Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам в среду заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева
"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - отметил Фицо.Он призвал Европейский союз способствовать переговорам об урегулировании ситуации, а не чинить им препятствия.Накануне Фицо отметил, что со стороны Евросоюза заметны попытки помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, если ЕС хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы саммит состоялся.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине

14:01 22.10.2025
 
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам в среду заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева
"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - отметил Фицо.
Он призвал Европейский союз способствовать переговорам об урегулировании ситуации, а не чинить им препятствия.
"Самой большой жертвой этой войны будет Украина, потеряют территории, огромное число погибших людей, военных, в конце концов они станут предметом каких-то договоренностей", - заключил премьер.
Накануне Фицо отметил, что со стороны Евросоюза заметны попытки помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, если ЕС хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы саммит состоялся.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
