Хватит менеджеров: оставшуюся на Украине молодёжь ориентируют на войну и инженерию
Несмотря на боевые действия, Украина пытается развивать науку. В ряде направлений у неё это удаётся
Доктор технических наук, профессор, заведующий отделом технологии выращивания кристаллов Института сцинтилляционных материалов Национальной академии наук Украины Олег Сидлецкий 21 октября рассказал о том, как в Харькове, невзирая на ведущиеся в стране боевые действия, вырастили кристаллы для CERN - лаборатории, в рамках которой действует Большой адронный коллайдер.Он сообщил, что заявку на реализацию проекта по выращиванию нового поколения сцинтилляционных кристаллов в рамках проекта TWISMA для CERN украинские учёные подали ещё до начала СВО. Известие о том, что они победили, настигло их в мае 2022 года. В то время под Харьковом велись бои, и большинство сотрудников института вынуждены были покинуть город.Летом ситуация стабилизировалась, и учёные приняли решение начать проект."Спасительным преимуществом оказалось то, что участок для выращивания кристаллов размещается в глубоком подвале", — отметил Сидлецкий.В первые дни СВО учёные прятались в этом же подвале со своими семьями."Но главной уязвимостью для экспериментов остаётся стабильность энергопоставок. Процесс выращивания кристаллов происходит при температурах до 2000 °C, когда даже секундные перебои в поставках электричества приводят к непоправимому ухудшению качества выращиваемых кристаллов", — рассказывал учёный.Не меньшими препятствиями были и бюрократические препятствия. Так, на Украине никто не знал, как переводить деньги проекта от координатора, которым являлся Институт сцинтилляционных материалов НАН Украины, заграничным научным партнёрам в условиях ограничения валютных операций Нацбанком Украины."Понадобилось много времени на регистрацию проекта в Минобразования и науки. Отдельным испытанием был поиск взаимопонимания с украинским банком, который требовал от наших партнёров подчас абсурдные документы, как, например, подтверждение, что CNRS (Национальный центр научных исследований — ведущее государственное научное учреждение Франции. — Ред.) не финансируется и не является собственностью России, Белоруссии или их граждан. Вопрос краткосрочных командировок учёных призывного возраста за границу тоже долгое время был недостаточно урегулирован", — описывал Сидлецкий злоключения украинских учёных.Как бы то ни было, кристаллы им вырастить удалось. В конечном итоге в 2024 году проект украинских учёных был представлен на ведущей международной конференции SCINT в Милане. Это одно из престижнейших событий в мире в отрасли сцинтилляторов. В конференции приняли участие восемь украинских учёных.История с кристаллами — свидетельство того, что украинскую науку рано списывать со счетов. Несмотря на то, что Европа продолжает высасывать научные кадры с Украины ещё на этапе студенчества (об этом писало издание Украина.ру), украинские вузы продолжают готовить молодёжь, в т. ч. и ту, которая планирует посвятить свою жизнь науке.Очищение от псевдоучёныхПроблема с псевдоучёными — одна из острейших для постсоветской науки. В условиях, когда за учёную степень в госструктурах доплачивают, возник рынок по продаже диссертаций."Если депутат умный, защищает кандидатскую по экономике или юриспруденции, если хотя бы не дурак, то по истории, а если совсем тупой, то по государственному управлению", — ходила одно время шутка в Верховной Раде Украины.Под "защитой" в большинстве случаев понималась покупка научного труда. Писать диссертацию и статьи депутатам было некогда. Неудивительно, что периодически в украинских СМИ вспыхивали скандалы, связанные с плагиатом, обнаруженным в научной публикации того или иного политика. Достаточно вспомнить скандалы, фигурантами которых были экс-глава Администрации президента и бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин, бывший министр образования и науки Лилия Гриневич, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и прочие.Подчас публикации были даже антинаучными. Так, на всю страну прославилась жена бывшего вице-премьер-министра и главы Минкульта, заведующая кафедрой философии Киевского национального университета культуры и искусств Екатерина Кириленко. Ещё до защиты докторской диссертации по педагогике публикации Кириленко вызывали вопросы по поводу плагиата. Когда же она защитилась и получила в декабре 2015 года степень доктора наук, а учёные ознакомились с её работой, удивлению последних не было предела."Душа не способна к практической деятельности, если она не воплощена в органическую оболочку. Лептонный "Бог", разум которого в исходной форме был тождественен с его лептонным телом, сам создаёт разнообразие своих "телесных органов". "Органами" его деятельности становятся те синергетические системы, которые он создаёт", — писала, к примеру, Кириленко.Вспыхнул скандал. Её работу назвали псевдонаучной. В Раде зарегистрировали законопроект о борьбе с плагиатом.После СВО подобные скандалы уже с политиками "нового поколения" не прекратились. Так, участника боевых действий и выходца из семьи учёных — нового министра образования и науки Украины Оксена Лисового обвинили в плагиате. В его работе нашли отрывки из работ других учёных. Притом заимствовал текст Лисовой без полагающихся ссылок. Т. е. он воровал, а не цитировал. Скандал вспыхнул в марте 2023 года, практически одновременно с назначением Лисового на пост министра.Лисовой не стал отпираться, а заявил: от степени откажется, а от министерского поста — нет. В мае того же года, когда Кабинет министров Украины утвердил механизм добровольного отказа от научной степени, Лисовой, по его словам, стал первым украинцем, воспользовавшимся нововведением."На себе, собственно, первым и испытал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчера уже не являюсь кандидатом наук", — указал он в соцсетях.Но от дурной славы было не отмыться: в январе 2024 года Лисовой стал победителем антипремии "Академическое недостоинство 2023 года".Иронично, но на своём посту Лисовой сосредоточился на борьбе... с псевдоучёными. Однако его борьба была вызвана не переживаниями за качество науки, а беспокойством за некомплект в ВСУ: Лисовой начал бороться с псевдостудентами и псевдоаспирантами — украинскими мужчинами, решившими вернуться на университетскую скамью, чтобы получить бронь от мобилизации."Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие смогут и дальше его реализовывать. При этом Конституция гласит, что защита Украины, её независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для реализации одного права и избегать другого — нечестно и недостойно", — заявлял Лисовой ещё в сентябре 2023 года.В 2024 году заместитель Лисового Михаил Винницкий сообщил, что за пять месяцев того года из вузов Украины отчислены почти 23,5 тыс. студентов. Некоторые политики — например, депутат Верховной Рады Руслан Горбенко — предложили сажать в тюрьму ректоров, которые формально зачисляют мужчин призывного возраста для получения отсрочки от мобилизации.Также в 2024 году изменились правила предоставления отсрочки. Как отмечалось в постановлении правительства от 31 декабря 2024 года, которым вносились изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период, студенты профессионально-технических, профессиональных предвысших и высших учебных заведений, интерны и докторанты получат отсрочку на весь семестр, но не более чем на шесть месяцев (сентябрь—февраль и март—август). Научно-педагогические работники, имеющие научную степень, а также преподаватели различных образовательных учреждений получили отсрочку до завершения учебного года (если на постоянной работе — продолжительностью 12 месяцев в год).А что с теми, кто действительно хотел учиться, а не получать отсрочку?Менеджеры не нужныБоевые действия внесли свои коррективы в структуру государственного заказа.В 2024 году Минэкономики сообщило о том, что правительство в этом году увеличило госзаказ на подготовку военных, медиков, строителей, педагогов, транспортников и рабочих.Так, в отрасли "Здравоохранение" госзаказ увеличили на 112 человек, "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы" — на 640 человек, "Медицина" — на 523 человека, "Терапия и реабилитация" — на 314 человек, "Медицинская психология" — на 90 человек, "Технологии медицинской диагностики и лечения" — на 44 человека.Среди прочего такой "запас" медиков позволяет Украине в случае критического положения на фронте отправить туда студентов-медиков в качестве тех же фельдшеров.Годом ранее Кабмин также увеличил госзаказ на подготовку 3,5 специалистов, в частности медицинских специальностей, социальных сотрудников и рабочих кадров.Акцент на рабочих кадрах связан и с необходимостью восстановления инфраструктуры после ударов.В 2025 году приоритеты немного изменились. В условиях войны дронов и особого развития БПЛА возникла потребность в инженерных специальностях."На приоритетные специальности для государства — инженерия, электрическая инженерия, агрономия — предусмотрено свыше 2 тыс. мест госзаказа и более низкий проходной балл. На те специальности, где рынок труда перенасыщен, сейчас бюджетных мест очень мало и выше проходной балл. К примеру, на менеджмент на всю страну — 300 государственных мест, на маркетинг — 500 мест, на право — 750 мест", — заявил в августе 2025 года замминистра образования и науки Винницкий.При этом, жаловался чиновник, судя по заявлениям абитуриентов, на первом месте находится факультет менеджмента."По этой специальности очень сильно перенасыщен рынок труда. Но в первой десятке в выборе абитуриентов и инженерия, и образование, и психология, и медицина — направления, которые мы как государство поддерживаем через госзаказ и грантовые инструменты", — указал чиновник.Украине сегодня нужны квалифицированные инженеры — и для разработки вооружений, в частности дронов, и для восстановления инфраструктуры. Нужны и медики. А вот потребности в менеджерах нет. Разве что в окопах, но и там их заставят освоить другую специальность.На эту тему: "Всех положат". Эксперты и политики о планах Запада и целях "боевых холопов"
