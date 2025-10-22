"Укрепить Украину зимой": Норвегия выделила деньги на закупку газа - 22.10.2025 Украина.ру
"Укрепить Украину зимой": Норвегия выделила деньги на закупку газа
"Укрепить Украину зимой": Норвегия выделила деньги на закупку газа
Третий пакет энергетической помощи для Украины выделила Норвегия в 2025 году. Об этом 22 октября заявил Владимир Зеленский.
2025-10-22T16:31
2025-10-22T16:50
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060801852_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_a59cdc4a2935baee8223edb1a10880da.jpg
"Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, – почти 150 миллионов долларов для закупки газа зимой",- сообщил Зеленский.Он отметил чрезвычайную важность энергетической поддержки постсоветской республики и поблагодарил королевство и лично норвежского премьер-министра Йонаса Гару Стере."Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и иные шаги, которые могут укрепить Украину зимой", - рассказал Зеленский. Отдельно он обсудил с главой правительства Норвегии сотрудничество в производстве вооружений.В частности, политики обсудили производство дронов и ракет, расширение инициативы экстренной военной помощи для украинской армии PURL. "Скоординировали также позиции и встречи, которые пройдут на этой неделе в Европе. Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа – системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем", - поведал Зеленский. Автор издания Украина.ру Олег Хавич присмотрелся к европейской газоколонке в публикации Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октября
Украина.ру
"Укрепить Украину зимой": Норвегия выделила деньги на закупку газа

16:31 22.10.2025 (обновлено: 16:50 22.10.2025)
 
Третий пакет энергетической помощи для Украины выделила Норвегия в 2025 году. Об этом 22 октября заявил Владимир Зеленский.
"Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, – почти 150 миллионов долларов для закупки газа зимой",- сообщил Зеленский.
Он отметил чрезвычайную важность энергетической поддержки постсоветской республики и поблагодарил королевство и лично норвежского премьер-министра Йонаса Гару Стере.
"Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и иные шаги, которые могут укрепить Украину зимой", - рассказал Зеленский.
Отдельно он обсудил с главой правительства Норвегии сотрудничество в производстве вооружений.
В частности, политики обсудили производство дронов и ракет, расширение инициативы экстренной военной помощи для украинской армии PURL.
"Скоординировали также позиции и встречи, которые пройдут на этой неделе в Европе. Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа – системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем", - поведал Зеленский.
Автор издания Украина.ру Олег Хавич присмотрелся к европейской газоколонке в публикации Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиНорвегияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийУкраина.руЕСгазотопительный сезонэнергетический кризисэнергетикаЭнергосистема УкраиныЭнергетические ресурсы УкраиныоружиеВПКСВО
 
