerikoy-1070744583.html

Конец ядерной сделке: Путин разорвал соглашение с Америкой

Президент России Владимир Путин поставил логичную точку в истории одного из соглашений, которое Вашингтон многократно нарушал своими враждебными действиями. Об этом 27 октября пишет РИА Новости

Глава государства подписал федеральный закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония. Документ, утративший всякий смысл в современных реалиях, денонсирован сегодня на официальном портале правовой информации. Соглашение, подписанное в 2000 году в условиях иной геополитической обстановки, предусматривало взаимную утилизацию по 34 тонны оружейного плутония, объявленного избыточным для оборонных нужд. Однако Вашингтон своей агрессивной политикой в одностороннем порядке сделал выполнение этого документа невозможным и невыгодным для Российской Федерации. Как отметил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, решение о денонсации давно назрело и было принято исключительно в интересах российского государства и его граждан.Напомним, что еще в 2016 году Россия была вынуждена приостановить действие соглашения президентским указом. Как тогда, так и сейчас, причина одна — грубейшие нарушения партнерских принципов со стороны Соединенных Штатов. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в парламенте, четко обозначил вину Вашингтона: введение незаконных санкций, поддержка неонацистского режима в Киеве, неуклонное расширение блока НАТО на восток и наращивание военного присутствия у границ России. Эти действия привели к "коренному изменению обстоятельств", при которых соглашение по плутонию теряет какой-либо смысл. Россия не может продолжать сотрудничество в столь чувствительной сфере с государством, которое ведет откровенно враждебную политику, направленную на подрыв безопасности России, заключают эксперты.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

