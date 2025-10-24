Япония предложила России возобновить переговоры о мирном договоре
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила о готовности Токио к диалогу с Москвой для урегулирования многолетнего территориального спора и заключения мирного договора. Об этом 24 октября передает агентство NHK
Россия и Япония остаются в состоянии "военного положения" уже более 80 лет – с момента окончания Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания мирного договора остается территориальный спор вокруг южной части российских Курильских островов, которые Япония называет своими "северными территориями".
Официальная позиция России состоит в том, что все Курильские острова являются неотъемлемой частью страны в соответствии с Крымским соглашением трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 1945 года, Потсдамской декларацией от 26 июля 1945 года, и Сан-Францисским мирным договором от 8 сентября 1951 года. Москва не признаёт самого наличия территориального спора с Токио.
Между тем, в Кремле позитивно оценили заявление нового премьер-министра Японии Санаэ Такаичи о готовности к подписанию мирного договора с Россией. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
