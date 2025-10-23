https://ukraina.ru/20251023/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-23-oktyabrya--1070534670.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на данный момент подразделения ВС РФ продвигаются вперед по всей линии фронта, особенно заметное продвижение зафиксировано в городской застройке Красноармейска (Покровска) и на Краснолиманском направлении.
