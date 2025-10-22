https://ukraina.ru/20251022/norvegiya-vydelila-dengi-na-zakupku-gaza-dlya-ukrainy-1070500591.html

"Укрепить Украину зимой": Норвегия выделила деньги на закупку газа

Третий пакет энергетической помощи для Украины выделила Норвегия в 2025 году. Об этом 22 октября заявил Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, – почти 150 миллионов долларов для закупки газа зимой",- сообщил Зеленский.Он отметил чрезвычайную важность энергетической поддержки постсоветской республики и поблагодарил королевство и лично норвежского премьер-министра Йонаса Гару Стере."Мы обсудили потребности Украины в системах ПВО, ракетах к ним и иные шаги, которые могут укрепить Украину зимой", - рассказал Зеленский. Отдельно он обсудил с главой правительства Норвегии сотрудничество в производстве вооружений.В частности, политики обсудили производство дронов и ракет, расширение инициативы экстренной военной помощи для украинской армии PURL. "Скоординировали также позиции и встречи, которые пройдут на этой неделе в Европе. Очень благодарны за большую поддержку норвежского народа – системы противовоздушной обороны, ракеты для этих систем", - поведал Зеленский. Автор издания Украина.ру Олег Хавич присмотрелся к европейской газоколонке в публикации Энергетические войны: ЕС отказывается от российского газа, Индия наращивает закупки российской нефти Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Когда пройдет саммит, и как "инфобалаган" спасает Зеленского. Хроника событий на 14:00 22 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

