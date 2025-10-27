Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин - 27.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251027/pochemu-boevikam-vsu-uzhe-pozdno-pytatsya-uderzhat-kherson-i-chto-mozhet-ostanovit-novuyu-voynu--linin-1070735825.html
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин - 27.10.2025 Украина.ру
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по... Украина.ру, 27.10.2025
2025-10-27T13:06
2025-10-27T13:06
россия
херсон
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
народный фронт
видео
новости
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070735305_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_484fdda740d9a4b56d2c08181cedd4d4.jpg
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по освобождению Херсона, оценил возможности ВСУ на данном этапе и рассказал, как действовать России в ответ на санкции Запада и отмену саммита в Будапеште: 00:58 – Об освобождении Херсона и противодействии дронам ВСУ;06:50 – Чем может пожертвовать Украина ради того, чтобы не дать ВС России освободить Херсон уже полностью; 08:00 – О проблемах в ВСУ и сильных сторонах армии России; 09:52 – Почему ВС России стали активно уничтожать логистику ВСУ и за счёт чего Украина всё ещё держится; 14:10 – О действиях России в ответ на санкции от Трампа и на отмену саммита в Будапеште; 16:42 – Как может действовать Запад, чтобы навредить России и какие регионы в зоне особого риска; 18:20 – Как улучшить охрану стратегических объектов России и какова в этом роль резервистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
херсон
украина
херсонская область
херсонское направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070735305_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_5c95e08e8de35f61d30c664bdee7c4a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, херсон, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, народный фронт, видео, новости, сво, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, всу, разгром всу, потери всу, херсонская область, херсонское направление, новые регионы, пво, бпла, трамп и путин, трамп и украина, встреча путина и трампа, переговоры по украине 2025, антироссийские санкции, эксперты, видео
Россия, Херсон, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Народный фронт, Видео, Новости, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, ВСУ, разгром ВСУ, потери ВСУ, Херсонская область, Херсонское направление, Новые регионы, ПВО, БПЛА, Трамп и Путин, Трамп и Украина, встреча Путина и Трампа, переговоры по Украине 2025, антироссийские санкции, эксперты

Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин

13:06 27.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по освобождению Херсона, оценил возможности ВСУ на данном этапе и рассказал, как действовать России в ответ на санкции Запада и отмену саммита в Будапеште:
00:58 – Об освобождении Херсона и противодействии дронам ВСУ;
06:50 – Чем может пожертвовать Украина ради того, чтобы не дать ВС России освободить Херсон уже полностью;
08:00 – О проблемах в ВСУ и сильных сторонах армии России;
09:52 – Почему ВС России стали активно уничтожать логистику ВСУ и за счёт чего Украина всё ещё держится;
14:10 – О действиях России в ответ на санкции от Трампа и на отмену саммита в Будапеште;
16:42 – Как может действовать Запад, чтобы навредить России и какие регионы в зоне особого риска;
18:20 – Как улучшить охрану стратегических объектов России и какова в этом роль резервистов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияХерсонУкраинаДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руНародный фронтВидеоНовостиСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыВСУразгром ВСУпотери ВСУХерсонская областьХерсонское направлениеНовые регионыПВОБПЛАТрамп и ПутинТрамп и Украинавстреча Путина и Трампапереговоры по Украине 2025антироссийские санкцииэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:46Премьер Польши заявил о праве Киева атаковать российские объекты в Европе
13:45"Сданы в пехоту": украинские пилоты F-16 гибнут в окопах и раскрывают секреты россиянам
13:42Ситуация в Покровске становится критической, туда отправили спецназовцев ГУР --утверждает украинский пропагандист Цаплиенко
13:41В Покровске брошенных ВСУшников призвали остаться живыми свидетелями преступлений их командиров
13:33Украина и ЕС в течение 7-10 дней подготовят план прекращения огня, но Путин вряд ли его примет, — Зеленский, кажется, начинает что-то понимать
13:32Дружковское направление: ВСУ контратакуют
13:25Стокгольмский синдром. В Швеции не унимаются с истребителями для Украины
13:15Украина как приговор: The Economist признаёт несостоятельность военной доктрины НАТО
13:13Отношения РФ и США находятся на минимальном уровне - Песков
13:06Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
13:00Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск. Хроника событий на 13:00 27 октября
12:59Краснолиманское направление: ВС РФ ведут зачистки
12:48Трамп прокомментировал испытание российской ракеты
12:43Российские войска освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку - МО РФ
12:37ЕК может предложить странам ЕС взять в долг ради помощи Украине
12:26Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики
12:15Купянский котёл: завершается крах ВСУ
12:06Трамп рассказал о конфликте, который он намерен урегулировать следующим
12:00Россия благодарна КНДР, ВС РФ продвинулись между Красным Лиманом и Ямполем. Главное к 12:00
11:37Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО
Лента новостейМолния