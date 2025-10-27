https://ukraina.ru/20251027/genprokuratura-rossii-priznala-nezhelatelnymi-organizatsii-osnovannye-v-kieve-1070746511.html

Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве

Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве - 27.10.2025

Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве

Основанные в Киеве организации Ideas for Change и Truth Hounds объявлены нежелательными. Об этом 27 октября сообщила Генпрокуратура РФ.

Нежелательной на территории России признана деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 г. и в 2014 г., соответственно."Ideas for Change размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения для Киева", - рассказали в Генпрокуратуре России.Там также отметили, что "одной из ключевых задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции".Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию. Они призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с Российской Федерацией.Кроме того, Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку. Партнерами Truth Hounds являются National Endowment for Democracy, Justice for Journalists Foundation и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.Больше новостей дня представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

