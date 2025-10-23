https://ukraina.ru/20251023/nachmed-golubka-shtorm-z-byli-nastoyaschimi-patriotami-oni-riskovali-zhiznyu-za-rodinu-ne-zadumyvayas-1070570515.html

Начмед "Голубка": "Шторм Z" были настоящими патриотами, они рисковали жизнью за Родину не задумываясь

Начальник медицинской службы Центра специального назначения "Барс-Сармат" (позывной "Голубка") рассказала интернет-изданию Украина.ру, в чем заключается патриотизм бойцов из "Шторма Z" и о том, как она пришла на СВО

— Голубка, откуда у вас такой позывной? У Боярского, помню, была песня "Ланфрен-Ланфра", где упоминается некая "голубка". Это оттуда?— Нет. С 14-го года, работая на "Скорой помощи" в Макеевке и видя, какая ситуация на Донбассе… В общем, у меня тогда была приёмная семья, я вывезла детей в Ростовскую область, в населённый пункт Самбек (под Таганрогом). Это моя вторая родина.Двое-трое суток отработаешь в Макеевке, возвращаешься потом назад, к своей семье.На вызовах мы видели, как тяжело людям, особенно пожилым, было в то время. Когда ты приезжаешь на вызов и говоришь такому человеку: вы таблеточки должны принимать каждый день, а они в ответ: какие там таблеточки, я уже хлеба неделю не видела. Тогда я в соцсетях кинула информацию: люди, россияне, кто может помочь, окажите помощь!Первым откликнулся город Крымск, Краснодарский край. Там была волонтёр Лариса Гавагина. Она отозвалась первой. Я на своей машине с моим сыном неоднократно ездила к ней. Нас загружали продуктами, а мы отвозили их в Донбасс. В общем, где-то Ростов помогал, где-то Таганрог, где-то Крымск. Два раза в неделю я туда ездила на машине. То я за рулём, то сын. Лариса Гавагина меня тогда и окрестила "Голубкой", потому что я летала как голубка туда-сюда. Благодаря Ларисе за мной и закрепился такой позывной.— Когда вы стали служить медиком в зоне СВО?— В 2014 году в Макеевке мы создали волонтёрское движение "Спасём людей Донбасса". К нему присоединились все те, кто тогда хотел помогать Донбассу. Помогали как местные, так и представители всей большой России, в том числе и Ханты-Мансийский автономный округ.С 2022 года, работая на "Скорой помощи", уже зная очень многих бойцов, горела желанием оказать им помощь. Как говорит мой главный врач Шамиль Владимирович Утюшев: ничего эту женщину не остановит, она всё равно будет там. Официально я на службе с июня 2023 года. Меня взяли начмедом в один из батальонов на Херсонском направлении.В нашем подразделении служили и бойцы "Шторм Z". Это бывшие заключённые, которые по собственному желанию пришли на защиту Родины. Казалось бы, люди отсидели в тюрьме, наверное, должны быть обижены на эту власть, но они настолько были патриотичны, что пошли на СВО. У нас служили парни, которых в своё время посадили либо за незаконный оборот наркотиков, либо за разбой.Они выполняли тяжёлые задачи, но возвращались живыми. В это время мы были в Алёшках, выполняли задачи на островах на Днепре. У нас служил мальчишка, позывной "Орк". Он из Приморского края. Сел за наркотики. Хороший мальчишка, очень ответственный. Несколько раз выполнял такие задачи и в таких местах, откуда, как говорил наш командир с позывным "Мексиканец", обычный человек просто бы не вернулся. К сожалению, мальчишка погиб.Надо отдать должное "Мексиканцу". Он всегда с пониманием относился к тем бойцам, которые идут выполнять задачу. Люди-то разные есть: кто-то боится, кто-то не хочет, кто-то пришёл отсидеться. Он спрашивал бойца: пойдёшь? "Шторм Z" всегда отвечали: пойду. У нас были такие ребята, которые всегда шли и всегда выполняли задачи. К сожалению, многих сейчас из них уже нет. Но это были люди, которые были преданы своей Родине.Был у нас очень долго паренёк с позывным "Бармалей", прекрасный хозяин, прекрасный боец. Служил у нас ещё с Луганского направления, выполнял очень ответственные задачи. Весёлый, активный, ответственный. За что срок получил, не знаю. Был ещё мальчишка с позывным "Купай". Его осудили за разбой — пытался вернуть свои деньги, но что-то там не сложилось. Погиб…— Какой основной характер ранений у бойцов на СВО?— По-разному было. Например, в Бахмуте случалось, к нам привозили ребят с небольшими ранениями, а они уже плачут и стонут. А другие ребята приезжают все в осколках, в ранениях, даже ампутации были, а они терпят, молчат, не плачут, ведут себя достойно.Ранения бывают абсолютно разные, и переносят их люди абсолютно по-разному. К сожалению, бывали такие случаи, когда эвакуационные группы привозят нам раненого, а он в тяжёлом состоянии: заторможенный, зрачки могут не реагировать на свет, дыхание очень редкое, иногда практически отсутствует. Думаешь, что у него контузия, а ему просто вкололи обезболивающего столько, что превысили допустимую норму, так как один медик не передал другому, что уже уколол бойца.Был у нас случай, в том числе с "Бармалеем", когда в течение 20 минут ему укололи три промедола разные медики. Это большая доза, это передоз.— Успевали бойцов живыми доставлять с линии боевого соприкосновения в госпиталь?— В Часовом Яре были очень тяжёлые бои, поэтому ребят вывозили оттуда в определённые дни. Ни для кого не секрет, что днём вывозить нельзя, особенно сейчас, когда очень много "птичек" летает. Бывает такое, что несколько дней не можем забрать раненых.— А как же тогда сохранить жизнь?— Для этого обучаем медиков, которые с собой берут всё, что возможно. Главное, чтобы там был грамотный санинструктор, который может поставить тот же венфлон, переливать растворы для восстановления объёма циркулирующей крови, который правильно наложит жгут, который будет контролировать правильность наложения этого жгута, послабления жгута, который правильно даст обезбол, уколет антибиотик.У нас была такая ситуация, когда мы стояли на Луганском направлении. Нас туда только-только перекинули, буквально несколько дней. Вызывает командир и говорит: у нас паренёк на ЛБС раненый. Его два дня вывезти не могут. Он в ноги был ранен. Надо ехать.Однако поехать могут не все, а только шофёр, один медик и бойцы, которые отвезут продукты и боеприпасы. Естественно, я как начмед еду сама. У меня правило: я не могу посылать своих подчинённых туда, где не была сама.Когда мы приехали ночью туда, не зная местности, высадили буквально на ходу ребят, повыбрасывали из машины всё, что было. Ждали в определённом месте, пока мальчика к нам принесут. Но этой ночью его, увы, не вынесли, и мы возвратились в одно из подразделений в одном из близлежащих городков. Там ожидали целый день, нас приютило подразделение, которое там давно стоит. На следующую ночь мы возвращаемся опять забирать этого мальчишку и не можем найти поворот, куда нам надо было повернуть. Мы едем по прямой, ночь, темно, детектор пищит. Там такое место было, его военные называли, грубо говоря, "сиська".Это когда ты едешь, а с двух сторон враг, и ты едешь неизвестно куда. Я даже смеялась, говорила водителю, что ты, наверное, везёшь меня укропам сдать. Просто мы очень долго ехали. По рации ребята говорят: ну, где же вы, родненькие? Быстрее! А мы не можем найти этот поворот. Мы разворачивались, возвращались назад. Потом нашли, конечно, это место. Вывезли мальчишку. Он жив, всё нормально. Ноги сохранил, с ним сейчас всё хорошо.— А были такие случаи, когда вы были на волосок от смерти и вас спасли?— Может быть, есть смысл рассказать самый недавний. Мы ездили в городок N, организовывали стабилизационный пункт и работу там наших медиков. На обратном пути возвращались оттуда. В машине были командиры отделения эвакуации, я — начальник медицинской службы ЦСН "Барс-Сармат", и водитель. На обратном пути проехали так называемую красную опасную зону.Когда начинает работать детектор дронов, то мы включаем РЭБ. Обычно "птичка" падает. Всегда следим по сторонам.В тот день за рулём у нас был Ваня, позывной "Орёл". В какой-то момент он начинает резко тормозить, выворачивать машину, и мы влетаем в прямом смысле в посадку. Так сильно влетели, что передние колёса где-то в посадке. Когда начали выскакивать из машины, то просто некуда было выскакивать — там просто были деревья, кусты и крутая обочина, заросшая порослью.Когда мы влетели в посадку, слышно было, как сзади нас что-то громыхнуло. Оказалось, нам навстречу летел вражеский дрон. Ваня успел увильнуть и таким образом спас весь личный состав, спас нас, медиков, девочек, которые находились в машине. Да, машина пострадала: осколки, да и вообще такое впечатление было, что по машине кто-то пробежался. Машина пострадала, но осталась целой и на ходу, а мы все были живы.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с военным медиком За что женщинам дают Орден Мужества и какие чудеса случаются на фронте — военный медик "Умка"

