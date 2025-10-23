https://ukraina.ru/20251023/germaniya-v-shtopore-ekonomika-padaet-grazhdane-boyatsya-vykhodit-na-ulitsy-1070552593.html

Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы

Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы - 23.10.2025 Украина.ру

Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы

Социальный пессимизм и экономическая рецессия становятся новой реальностью для Германии. Данные ведущих исследовательских институтов и СМИ свидетельствуют о системном кризисе, который затрагивает как население, так и бизнес. Об этом 23 октября пишут авторы военно-аналитического центра Рыбарь

2025-10-23T13:37

2025-10-23T13:37

2025-10-23T13:37

германия

новости

ес

украина.ру

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/10/1068747175_0:0:1226:690_1920x0_80_0_0_8ffa221bed750e0b0550138b23c881ca.jpg

Согласно недавнему исследованию, проведённому по заказу швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, около 65% жителей крупных немецких городов открыто заявляют, что не чувствуют себя в безопасности. Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом, что указывает на серьёзную эрозию общественного доверия и социального спокойствия. Экономические показатели подтверждают тревожные тенденции. По данным Немецкого федерального банка (Bundesbank), ВВП страны снижается второй квартал подряд, что соответствует определению рецессии. Обороты в обрабатывающей промышленности за последний год упали примерно на 8%. Индекс деловой уверенности Ifo с начала 2024 года стабильно находится в пессимистичной зоне, а немецкая ассоциация производителей оборудования VDMA сообщает о падении новых заказов на 11% в годовом исчислении.Каждое третье промышленное предприятие сообщает о прямых убытках, связывая их с резким ростом цен на энергоносители и осложнением международной торговли. Ключевой проблемой, по мнению аналитиков, стала энергетическая политика. Резкий отказ от российских энергоносителей привёл к тому, что немецкая промышленность теперь платит за газ и электричество в среднем на 40% больше, чем её конкуренты из США и Азии. Это лишает Германию одного из её традиционных преимуществ – ценовой конкурентоспособности на мировых рынках. Власти ЕС и Германии объясняют текущий спад циклическими колебаниями и глобальными трендами. Однако масштабы и скорость экономической деградации заставляют многих экспертов искать причины глубже. Примечательно, что в официальных отчётах прямая связь между санкционной политикой и экономическими трудностями, как правило, не упоминается, хотя корреляция прослеживается весьма отчётливо. Складывается впечатление, что фундаментальные экономические законы, которые долгое время игнорировались в угоду геополитическим решениям, начали действовать, пишут аналитики центра Рыбарь. Результатом становится приближающее кризис давление на германские экономику и общество.О пагубных последствиях евроинтеграции Украины для европейских государств читайте в материале Польские профсоюзы требуют ввести эмбарго на импорт украинской сталиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251017/germaniya-zhelaet-konfiskovat-720-millionov-evro-iz-ukradennykh-aktivov-rossii-1070239564.html

германия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

германия, новости, ес, украина.ру, украина, сша