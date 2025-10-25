https://ukraina.ru/20251025/za-khersonom-net-oborony-voennyy-ekspert-raskryl-pochemu-eto-napravlenie-yavlyaetsya-uyazvimym-dlya-vsu-1070578327.html
"За Херсоном нет обороны": военный эксперт раскрыл, почему это направление является уязвимым для ВСУ
Российское командование создает давление на нескольких направлениях фронта, чтобы растянуть оборону ВСУ и найти слабые места для прорыва. Херсонское направление является критически уязвимым для Украины. Об этом начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-10-25T06:00
Отвечая на вопрос о возможной угрозе переброски резервов ВСУ под Херсон, Живов усомнился в их наличии. "А есть ли у Украины силы, которые надо перебрасывать? Мы все-таки сразу на нескольких направлениях оказываем жесткое давление", — заявил эксперт.Военный эксперт подробно объяснил российскую стратегию. "Во-первых, противник и так тратит силы для удержания Купянска и Покровска (Красноармейск. — Ред.). Во-вторых, мы фактически начали наступать на Орехов. И тут еще Херсон. Мы стараемся растянуть оборону врага и ищем возможность продвинуться там, где у противника не хватит сил", — пояснил Живов.Особую проблему для ВСУ представляет Херсонское направление, где практически отсутствуют укрепления. "Кстати, за Херсоном у ВСУ никаких оборонительных линий нет. За исключением окопов на границе с Николаевской областью, которые мы в 2022 году сами накопали", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Живов: Россия возвращает себе Херсон, потому что ВСУ увязли под Купянском, Покровском и Ореховом" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Александра Ионова: Наступление на Запорожье и Херсон дает РФ поле для маневра, в том числе в переговорах.
