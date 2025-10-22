https://ukraina.ru/20251022/fitso-obyasnil-bez-chego-nevozmozhen-mir-na-ukraine-1070489632.html
Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине
Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине - 22.10.2025 Украина.ру
Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам в среду заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева
2025-10-22T14:01
2025-10-22T14:01
2025-10-22T14:01
новости
украина
роберт фицо
россия
словакия
владимир путин
дональд трамп
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg
"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - отметил Фицо.Он призвал Европейский союз способствовать переговорам об урегулировании ситуации, а не чинить им препятствия.Накануне Фицо отметил, что со стороны Евросоюза заметны попытки помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, если ЕС хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы саммит состоялся.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
словакия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_3dc0ac512ff6e294db51688ad5629877.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, роберт фицо, россия, словакия, владимир путин, дональд трамп, ес
Новости, Украина, Роберт Фицо, Россия, Словакия, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС
Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам в среду заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева
"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - отметил Фицо.
Он призвал Европейский союз способствовать переговорам об урегулировании ситуации, а не чинить им препятствия.
"Самой большой жертвой этой войны будет Украина, потеряют территории, огромное число погибших людей, военных, в конце концов они станут предметом каких-то договоренностей", - заключил премьер.
Накануне Фицо отметил, что со стороны Евросоюза заметны попытки помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, если ЕС хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы саммит состоялся.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.