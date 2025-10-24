Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре - 24.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251024/yaponiya-predlozhila-rossii-vozobnovit-peregovory-o-mirnom-dogovore-1070641291.html
Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре
Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре - 24.10.2025 Украина.ру
Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила о готовности Токио к диалогу с Москвой для урегулирования многолетнего территориального спора и заключения мирного договора. Об этом 24 октября передает агентство NHK
2025-10-24T19:50
2025-10-24T19:50
новости
япония
россия
токио
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_0:283:3076:2013_1920x0_80_0_0_627029f57cdba4b1cc545bf7a274bcd0.jpg
Россия и Япония остаются в состоянии "военного положения" уже более 80 лет – с момента окончания Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания мирного договора остается территориальный спор вокруг южной части российских Курильских островов, которые Япония называет своими "северными территориями".Официальная позиция России состоит в том, что все Курильские острова являются неотъемлемой частью страны в соответствии с Крымским соглашением трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года, Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года, и Сан-Францисским мирным договором от 8 сентября 1951 года. Москва не признаёт самого наличия территориального спора с Токио.Между тем, в Кремле позитивно оценили заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о готовности к подписанию мирного договора с Россией. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
япония
россия
токио
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101798/06/1017980669_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f327106ec9ea0b3be9e9a669ecf12dee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, япония, россия, токио, дмитрий песков
Новости, Япония, Россия, Токио, Дмитрий Песков

Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре

19:50 24.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила о готовности Токио к диалогу с Москвой для урегулирования многолетнего территориального спора и заключения мирного договора. Об этом 24 октября передает агентство NHK
Россия и Япония остаются в состоянии "военного положения" уже более 80 лет – с момента окончания Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания мирного договора остается территориальный спор вокруг южной части российских Курильских островов, которые Япония называет своими "северными территориями".
Официальная позиция России состоит в том, что все Курильские острова являются неотъемлемой частью страны в соответствии с Крымским соглашением трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года, Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года, и Сан-Францисским мирным договором от 8 сентября 1951 года. Москва не признаёт самого наличия территориального спора с Токио.
Между тем, в Кремле позитивно оценили заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о готовности к подписанию мирного договора с Россией. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЯпонияРоссияТокиоДмитрий Песков
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Покровск на грани падения: российские войска усиливают наступление
20:00ТЦК в законе. Как криминальный авторитет стал "могилизатором"
19:50Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре
19:40Спецпредставитель Путина уже в США: первые заявления
19:31Словакия не станет воровать российские активы и не даст этого сделать другим
19:10Украинские пикарески. Абсурдные вести Незалежной
19:09"Мы сразу разоримся": эксперт объяснил, почему Украине невыгодно сбивать российские авиабомбы
18:52Украинский заградотряд уничтожил подразделение ВСУ под Купянском: подробности инцидента
18:50Котёл под Лиманом и дипломатический кризис: главные события к этому часу
18:42ВСУ отступают из Красноармейска после прорыва ВС РФ внутри города и на флангах — "ANNA NEWS"
18:40Германия выясняет у США детали санкций против "Роснефти"
18:37"Договорнячок", сиречь – "сделка"
18:27Американская парадигма: "нацистская жилка" несостоявшегося спецпрокурора
18:20Порошенко* со скандалом выселили из офиса в центре Киева
18:10Паспорт со слезами на глазах: Бертолази о том, как жители Донбасса получали российское гражданство
18:00Тяжелые бои в Ямполе, разгром переправ ВСУ: про ситуацию в районе Северска сообщает "Дневник десантника"
18:00Сюрприз от Германии, теракт против ТЦК и освобождение Лимана и "сказочная бусификация". Итоги 24 октября
17:40Просто "упал на пол": украинская журналистка рассказала про странную смерть мобилизованного в ТЦК
17:30Фронтовые новости: что происходит на Сумском и Северском направлениях
17:23Самуэль Трапп: Стоит задуматься над санкциями для Украины, и тогда будет мир
Лента новостейМолния