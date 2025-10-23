Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 23 октября

"Умная бомба" долетела до Лозовой: полковник Алехин о тревожном сигнале для ВСУ Применение высокоточной УМПБ-5Р по Лозовой демонстрирует возросшие возможности РФ по поражению глубоких тыловых объектов противника. Удар был нанесен по ключевому железнодорожному узлу снабжения ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин