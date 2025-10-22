https://ukraina.ru/20251022/fitso-obyasnil-bez-chego-nevozmozhen-mir-na-ukraine-1070489632.html

Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине

Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине - 22.10.2025

Фицо объяснил, без чего невозможен мир на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по европейским делам в среду заявил, что мир на Украине невозможен без территориальных уступок со стороны Киева

"Сегодня мы должны признать одну вещь: мир без сдачи части территорий, которые на Украине, невозможен. У вас есть другая идея? ...Это реальность", - отметил Фицо.Он призвал Европейский союз способствовать переговорам об урегулировании ситуации, а не чинить им препятствия.Накануне Фицо отметил, что со стороны Евросоюза заметны попытки помешать встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. По его словам, если ЕС хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы саммит состоялся.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

