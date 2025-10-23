Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы - 23.10.2025 Украина.ру
Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы
Социальный пессимизм и экономическая рецессия становятся новой реальностью для Германии. Данные ведущих исследовательских институтов и СМИ свидетельствуют о системном кризисе, который затрагивает как население, так и бизнес. Об этом 23 октября пишут авторы военно-аналитического центра Рыбарь
Согласно недавнему исследованию, проведённому по заказу швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, около 65% жителей крупных немецких городов открыто заявляют, что не чувствуют себя в безопасности. Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом, что указывает на серьёзную эрозию общественного доверия и социального спокойствия. Экономические показатели подтверждают тревожные тенденции. По данным Немецкого федерального банка (Bundesbank), ВВП страны снижается второй квартал подряд, что соответствует определению рецессии. Обороты в обрабатывающей промышленности за последний год упали примерно на 8%. Индекс деловой уверенности Ifo с начала 2024 года стабильно находится в пессимистичной зоне, а немецкая ассоциация производителей оборудования VDMA сообщает о падении новых заказов на 11% в годовом исчислении.Каждое третье промышленное предприятие сообщает о прямых убытках, связывая их с резким ростом цен на энергоносители и осложнением международной торговли. Ключевой проблемой, по мнению аналитиков, стала энергетическая политика. Резкий отказ от российских энергоносителей привёл к тому, что немецкая промышленность теперь платит за газ и электричество в среднем на 40% больше, чем её конкуренты из США и Азии. Это лишает Германию одного из её традиционных преимуществ – ценовой конкурентоспособности на мировых рынках. Власти ЕС и Германии объясняют текущий спад циклическими колебаниями и глобальными трендами. Однако масштабы и скорость экономической деградации заставляют многих экспертов искать причины глубже. Примечательно, что в официальных отчётах прямая связь между санкционной политикой и экономическими трудностями, как правило, не упоминается, хотя корреляция прослеживается весьма отчётливо. Складывается впечатление, что фундаментальные экономические законы, которые долгое время игнорировались в угоду геополитическим решениям, начали действовать, пишут аналитики центра Рыбарь. Результатом становится приближающее кризис давление на германские экономику и общество.О пагубных последствиях евроинтеграции Украины для европейских государств читайте в материале Польские профсоюзы требуют ввести эмбарго на импорт украинской сталиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Германия в штопоре: экономика падает, граждане боятся выходить на улицы

© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкГермания выделила Киеву дополнительные 9 млрд евро
Социальный пессимизм и экономическая рецессия становятся новой реальностью для Германии. Данные ведущих исследовательских институтов и СМИ свидетельствуют о системном кризисе, который затрагивает как население, так и бизнес. Об этом 23 октября пишут авторы военно-аналитического центра Рыбарь
Согласно недавнему исследованию, проведённому по заказу швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, около 65% жителей крупных немецких городов открыто заявляют, что не чувствуют себя в безопасности. Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом, что указывает на серьёзную эрозию общественного доверия и социального спокойствия.
Экономические показатели подтверждают тревожные тенденции. По данным Немецкого федерального банка (Bundesbank), ВВП страны снижается второй квартал подряд, что соответствует определению рецессии. Обороты в обрабатывающей промышленности за последний год упали примерно на 8%. Индекс деловой уверенности Ifo с начала 2024 года стабильно находится в пессимистичной зоне, а немецкая ассоциация производителей оборудования VDMA сообщает о падении новых заказов на 11% в годовом исчислении.
Каждое третье промышленное предприятие сообщает о прямых убытках, связывая их с резким ростом цен на энергоносители и осложнением международной торговли.
Ключевой проблемой, по мнению аналитиков, стала энергетическая политика. Резкий отказ от российских энергоносителей привёл к тому, что немецкая промышленность теперь платит за газ и электричество в среднем на 40% больше, чем её конкуренты из США и Азии. Это лишает Германию одного из её традиционных преимуществ – ценовой конкурентоспособности на мировых рынках.
Власти ЕС и Германии объясняют текущий спад циклическими колебаниями и глобальными трендами. Однако масштабы и скорость экономической деградации заставляют многих экспертов искать причины глубже. Примечательно, что в официальных отчётах прямая связь между санкционной политикой и экономическими трудностями, как правило, не упоминается, хотя корреляция прослеживается весьма отчётливо.
Складывается впечатление, что фундаментальные экономические законы, которые долгое время игнорировались в угоду геополитическим решениям, начали действовать, пишут аналитики центра Рыбарь. Результатом становится приближающее кризис давление на германские экономику и общество.

О пагубных последствиях евроинтеграции Украины для европейских государств читайте в материале Польские профсоюзы требуют ввести эмбарго на импорт украинской стали
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
