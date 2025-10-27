Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве - 27.10.2025 Украина.ру
Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве
Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве - 27.10.2025 Украина.ру
Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве
Основанные в Киеве организации Ideas for Change и Truth Hounds объявлены нежелательными. Об этом 27 октября сообщила Генпрокуратура РФ.
2025-10-27T15:52
2025-10-27T16:01
Нежелательной на территории России признана деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 г. и в 2014 г., соответственно."Ideas for Change размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения для Киева", - рассказали в Генпрокуратуре России.Там также отметили, что "одной из ключевых задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции".Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию. Они призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с Российской Федерацией.Кроме того, Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку. Партнерами Truth Hounds являются National Endowment for Democracy, Justice for Journalists Foundation и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.Больше новостей дня представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, россия, киев, донецкая народная республика, генпрокуратура, украина, ес, украина.ру, иноагент, фейк, дезинформация, русофобия, луганская народная республика, новые регионы, антироссийские санкции
Новости, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, генпрокуратура, Украина, ЕС, Украина.ру, иноагент, фейк, дезинформация, Русофобия, Луганская Народная Республика, Новые регионы, антироссийские санкции

Генпрокуратура России признала нежелательными организации, основанные в Киеве

15:52 27.10.2025 (обновлено: 16:01 27.10.2025)
 
Основанные в Киеве организации Ideas for Change и Truth Hounds объявлены нежелательными. Об этом 27 октября сообщила Генпрокуратура РФ.
Нежелательной на территории России признана деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Обе расположены в Киеве и основаны в 2015 г. и в 2014 г., соответственно.
"Ideas for Change размещает публикации, осуждающие специальную военную операцию, призывает не признавать результаты референдумов о принятии ДНР и ЛНР в состав России, а также увеличивать поставки вооружения для Киева", - рассказали в Генпрокуратуре России.
Там также отметили, что "одной из ключевых задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе специальной военной операции".
Обе организации выступают за усиление санкционного давления на Россию. Они призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с Российской Федерацией.
Кроме того, Ideas for Change и Truth Hounds активно сотрудничают с различными европейскими объединениями, продвигающими антироссийскую повестку. Партнерами Truth Hounds являются National Endowment for Democracy, Justice for Journalists Foundation и другие организации, деятельность которых уже признана в России нежелательной.
Больше новостей дня представлено в обзоре Две войны: ЕС платит за российский газ, Украина теряет Красноармейск и солдат. Главное к 13:00 27 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликагенпрокуратураУкраинаЕСУкраина.руиноагентфейкдезинформацияРусофобияЛуганская Народная РеспубликаНовые регионыантироссийские санкции
 
