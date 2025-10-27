https://ukraina.ru/20251027/pochemu-boevikam-vsu-uzhe-pozdno-pytatsya-uderzhat-kherson-i-chto-mozhet-ostanovit-novuyu-voynu--linin-1070735825.html
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин - 27.10.2025 Украина.ру
Почему боевикам ВСУ уже поздно пытаться удержать Херсон и что может остановить новую войну — Линин
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по...
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по освобождению Херсона, оценил возможности ВСУ на данном этапе и рассказал, как действовать России в ответ на санкции Запада и отмену саммита в Будапеште: 00:58 – Об освобождении Херсона и противодействии дронам ВСУ;06:50 – Чем может пожертвовать Украина ради того, чтобы не дать ВС России освободить Херсон уже полностью; 08:00 – О проблемах в ВСУ и сильных сторонах армии России; 09:52 – Почему ВС России стали активно уничтожать логистику ВСУ и за счёт чего Украина всё ещё держится; 14:10 – О действиях России в ответ на санкции от Трампа и на отмену саммита в Будапеште; 16:42 – Как может действовать Запад, чтобы навредить России и какие регионы в зоне особого риска; 18:20 – Как улучшить охрану стратегических объектов России и какова в этом роль резервистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Военный корреспондент, участник СВО, руководитель отделения Народного фронта в Ивановской области Евгений Линин в эфире Украина.ру проанализировал операцию по освобождению Херсона, оценил возможности ВСУ на данном этапе и рассказал, как действовать России в ответ на санкции Запада и отмену саммита в Будапеште:
00:58 – Об освобождении Херсона и противодействии дронам ВСУ;
06:50 – Чем может пожертвовать Украина ради того, чтобы не дать ВС России освободить Херсон уже полностью;
08:00 – О проблемах в ВСУ и сильных сторонах армии России;
09:52 – Почему ВС России стали активно уничтожать логистику ВСУ и за счёт чего Украина всё ещё держится;
14:10 – О действиях России в ответ на санкции от Трампа и на отмену саммита в Будапеште;
16:42 – Как может действовать Запад, чтобы навредить России и какие регионы в зоне особого риска;
18:20 – Как улучшить охрану стратегических объектов России и какова в этом роль резервистов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.